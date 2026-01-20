  • Delo d.o.o.
PITJE V HUDEM MRAZU

Je pozimi varno piti mrzlo pijačo na prostem?

Ali mrzla voda v mrazu res povzroča prehlad in kaj se v resnici dogaja s telesom?
Za rekreativce je pomemben predvsem kontekst pitja. FOTO: Getty Images
Za rekreativce je pomemben predvsem kontekst pitja. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 20. 1. 2026 | 08:43
 20. 1. 2026 | 08:43
A+A-

Pozimi je prizor znan: temperature so pod ničlo, iz ust se kadi para, nekdo pa po teku ali hitri hoji poseže po mrzli vodi. In skoraj vedno se najde glas razuma: »Ne pij mrzlega, prehladil se boš.« A ali to res drži ali gre le za enega najbolj trdoživih zimskih mitov?

Mrzla pijača ne povzroča prehlada

Začnimo z osnovnim dejstvom: mrzla pijača sama po sebi ne povzroča prehlada. Prehlad povzročajo virusi, ne temperatura tekočine. Če bi bilo drugače, bi smučarji, zimski tekači in rekreativci množično zbolevali že ob prvem stiku z mrzlo vodo. Pa ne. Človeško telo je bistveno bolj prilagodljivo, kot mu pogosto pripisujemo, zlasti pri zdravih in telesno dejavnih posameznikih.

Kaj se zgodi v telesu, ko pijemo mrzlo pijačo v mrazu?

Ko v hladnem vremenu pijemo mrzlo pijačo, se sluznica v ustih in žrelu za kratek čas ohladi. Pri zdravem človeku to ne predstavlja težave, saj telo zelo hitro vzpostavi toplotno ravnovesje.

Težave se lahko pojavijo predvsem pri že podhlajenih osebah, ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, posameznikih, ki so izčrpani ali bolni. Pri teh skupinah lahko dodatna obremenitev prispeva k slabšemu počutju, ne pa neposredno k okužbi.

Rekreacija pozimi: kontekst je ključen

Za rekreativce je pomemben predvsem kontekst pitja. Če si ravno končal tek, hitro hojo ali drugo telesno aktivnost, je telo ogreto. V takšnem stanju mrzla pijača ni nevarna in je lahko celo prijetno osvežujoča.

Res pa je, da zelo mrzla tekočina pri nekaterih ljudeh povzroči neprijeten občutek v želodcu, krče v prebavilih, zlasti če jo popijejo hitro in v večjih količinah.

Zakaj pozimi raje posegamo po toplem?

Topla ali mlačna pijača ima v zimskem času nekaj jasnih prednosti:

  • ne povzroča toplotnega šoka prebavi,
  • pomaga ohranjati telesno temperaturo,
  • je prijaznejša do grla in dihal.

Zato mnogi pozimi instinktivno posegajo po čaju ali mlačni vodi, ne zato, ker bi bila mrzla pijača nevarna, temveč ker je topla preprosto bolj prijetna.

Kaj je torej pametna izbira pozimi?

Če si na prostem, v mrazu in miruješ, izberi mlačno ali toplo pijačo.

Če si telesno aktiven in ogret, mrzla pijača ni težava, če ti ustreza.

Največja napaka: premalo pitja

Največja napaka pozimi ni temperatura pijače, temveč premalo vnosa tekočine. Občutek žeje je v hladnem vremenu manj izrazit, a telo tekočino še vedno potrebuje. Dehidracija pozimi je pogostejša, kot si mislimo, zlasti pri rekreativcih.

Zato pozimi ne pij manj, pij pametneje. In brez strahu pred kozarcem mrzle vode.

mraz zima rekreacija voda hidracija dehidracija
