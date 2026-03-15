Je spomladanska utrujenost mit ali resničen signal telesa?

Pomlad je tu. Sonce sije, dnevi so daljši, narava se prebuja. A veliko ljudi se v tem času ne počuti nič bolj energično. Ravno nasprotno, pojavi se zaspanost, pomanjkanje motivacije in občutek, da bi najraje še malo poležali.

Če se vam to sliši znano, niste edini. Tako imenovana spomladanska utrujenost je zelo pogost pojav, ki ga vsako leto občuti veliko ljudi. Toda ali gre res za fiziološki pojav ali le za občutek?

Zakaj smo spomladi brez energije

Razlog se skriva v načinu, kako se telo pozimi prilagodi na manj svetlobe in manj gibanja. V hladnejšem delu leta organizem pogosto deluje v nekakšnem varčevalnem načinu:

dnevi so krajši in svetlobe je manj

več časa preživimo v zaprtih prostorih

gibanja je manj kot v toplejših mesecih

Manj svetlobe pomeni tudi več izločanja hormona spanja, kar lahko vpliva na občutek zaspanosti. Ko se dnevi marca in aprila hitro podaljšajo, mora telo na novo uravnotežiti notranje procese.

Takrat se v organizmu dogaja več sprememb hkrati:

hormonsko ravnovesje se prilagaja daljšemu dnevu

krvni tlak se spreminja

presnova postaja aktivnejša

Zato se lahko pojavijo značilni znaki spomladanske utrujenosti: težke noge, občutek meglenih misli in manj energije kot običajno.

Najpogostejša napaka v začetku pomladi

Ko pridejo prvi topli dnevi, mnogi poskušajo hitro nadoknaditi zimsko pomanjkanje aktivnosti. Več gibanja, več obveznosti, manj spanja. Na prvi pogled logična odločitev, vendar telo pogosto še ni pripravljeno na takšen tempo. Namesto več energije dobimo nasprotni učinek, še večjo utrujenost.

Kako premagati spomladansko utrujenost

Najbolj učinkovit pristop je presenetljivo preprost: postopnost. Telo potrebuje nekaj časa, da se prilagodi na spremembe. Pomagajo lahko že majhne navade:

kratek sprehod na dnevni svetlobi

nekaj minut raztezanja ali lahke vadbe

reden urnik spanja

dovolj tekočine čez dan

nekoliko lažja, bolj sveža prehrana

Takšne majhne spremembe telesu pomagajo, da prehod iz zime v pomlad poteka brez večjega stresa.

Sporočilo telesa, ne znak težave

Spomladanska utrujenost običajno ni znak, da je z našim zdravjem kaj narobe. Pogosto gre le za signal, da telo prehaja v novo obdobje. Če mu damo teden ali dva umirjenega ritma, se energija pogosto začne vračati precej hitreje, kot pričakujemo. Pomlad namreč ne pride le na koledar. Počasi pride tudi v telo, a vedno po svojih pravilih.