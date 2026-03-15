SE NAM RES TO DOGAJA

Je spomladanska utrujenost mit ali resničen signal telesa?

Spomladanska utrujenost: zakaj smo marca brez energije in kako jo hitro premagati?
Ko pridejo prvi topli dnevi, mnogi poskušajo hitro nadoknaditi zimsko pomanjkanje aktivnosti. FOTO: Shutterstock
Ko pridejo prvi topli dnevi, mnogi poskušajo hitro nadoknaditi zimsko pomanjkanje aktivnosti. FOTO: Shutterstock
Janez Kušar
 15. 3. 2026 | 11:00
3:08
A+A-

Pomlad je tu. Sonce sije, dnevi so daljši, narava se prebuja. A veliko ljudi se v tem času ne počuti nič bolj energično. Ravno nasprotno, pojavi se zaspanost, pomanjkanje motivacije in občutek, da bi najraje še malo poležali.

Če se vam to sliši znano, niste edini. Tako imenovana spomladanska utrujenost je zelo pogost pojav, ki ga vsako leto občuti veliko ljudi. Toda ali gre res za fiziološki pojav ali le za občutek?

Zakaj smo spomladi brez energije

Razlog se skriva v načinu, kako se telo pozimi prilagodi na manj svetlobe in manj gibanja. V hladnejšem delu leta organizem pogosto deluje v nekakšnem varčevalnem načinu:

  • dnevi so krajši in svetlobe je manj
  • več časa preživimo v zaprtih prostorih
  • gibanja je manj kot v toplejših mesecih

Manj svetlobe pomeni tudi več izločanja hormona spanja, kar lahko vpliva na občutek zaspanosti. Ko se dnevi marca in aprila hitro podaljšajo, mora telo na novo uravnotežiti notranje procese.

Takrat se v organizmu dogaja več sprememb hkrati:

  • hormonsko ravnovesje se prilagaja daljšemu dnevu
  • krvni tlak se spreminja
  • presnova postaja aktivnejša

Zato se lahko pojavijo značilni znaki spomladanske utrujenosti: težke noge, občutek meglenih misli in manj energije kot običajno.

Najpogostejša napaka v začetku pomladi

Ko pridejo prvi topli dnevi, mnogi poskušajo hitro nadoknaditi zimsko pomanjkanje aktivnosti. Več gibanja, več obveznosti, manj spanja. Na prvi pogled logična odločitev, vendar telo pogosto še ni pripravljeno na takšen tempo. Namesto več energije dobimo nasprotni učinek, še večjo utrujenost.

Kako premagati spomladansko utrujenost

Najbolj učinkovit pristop je presenetljivo preprost: postopnost. Telo potrebuje nekaj časa, da se prilagodi na spremembe. Pomagajo lahko že majhne navade:

  • kratek sprehod na dnevni svetlobi
  • nekaj minut raztezanja ali lahke vadbe
  • reden urnik spanja
  • dovolj tekočine čez dan
  • nekoliko lažja, bolj sveža prehrana

Takšne majhne spremembe telesu pomagajo, da prehod iz zime v pomlad poteka brez večjega stresa.

Sporočilo telesa, ne znak težave

Spomladanska utrujenost običajno ni znak, da je z našim zdravjem kaj narobe. Pogosto gre le za signal, da telo prehaja v novo obdobje. Če mu damo teden ali dva umirjenega ritma, se energija pogosto začne vračati precej hitreje, kot pričakujemo. Pomlad namreč ne pride le na koledar. Počasi pride tudi v telo, a vedno po svojih pravilih.

ZADNJE NOVICE
13:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRBIJA

Tragična nesreča bratov: 21-letnik umrl na kraju, sopotnik težko poškodovan

Huda prometna nesreča se je zgodila okoli 3. ure zjutraj.
15. 3. 2026 | 13:37
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODKRITO

Igralka Linda Evans razkrila, kaj se je v resnici dogajalo v zakulisju snemanja kultne Dinastije

Mineva 45 let od predvajanja prve epizode serije Dinastija.
15. 3. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ISKRENO O ŽIVLJENJU

Renata Bohinc Zorko: »Naučila sem se živeti s tem, da ne moreš vsem ugajati« (Suzy)

Nekdanja manekenka in mama treh otrok odkrito govori o življenju v javnosti, ljubezni s Primožem Peterko, novem zakonu z glasbenikom Binetom Zorkom ter o tem, zakaj preteklosti ne bi nikoli izbrisala.
Tomaž Mihelič15. 3. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
USPOSABLJANJE PILOTOV

Od ponedeljka bo na slovenskem nebu glasno! Razlog je tole

Piloti 152. letalske eskadrilje SV bodo nizko letenje izvajali z letali PC-9M Hudournik v štirih smereh, vzleteli in pristali pa bodo na letališču Cerklje ob Krki.
15. 3. 2026 | 12:45
12:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SPLETNA PREVARA

Romanca jo je drago stala! 80-letnica dve leti nakazovala denar »vojaku«, nato ugotovila, da ...

Storilci romantičnih goljufij v komunikaciji izražajo močna čustva do žrtve, potem ko pridobijo njeno zaupanje, pa od nje zahtevajo denar, darila ali podatke o bančnih karticah.
15. 3. 2026 | 12:11
11:35
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Matjaž iz Poroke na prvi pogled: »Vlogo bi lahko odigral do konca, pa sem se raje odločil biti iskren« (VIDEO)

V drugem delu pete epizode Reality Checka se je odprl Matjaž Gorkič, katerega odločitev o nenadnem zaključku obetavnega odnosa z nevesto Mili Šef je dobesedno šokirala zvesto publiko letošnje sezone Poroke na prvi pogled. Matjaž priznava, da si želi postati boljši partner, vendar da bo pot do tam še dolga.
15. 3. 2026 | 11:35

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
