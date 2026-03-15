Je spomladanska utrujenost mit ali resničen signal telesa?

Pomlad je tu. Sonce sije, dnevi so daljši, narava se prebuja. A veliko ljudi se v tem času ne počuti nič bolj energično. Ravno nasprotno, pojavi se zaspanost, pomanjkanje motivacije in občutek, da bi najraje še malo poležali.
Če se vam to sliši znano, niste edini. Tako imenovana spomladanska utrujenost je zelo pogost pojav, ki ga vsako leto občuti veliko ljudi. Toda ali gre res za fiziološki pojav ali le za občutek?
Razlog se skriva v načinu, kako se telo pozimi prilagodi na manj svetlobe in manj gibanja. V hladnejšem delu leta organizem pogosto deluje v nekakšnem varčevalnem načinu:
Manj svetlobe pomeni tudi več izločanja hormona spanja, kar lahko vpliva na občutek zaspanosti. Ko se dnevi marca in aprila hitro podaljšajo, mora telo na novo uravnotežiti notranje procese.
Takrat se v organizmu dogaja več sprememb hkrati:
Zato se lahko pojavijo značilni znaki spomladanske utrujenosti: težke noge, občutek meglenih misli in manj energije kot običajno.
Ko pridejo prvi topli dnevi, mnogi poskušajo hitro nadoknaditi zimsko pomanjkanje aktivnosti. Več gibanja, več obveznosti, manj spanja. Na prvi pogled logična odločitev, vendar telo pogosto še ni pripravljeno na takšen tempo. Namesto več energije dobimo nasprotni učinek, še večjo utrujenost.
Najbolj učinkovit pristop je presenetljivo preprost: postopnost. Telo potrebuje nekaj časa, da se prilagodi na spremembe. Pomagajo lahko že majhne navade:
Takšne majhne spremembe telesu pomagajo, da prehod iz zime v pomlad poteka brez večjega stresa.
Spomladanska utrujenost običajno ni znak, da je z našim zdravjem kaj narobe. Pogosto gre le za signal, da telo prehaja v novo obdobje. Če mu damo teden ali dva umirjenega ritma, se energija pogosto začne vračati precej hitreje, kot pričakujemo. Pomlad namreč ne pride le na koledar. Počasi pride tudi v telo, a vedno po svojih pravilih.