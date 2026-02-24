Je to čudežni dodatek ali nepotrebna tableta? Strokovnjaki razkrivajo resnico

Galerija
Magnezij je eden ključnih mineralov, brez katerega naše telo ne more normalno delovati. Sodeluje pri uravnavanju delovanja živčevja, zdravju kosti, imunskem odzivu in ravni krvnega sladkorja. Vključen je v več kot 300 biokemičnih procesov v telesu, pomaga ohranjati stabilen srčni ritem ter sodeluje pri tvorbi energije in beljakovin.
Na družbenih omrežjih se magnezijevi dodatki pogosto predstavljajo kot rešitev za stres, utrujenost, prebavne težave in celo nespečnost. Toda ali jih res potrebujemo? In ali je vsakodnevno uživanje varno?
Strokovnjaki poudarjajo, da večina ljudi zadostne količine magnezija dobi že z uravnoteženo prehrano. Zdrava in raznolika prehrana praviloma pokrije dnevne potrebe, zato dodajanje prehranskih dopolnil ni nujno potrebno.
Ker telo magnezija ne proizvaja samo, ga moramo vnesti s hrano. Pomembno je razumeti, da hranila v živilih delujejo povezano, v tako imenovani hranilni matriki. Prav ta medsebojna podpora vitaminov in mineralov prispeva k dejanskim koristim za zdravje. Prehranska dopolnila delujejo izolirano, brez širšega prehranskega konteksta.
Priporočeni dnevni vnos je odvisen od starosti in spola:
Na trgu so prehranska dopolnila z zelo različnimi odmerki, od 25 mg pa vse do 800 mg magnezija na odmerek. To pomeni, da nekateri izdelki močno presegajo priporočene količine.
Med različnimi oblikami naj bi se ena izmed organskih oblik (na primer vezava na aminokislino glicin) bolje absorbirala in povzročala manj prebavnih težav kot nekatere druge oblike.
Magnezij iz hrane pri zdravih posameznikih ne predstavlja tveganja, saj ledvice presežek učinkovito izločijo z urinom. Težave pa lahko nastanejo pri visokih odmerkih iz prehranskih dopolnil ali zdravil.
Prevelik vnos lahko povzroči:
V izjemno visokih odmerkih lahko pride do motenj srčnega ritma ali celo do zastoja srca. Zato dolgotrajno jemanje visokih odmerkov brez posveta z zdravnikom ni priporočljivo.
Pomanjkanje magnezija je razmeroma redko. Najpogosteje se pojavi pri določenih prebavnih boleznih, kronični driski ali slabo urejeni sladkorni bolezni.
Simptomi pomanjkanja:
V hujših primerih se lahko pojavijo krči, motnje srčnega ritma, krči koronarnih žil ter znižana raven kalcija v krvi (hipokalcemija). Nekatere raziskave nakazujejo tudi možno povezavo med pomanjkanjem magnezija in migrenami. Pri sicer zdravih ljudeh pa je simptomatsko pomanjkanje redko.
Rutinsko jemanje magnezijevih dopolnil pri zdravih posameznikih ni potrebno, razen če je pomanjkanje dokazano ali obstaja utemeljen sum nanj. Posebne zdravstvene okoliščine (na primer določene kronične črevesne bolezni ali zapleti v nosečnosti) lahko povečajo tveganje za pomanjkanje, zato je v takih primerih smiselno posvetovanje z zdravnikom.
Če želite povečati vnos magnezija na naraven način, posegajte po:
Približno 30 gramov temne čokolade vsebuje okoli 60 mg magnezija.
Strokovnjaki se strinjajo: temelj zdravja je uravnotežena prehrana. Prehranska dopolnila imajo svoje mesto, vendar predvsem takrat, ko obstaja medicinsko utemeljen razlog.
Če razmišljate o jemanju magnezija zaradi stresa, utrujenosti ali boljšega spanca, naj bo prvi korak pregled prehrane in življenjskega sloga, ne takojšnja pot do tablete.
Koliko je v praksi 400 ali 420 miligramov magnezija na dan? In kako naj ženske dosežejo priporočenih 310 oziroma 320 miligramov?
Številke v miligramih so za večino ljudi abstraktne. Veliko bolj uporabno je vprašanje: koliko konkretne hrane moramo pojesti, da pokrijemo dnevne potrebe po magneziju - brez prehranskih dopolnil?
Dobra novica: z raznoliko in uravnoteženo prehrano je to povsem dosegljivo.
Spodaj so približne vrednosti magnezija v tipičnih porcijah:
Zelenjava
skodelica kuhane špinače (180 g) → približno 150 mg
skodelica kuhane blitve → približno 140 mg
srednje velik avokado → približno 60 mg
Oreščki in semena
30 g bučnih semen → 150–170 mg
30 g mandljev → 75–80 mg
30 g indijskih oreščkov → 70–75 mg
žlica chia semen → približno 40 mg
Stročnice in žita
skodelica kuhane leče → približno 70 mg
skodelica kuhanega fižola → 60–80 mg
skodelica kuhanih ovsenih kosmičev → približno 60 mg
dve rezini polnozrnatega kruha → 45–50 mg
100 g kuhanega rjavega riža ali ajde → 40–50 mg
Drugo
30 g temne čokolade (70–85 %) → približno 60 mg
lonček navadnega jogurta → 20–25 mg
banana → približno 30 mg
Kako v praksi izgleda 420 mg magnezija na dan?
Primer dneva za moškega nad 30 let:
Zajtrk:
ovsena kaša (60 mg) + banana (30 mg) + žlica chia semen (40 mg)
→ skupaj približno 130 mg
Kosilo:
skodelica leče (70 mg) + 100 g rjavega riža (45 mg)
→ približno 115 mg
Malica:
pest mandljev (80 mg)
Večerja:
skodelica kuhane špinače (150 mg)
Skupaj: približno 475 mg
To pomeni, da z raznoliko prehrano brez težav presežemo priporočeni dnevni vnos.
Kako doseči 320 mg na dan?
Primer dneva za žensko nad 30 let:
Zajtrk:
ovsena kaša (60 mg) + banana (30 mg)
→ 90 mg
Kosilo:
fižol (70 mg) + polnozrnat kruh (50 mg)
→ 120 mg
Malica:
30 g temne čokolade (60 mg)
Večerja:
porcija blitve (140 mg)
Skupaj: približno 410 mg