POSKUSIMO

Je to čudežni napitek za zdravje črevesja ali le drag trend? Preverili smo dejstva

Med fermentiranimi pijačami so v Sloveniji priljubljeni tudi mlečni kefir, vodni kefir in jogurt.
Zaradi značilnega kislega okusa nekateri proizvajalci dodajajo sladila, zato je branje deklaracije ključnega pomena. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 1. 2026 | 11:00
4:46


Fermentirana živila in pijače so v Sloveniji vse bolj priljubljeni. Kislo testo, kefir, kimči in zadnja leta tudi kombuča so postali stalnica na policah trgovin z zdravo prehrano in v hladilnikih številnih gospodinjstev. Športni rekreativci so največji potrošniki zdravih živil! Rahlo gaziran fermentiran čaj z značilnim kiselkastim okusom mnogi pijejo zaradi domnevnih koristi za prebavo in splošno zdravje. Ali kombuča res upraviči svoj sloves - in svojo ceno?

Kaj je kombuča in kako nastane

Kombuča je fermentiran čajni napitek, pripravljen iz črnega ali zelenega čaja, vode, sladkorja in posebne kulture bakterij in kvasovk, znane kot scoby. Med fermentacijo kvasovke sladkor pretvorijo v alkohol, bakterije pa alkohol nadalje razgradijo v organske kisline. Prav te dajejo kombuči značilen osvežujoč, kiselkast okus.

Pogosto se kombuči dodajajo tudi naravne arome, kot so ingver, jagodičevje ali zelišča, kar poveča raznolikost okusov, a lahko hkrati vpliva na vsebnost sladkorja.

Možne zdravstvene koristi kombuče

Podpora zdravju črevesja

Kombuča spada med probiotične napitke, saj vsebuje žive koristne mikroorganizme. Ti naj bi podpirali črevesno mikrobioto, ki ima pomembno vlogo pri prebavi, imunskem sistemu in splošnem počutju. Pri tem je ključno, da je kombuča nepasterizirana, saj pasterizacija uniči tudi koristne bakterije.

Vir antioksidantov

Ker je narejena iz čaja, kombuča vsebuje polifenole in druge antioksidante, ki pomagajo pri zmanjševanju oksidativnega stresa v telesu. Poleg tega lahko vsebuje manjše količine vitaminov skupine B, vitamina C in nekaterih mineralov.

Uravnavanje krvnega sladkorja

Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko redno uživanje kombuče pozitivno vpliva na presnovo glukoze, predvsem zaradi antioksidantov in organskih kislin, ki nastanejo med fermentacijo. Dokazi pri ljudeh so sicer še omejeni.

Teža in holesterol

Laboratorijske in živalske študije kažejo možne pozitivne učinke na telesno težo in raven holesterola, vendar za zdaj ni dovolj kakovostnih raziskav na ljudeh, da bi lahko te učinke zanesljivo potrdili.

Možna tveganja pri pitju kombuče

Vsebnost alkohola

Kombuča naravno vsebuje majhne količine alkohola (običajno manj kot 0,5 %), zato ni primerna za nosečnice in ljudi, občutljive na alkohol. Pri domači pripravi se lahko vsebnost alkohola poveča, če fermentacija traja predolgo.

Tveganje pri domači pripravi

Industrijsko proizvedena kombuča je praviloma varna, saj mora ustrezati strogim higienskim standardom. Pri domači pripravi pa obstaja tveganje za razvoj škodljivih bakterij ali plesni, če niso upoštevani osnovni higienski pogoji.

Prebavne težave

Pri ljudeh, ki kombuče niso vajeni, se lahko ob začetku uživanja pojavijo slabost, napenjanje ali nelagodje v prebavilih. Te težave so običajno blage in kratkotrajne.

Vpliv na zobe

Zaradi kislega pH-ja lahko pogosto uživanje kombuče prispeva k obrabi zobne sklenine, zato je priporočljiva zmernost in izpiranje ust z vodo po pitju.

Kombuča ali druge fermentirane pijače?

Med fermentiranimi pijačami so v Sloveniji priljubljeni tudi mlečni kefir, vodni kefir in jogurt. Raziskave za zdaj kažejo, da ima kefir najbolje dokumentirane koristi za zdravje črevesja. Kljub temu pa vse fermentirane pijače z živimi kulturami predstavljajo boljšo izbiro kot sladkane gazirane pijače.

Kako izbrati kakovostno kombučo v trgovini

Pri nakupu bodite pozorni na:

  • oznako »žive kulture« ali »nepasterizirano«,
  • čim krajši seznam sestavin,
  • nizko vsebnost sladkorja (manj kot 5 g na porcijo),
  • odsotnost umetnih sladil in konzervansov.

Zaradi značilnega kislega okusa nekateri proizvajalci dodajajo sladila, zato je branje deklaracije ključnega pomena.

Končna ocena: je kombuča zdrava izbira?

Na splošno lahko kombučo štejemo za razmeroma zdravo pijačo, zlasti če jo uživamo zmerno in kot alternativo sladkanim ali alkoholnim pijačam. Zaradi vsebnosti živih mikroorganizmov in bioaktivnih snovi ima potencialne koristi za zdravje, čeprav so za dokončne trditve potrebne dodatne raziskave.

