  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA SRCE GRE

Je to mogoče, da nekatera zdravila lahko povzročijo aritmijo

V nekaterih primerih svetujejo tudi izogibanje intenzivnim športnim dejavnostim ali situacijam, ki povzročijo nenaden porast adrenalina.
Veliko ljudi s prirojeno obliko nima simptomov, zato motnjo pogosto odkrijejo naključno pri rutinskem EKG pregledu. FOTO: Jure Eržen
Veliko ljudi s prirojeno obliko nima simptomov, zato motnjo pogosto odkrijejo naključno pri rutinskem EKG pregledu. FOTO: Jure Eržen
Miroslav Cvjetičanin
 25. 2. 2026 | 08:01
4:23
A+A-

Zdravila lahko podaljšajo električno okrevanje srca in povečajo tveganje za nevarne motnje srčnega ritma zlasti pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo.

Na to opozarja portal Harvard Health Publishing, kjer je bil prvotno objavljen članek na temo sindroma podaljšanega QT intervala.

Razbijanje srca, vrtoglavica ali celo izguba zavesti po uvedbi novega zdravila lahko v redkih primerih nakazujejo na motnjo, imenovano sindrom podaljšanega QT intervala (Long QT syndrome). Gre za motnjo električnega sistema srca, ki je lahko pridobljena, najpogosteje kot posledica jemanja določenih zdravil, ali prirojena, torej genetsko pogojena.

Ime izhaja iz QT intervala na elektrokardiogramu (EKG), delu zapisa, ki prikazuje električno aktivnost prekatov. Ta interval predstavlja čas, ki ga srčna mišica potrebuje, da se »napolni« in pripravi na naslednji utrip.

Kaj se dogaja v srcu?

Pri vsakem utripu srčne celice izmenjujejo natrij, kalij in kalcij skozi drobne ionske kanale v celični membrani, da se pripravijo na naslednje krčenje. Podaljšan QT interval lahko nastane, kadar ti kanali ne delujejo pravilno. Povzročijo ga lahko tudi zdravila, motnje elektrolitov ali poškodbe srčne mišice.

Takšno podaljšanje lahko zmoti natančno usklajeno delovanje srca in v določenih okoliščinah sproži nevarno, hitro aritmijo, imenovano torsade de pointes - obliko prekatne tahikardije, ki je lahko življenjsko ogrožajoča.

V večini primerov podaljšan QT interval ne povzroča težav, saj srce zakasnitev kompenzira. Ob telesnem ali čustvenem stresu pa lahko pride do nenadnega, pospešenega in nerednega bitja srca, ki se kaže kot:

  • težko dihanje,
  • vrtoglavica,
  • izguba zavesti,
  • v najhujših primerih nenadna srčna smrt.

Pridobljena in prirojena oblika

Pridobljena oblika je pogostejša in je največkrat povezana z zdravili. Na stotine pogosto predpisanih zdravil lahko podaljša QT interval. Med njimi so nekateri antibiotiki, antipsihotiki, zdravila za zdravljenje bolezni srca, sladkorne bolezni, depresije in alergij. Tveganje je večje pri ženskah ter pri posameznikih z že obstoječo genetsko predispozicijo.

Dobra novica je, da se pri pridobljeni obliki QT interval običajno normalizira po prekinitvi ali zamenjavi terapije.

Prirojena oblika se po ocenah pojavi pri najmanj enem od 2000 novorojenčkov. Čeprav so raziskovalci odkrili več genov, povezanih s tem sindromom, tri genetske mutacije predstavljajo večino dednih primerov. Podatki izhajajo iz strokovne razlage, objavljene na portalu Harvard Health Publishing (vir: Health.harvard.edu).

Kako postavijo diagnozo?

Veliko ljudi s prirojeno obliko nima simptomov, zato motnjo pogosto odkrijejo naključno pri rutinskem EKG pregledu. Sum je večji pri osebah, ki doživljajo ponavljajoče se, nepojasnjene omedlevice, zlasti med telesnim naporom ali po nenadni izpostavljenosti glasnemu zvoku.

Pomembni so natančna osebna in družinska anamneza, obremenitveno testiranje ter nošenje prenosnega EKG-monitorja, ki beleži srčni ritem daljše obdobje.

Kako poteka zdravljenje?

Zdravljenje je odvisno od vzroka in stopnje tveganja. Pri pridobljeni obliki je prvi korak običajno prekinitev ali zamenjava zdravila, ki podaljšuje QT interval, ter ureditev morebitnih motenj elektrolitov, predvsem ravni kalija in magnezija.

Pri prirojeni obliki zdravniki najpogosteje predpišejo beta-blokatorje, ki zmanjšujejo tveganje za nevarne aritmije. Osebam z visokim tveganjem ali tistim, ki so že doživele resne motnje ritma, lahko vstavijo implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD) – napravo, ki prepozna in prekine življenjsko ogrožajočo aritmijo.

V nekaterih primerih svetujejo tudi izogibanje intenzivnim športnim dejavnostim ali situacijam, ki povzročijo nenaden porast adrenalina.

Čeprav prirojene oblike ni mogoče preprečiti, lahko pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje bistveno zmanjšata tveganje za resne zaplete.

Več iz teme

srcebolezni srca in ožiljazdravilasrčno-žilne bolezni
ZADNJE NOVICE
09:10
Lifestyle  |  Stil
SKRIVNOST HOTELSKEGA UDOBJA

Triki oblikovalcev: s preprogami do toplejšega, tišjega in bolj urejenega doma

Če jo dobro izberemo, je preproga lahko dekorativna pika na i vsakega doma
25. 2. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
USTAVILI SO JO

Komaj 19-letna za volanom pod vplivom alkohola in kokaina

Komaj 19-letna za volanom pod vplivom alkohola in kokaina.
Nina Čakarić25. 2. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
TAKMA VSEH ZVEZD

Luko Dončića sta spodbujala tudi princ Harry in Meghan (Suzy)

Dogodek v dvorani Intuit Dome sta spremljala iz prve vrste.
25. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGEDIJA

Umrla hči znanega komika, stara je bila 42 let

Življenje si je vzela sama.
25. 2. 2026 | 09:00
08:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUD POŽAR

Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina. Škode je za 150 tisoč evrov.
25. 2. 2026 | 08:50
08:40
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijske kolajne, a v slovenskih skokih ostaja ena težava

Vodja panoge za smučarske skoke Gorazd Pogorelčnik zadovoljen z doseženim na OI.
Miha Šimnovec25. 2. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki