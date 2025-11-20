  • Delo d.o.o.
MERIMO SI GA

Je vaš srčni utrip v mirovanju zdrav? Kaj storiti, če odstopa od normalnega

Univerzalnega »idealnega« števila ni, obstaja pa normalno območje.
Merjenje srčnega utripa danes najlažje izmerite s pomočjo pametne ure in telefona. FOTO: Getty Images
Merjenje srčnega utripa danes najlažje izmerite s pomočjo pametne ure in telefona. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 11. 2025 | 11:00
4:29


Srčni utrip spremlja vsak trenutek življenja. Pri telesni aktivnosti se pospeši, med počitkom upočasni, sodobne naprave pa ga merijo natančno in v realnem času.

Čeprav je redno spremljanje utripa pri vadbi koristno, je prav toliko pomembno, da poznamo tudi svoj srčni utrip v mirovanju (RHR – resting heart rate). Ta namreč veliko pove o aerobni pripravljenosti in splošnem zdravju.

Nižji utrip v mirovanju pogosto pomeni boljšo telesno pripravljenost in učinkovitejše delovanje srca, a številka sama po sebi ne pove vsega. Pomembno je predvsem, kako se počutimo.

Kako izmeriti srčni utrip v mirovanju

Srčni utrip pomeni število utripov srca v eni minuti. Najboljši trenutek za določitev osnovnega utripa je takoj po prebujanju, ko je telo popolnoma spočito.

Utrip lahko izmerimo brez naprav:

  • Karotidni pulz tipamo ob strani sapnika na mehkem delu vratu.
  • Radialni pulz pa na notranji strani zapestja, pod dlanjo.

Ko pulz začutimo, štejemo utripe 60 sekund ali 30 sekund in rezultat podvojimo. Za najbolj natančno sliko je priporočljivo meritev ponoviti več dni zapored, saj utripa ne določajo le počitek, ampak tudi stres, spanje in telesna obremenitev.

Kakšen je povprečen srčni utrip v mirovanju?

Univerzalnega »idealnega« števila ni, obstaja pa normalno območje. Povprečni srčni utrip v mirovanju pri odraslih znaša med 60 in 100 udarci na minuto.

Tisti, ki redno izvajajo aerobno vadbo, imajo pogosto nižje vrednosti, povsem običajno je, da srčni utrip pade proti 60 ali celo do 40, pri zelo dobro pripravljenih rekreativcih.

image_alt
Kako živeti dlje? 4 preprosti nasveti za 100. svečko na torti

Kdaj skrbeti zaradi previsokega ali prenizkega utripa

Če se pri mirovanju počutimo dobro, se ni treba obremenjevati s številko. Težava nastane takrat, ko srčni utrip spremljajo neobičajni simptomi, kot so:

  • izrazita zadihanost v mirovanju
  • občutki omotice ali omedlevice
  • zelo hiter utrip pri nizki obremenitvi, ki ostane povišan tudi po koncu vadbe
  • neobičajno nizek utrip, ki ga spremlja slabost ali vrtoglavica

Medicinski izraz za srčni utrip pod 60 utripov na minuto je bradikardija, a je pri dobro treniranih osebah lahko povsem normalen. Težava je le, če jo spremljajo simptomi.

Kaj vpliva na srčni utrip v mirovanju

Starost

Srčni utrip v mirovanju se s starostjo bistveno ne spremeni, spremeni pa se največji dosegljivi srčni utrip. Ta se z leti zmanjšuje – pri 40-letih približno 180, pri 80-letih okoli 140 utripov na minuto.

Spol

Zaradi fizioloških razlik je povprečni utrip v mirovanju pri ženskah nekoliko višji kot pri moških.

image_alt
To sta najboljši vadbi za več energije, manj stresa in močnejše telo

Prehrana, spanec in stres

Slaba prehrana, premalo spanja ter čustveni ali fizični stres povečajo utrip v mirovanju. Uravnotežena prehrana, dovolj spanja in zmanjševanje stresorjev dolgoročno znižujejo srčni utrip in izboljšajo počutje.

Merjenje srčnega utripa opravite, preden zjutraj vstanete iz postelje. FOTO: Getty Images
Merjenje srčnega utripa opravite, preden zjutraj vstanete iz postelje. FOTO: Getty Images

Zakaj je previsok utrip pomembno raziskati

Dolgotrajno povišan utrip v mirovanju je lahko znak motenega delovanja telesa. Vzrok so lahko:

  • hormonska neravnovesja
  • slabokrvnost
  • kronični stres
  • neustrezna telesna pripravljenost

Če je srčni utrip visoko nad povprečjem in vpliva na počutje, je priporočljivo preveriti stanje pri zdravstvenem strokovnjaku.

Kako znižati srčni utrip v mirovanju

Najbolj učinkovit naravni način je redno aerobno gibanje. Več kot tri ure tedenskega zmernega treninga pogosto zmanjša utrip v mirovanju, saj:

  • se srčna mišica okrepi in lahko v enem utripu prečrpa več krvi
  • se izboljša delovanje sinusnega vozla, naravnega srčnega spodbujevalnika
  • se okrepi parasimpatični živčni sistem, ki telo umirja

Kombinacija gibanja, uravnotežene prehrane, hidracije, zmanjševanja stresa in dovolj spanja dolgoročno podpira zdravo delovanje srca.

