Srčni utrip spremlja vsak trenutek življenja. Pri telesni aktivnosti se pospeši, med počitkom upočasni, sodobne naprave pa ga merijo natančno in v realnem času.
Čeprav je redno spremljanje utripa pri vadbi koristno, je prav toliko pomembno, da poznamo tudi svoj srčni utrip v mirovanju (RHR – resting heart rate). Ta namreč veliko pove o aerobni pripravljenosti in splošnem zdravju.
Nižji utrip v mirovanju pogosto pomeni boljšo telesno pripravljenost in učinkovitejše delovanje srca, a številka sama po sebi ne pove vsega. Pomembno je predvsem, kako se počutimo.
Kako izmeriti srčni utrip v mirovanju
Srčni utrip pomeni število utripov srca v eni minuti. Najboljši trenutek za določitev osnovnega utripa je takoj po prebujanju, ko je telo popolnoma spočito.
Utrip lahko izmerimo brez naprav:
Ko pulz začutimo, štejemo utripe 60 sekund ali 30 sekund in rezultat podvojimo. Za najbolj natančno sliko je priporočljivo meritev ponoviti več dni zapored, saj utripa ne določajo le počitek, ampak tudi stres, spanje in telesna obremenitev.
Univerzalnega »idealnega« števila ni, obstaja pa normalno območje. Povprečni srčni utrip v mirovanju pri odraslih znaša med 60 in 100 udarci na minuto.
Tisti, ki redno izvajajo aerobno vadbo, imajo pogosto nižje vrednosti, povsem običajno je, da srčni utrip pade proti 60 ali celo do 40, pri zelo dobro pripravljenih rekreativcih.
Če se pri mirovanju počutimo dobro, se ni treba obremenjevati s številko. Težava nastane takrat, ko srčni utrip spremljajo neobičajni simptomi, kot so:
Medicinski izraz za srčni utrip pod 60 utripov na minuto je bradikardija, a je pri dobro treniranih osebah lahko povsem normalen. Težava je le, če jo spremljajo simptomi.
Starost
Srčni utrip v mirovanju se s starostjo bistveno ne spremeni, spremeni pa se največji dosegljivi srčni utrip. Ta se z leti zmanjšuje – pri 40-letih približno 180, pri 80-letih okoli 140 utripov na minuto.
Spol
Zaradi fizioloških razlik je povprečni utrip v mirovanju pri ženskah nekoliko višji kot pri moških.
Slaba prehrana, premalo spanja ter čustveni ali fizični stres povečajo utrip v mirovanju. Uravnotežena prehrana, dovolj spanja in zmanjševanje stresorjev dolgoročno znižujejo srčni utrip in izboljšajo počutje.
Dolgotrajno povišan utrip v mirovanju je lahko znak motenega delovanja telesa. Vzrok so lahko:
Če je srčni utrip visoko nad povprečjem in vpliva na počutje, je priporočljivo preveriti stanje pri zdravstvenem strokovnjaku.
Najbolj učinkovit naravni način je redno aerobno gibanje. Več kot tri ure tedenskega zmernega treninga pogosto zmanjša utrip v mirovanju, saj:
Kombinacija gibanja, uravnotežene prehrane, hidracije, zmanjševanja stresa in dovolj spanja dolgoročno podpira zdravo delovanje srca.