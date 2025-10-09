Je zajtrk res tako pomemben? Nove raziskave razkrivajo presenetljive rezultate

Živčnost, naglica, slabost ali preprosto navada, »saj itak nikoli ne jem zajtrka«, so najpogostejši razlogi, da mnogi preskočijo prvi obrok dneva.

A ali to res škoduje telesu in energiji? Nova raziskava razkriva, da morda zajtrk ni tako ključen, kot smo mislili.

Zakaj je zajtrk sploh pomemben, predvsem za aktivne

Če ste športno aktivni, je zajtrk vsekakor priporočljiv. Strokovnjaki za športno prehrano opozarjajo, da se med spanjem izpraznijo glikogenske zaloge, zato telo zjutraj potrebuje energijo.

Brez zajtrka se lahko hitro znajdete v položaju, kot bi se z avtom brez goriva odpravili na morje, torej brez moči za fizično ali mentalno aktivnost.

Od nekdaj poslušamo rek: »Zajtrk pojej, kosilo razdeli, večerjo pa podari.« Velja prepričanje, da obilen zajtrk pospeši metabolizem in zagotovi energijo za cel dan. A ali je to res?

Znanstveniki presenetili: zajtrk nima vpliva na izgubo telesne teže

V reviji American Journal of Clinical Nutrition je bila objavljena zanimiva študija, v kateri je sodelovalo več kot 300 odraslih oseb, starih med 20 in 65 let. Vsi so imeli prekomerno telesno težo, vendar so bili sicer zdravi. Raziskovalci so jih razdelili v dve skupini, ena je redno zajtrkovala, druga pa je zajtrk izpustila.

Po 16 tednih spremljanja so ugotovili, da med skupinama ni bilo bistvene razlike v izgubi telesne teže. Udeleženci, ki so zajtrkovali, niso shujšali nič bolj kot tisti, ki so jutranji obrok preskočili.

Ključni dejavnik pri hujšanju torej ni število obrokov, temveč skupno število zaužitih kalorij in kakovost hrane, iz katere te kalorije prihajajo.

Zajtrk in apetit – pomaga pri nadzoru lakote

Čeprav zajtrk morda ne vpliva neposredno na hujšanje, pa ima druge koristi. Zjutraj zaužita hrana, predvsem tista z več beljakovinami, lahko zviša raven dopamina, kar zmanjša hrepenenje po sladkarijah in prigrizkih pozneje čez dan. Zato je za tiste, ki imajo težave s prenajedanjem, zajtrk lahko koristen nadzorni mehanizem.

Preskočite zajtrk brez slabe vesti, a zmerno

Če zajtrka ne jeste, se ne bo zgodilo nič dramatičnega. Pomembno je, da čez dan ohranjate uravnotežen vnos hranil in kalorij. Telo potrebuje energijo, glukoza pa ostaja stabilnejša, če hrano zaužijemo zjutraj, vendar to ni nujno pravilo za vse.

Pozor na telesno težo otrok

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Slovenija še vedno beleži visok delež prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih, čeprav se trend v nekaterih starostnih skupinah počasi umirja. Redni in uravnoteženi obroki, vključno z zajtrkom, so pri mlajših generacijah zato še posebej pomembni.