Jemanje kreatina 30 dni zapored. Začetnik razkril, kaj se v resnici zgodi s telesom

Kreatin velja za enega najbolj raziskanih prehranskih dodatkov na svetu, a mnogi še vedno oklevajo, preden ga prvič preizkusijo. Je res varen? Ali povzroča izpadanje las? In kakšne spremembe lahko pričakujemo po enem mesecu uporabe? Rezultati 30-dnevnega preizkusa prinašajo zanimive odgovore.

Kreatin ni več dodatek samo za profesionalne športnike

V zadnjih letih je kreatin postal eden najbolj priljubljenih prehranskih dodatkov med rekreativci, obiskovalci fitnesov in ljudmi, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost.

Njegova priljubljenost ni naključje. Gre za enega najbolj raziskanih prehranskih dodatkov na svetu, številne študije pa potrjujejo njegov pozitiven vpliv na moč, mišično zmogljivost in regeneracijo.

Toda kaj se zgodi, če kreatin začne jemati popolni začetnik?

Prav to je pokazal 30-dnevni preizkus, v katerem so spremljali vse telesne spremembe, prednosti in morebitne stranske učinke.

Koliko kreatina je priporočljivo zaužiti?

Po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov znaša običajni dnevni odmerek med 3 in 5. grami kreatina dnevno. Nekateri se odločijo za tako imenovano nalagalno fazo, pri kateri prvih nekaj dni zaužijejo do 20 gramov kreatina na dan. Namen tega pristopa je hitrejše nasičenje mišic s kreatinom, kar omogoča hitrejši pojav učinkov. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da takšen pristop ni primeren za vsakogar.

Prvi dnevi so lahko precej neprijetni

Hitro povečevanje vnosa kreatina lahko povzroči prebavne težave.

Najpogostejši stranski učinki so: bolečine v želodcu, napihnjenost, driska, slabost, spremembe prebave. Prav zato številni strokovnjaki priporočajo, da se dnevni odmerek razporedi čez ves dan.

Priporočljivo je tudi kreatin zaužiti z dovolj vode, omejiti uživanje kofeina, se izogibati kombiniranju z nekaterimi predvadbenimi dodatki. Takšen pristop lahko bistveno zmanjša možnost prebavnih težav. Po prvem tednu se večina uporabnikov vrne na standardni odmerek petih gramov dnevno.

Zakaj se telesna teža poveča?

Veliko ljudi se ob začetku jemanja kreatina ustraši, ko opazijo višjo številko na tehtnici. Vendar ne gre za pridobivanje maščobe. Kreatin namreč povzroči zadrževanje vode v mišicah, kar je povsem normalen in pričakovan proces. Povprečno se telesna teža poveča za približno en kilogram, kar je pogosto eden od pokazateljev, da dodatek deluje.

Po 30 dneh so spremembe opazne

Po enem mesecu redne uporabe so bili rezultati precej izraziti. Raziskave kažejo, da lahko kreatin v kombinaciji z ustreznim treningom poveča moč tudi do 30 odstotkov. Najpogosteje se izboljšata eksplozivna moč, zmogljivost pri vadbi, hitrost regeneracije po treningu. Pri spremljanju telesnih sprememb so opazili tudi povečanje mišičnega obsega, predvsem v zgornjem delu telesa. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da kreatin ni čudežna rešitev.

Kreatin ne deluje brez gibanja in urejene prehrane

Ena največjih zmot je prepričanje, da bo kreatin samodejno zgradil mišice. To ne drži. Za vidne rezultate so še vedno ključni redna telesna aktivnost, kakovostna prehrana, zadosten vnos beljakovin, primeren počitek. Kreatin deluje kot dodatna podpora telesu, ne pa kot nadomestilo za zdrav življenjski slog.

Ali kreatin povzroča izpadanje las?

To je eno najpogostejših vprašanj, ki kroži po družbenih omrežjih. Trenutno ni prepričljivih znanstvenih dokazov, da bi kreatin neposredno povzročal izpadanje las. Strokovnjaki poudarjajo, da gre predvsem za razširjen mit, ki ga dosedanje raziskave niso potrdile.

Kreatin je lahko koristen tudi po 50. letu

Za slovenske bralce je pomembno poudariti, da kreatin ni namenjen le mlajšim športnikom. Vse več raziskav kaže, da je lahko zelo koristen tudi za odrasle po 50. letu starosti.

Njegove koristi:

ohranjanje mišične mase,

izboljšanje telesne moči,

boljšo stabilnost,

manjše tveganje za padce,

hitrejšo regeneracijo.

To je še posebej pomembno, saj se po 50. letu mišična masa začne naravno zmanjševati.

Kako pravilno uporabljati kreatin?

Strokovna priporočila za začetnike so preprosta:

Dnevni odmerek: 3 do 5 gramov kreatina dnevno.

Najboljši čas za uživanje: po vadbi ali skupaj z obrokom.

Pomembno: zaužijte dovolj tekočine, ne preskakujte obrokov, kombinirajte z redno telesno aktivnostjo.

Za večino rekreativcev dodatna nalagalna faza ni nujno potrebna.

Kaj si velja zapomniti?

Kreatin ostaja eden najbolje raziskanih in najbolj učinkovitih prehranskih dodatkov na svetu.

Njegove največje prednosti so:

večja mišična moč,

boljša zmogljivost pri vadbi,

hitrejša regeneracija,

pomoč pri ohranjanju mišične mase tudi v zrelejših letih.

Ključno sporočilo pa ostaja preprosto: kreatin ni čudežna tableta, temveč orodje, ki lahko ob redni vadbi in uravnoteženi prehrani pomembno prispeva k boljšemu zdravju, večji telesni pripravljenosti in kakovostnejšemu staranju.