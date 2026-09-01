Jemljete magnezij? Tako lahko vpliva na krvni tlak, in tu morate biti previdni

Magnezij je pomemben mineral za normalno delovanje mišic, živčevja, kosti in srca. Raziskave kažejo, da lahko zadosten vnos magnezija pomaga tudi pri uravnavanju krvnega tlaka, predvsem pri ljudeh z visokim krvnim tlakom.

Magnezij ima v telesu številne pomembne naloge. Sodeluje pri normalnem delovanju živčevja in mišic, pomaga ohranjati zdrave kosti ter prispeva k normalnemu srčnemu ritmu. Pomemben pa je lahko tudi za zdravje srca in ožilja.

Ali magnezij res znižuje krvni tlak?

Raziskave kažejo, da lahko prehranski dodatki z magnezijem nekoliko znižajo krvni tlak, zlasti pri ljudeh, ki imajo povišan krvni tlak. V nekaterih raziskavah so pri uživanju od približno 500 do 1000 miligramov magnezija na dan ugotovili znižanje sistoličnega krvnega tlaka, torej zgornje vrednosti, za približno 2,7 do 5,6 mm Hg. Diastolični krvni tlak, spodnja vrednost, se je lahko znižal za približno 1,7 do 3,4 mm Hg.

Učinek zato ni dramatičen, vendar je lahko pomemben kot del širšega pristopa k obvladovanju krvnega tlaka. Znanstveniki še vedno raziskujejo, kako natančno magnezij vpliva na krvni tlak. Ena od razlag je, da sodeluje pri procesih, ki vplivajo na količino krvi v obtoku in na sposobnost žil, da se širijo in krčijo. Magnezij ima pomembno vlogo tudi pri uravnavanju srčnega ritma.

Koliko magnezija potrebujemo?

Priporočen dnevni vnos magnezija je odvisen predvsem od starosti in spola. Za odrasle moške je priporočeni vnos približno 400 do 420 miligramov na dan, za odrasle ženske pa približno 310 do 320 miligramov. Pomanjkanje magnezija pri zdravih ljudeh ni pogosto, vendar lahko do njega pride zaradi zelo nizkega vnosa s prehrano, dolgotrajnega čezmernega uživanja alkohola ali jemanja nekaterih zdravil. Pomembno je tudi, da večji odmerek magnezija ni samodejno boljši. Prehranska dopolnila lahko povzročijo neželene učinke, zato je pri njihovem uživanju potrebna previdnost.

Magnezij ni nadomestilo za zdravljenje visokega krvnega tlaka

Če imate visok krvni tlak, samo uživanje magnezija praviloma ni dovolj. Na krvni tlak pomembno vplivajo tudi prehrana, telesna dejavnost, telesna teža, stres, kajenje in uživanje alkohola. Za znižanje krvnega tlaka lahko pomagajo uravnotežena prehrana, redno gibanje, obvladovanje stresa, opustitev kajenja, omejitev alkohola in vzdrževanje zdrave telesne teže. Če razmišljate o uživanju magnezijevih dodatkov, se je smiselno posvetovati z zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom. To je še posebej pomembno, če že jemljete zdravila za visok krvni tlak ali druga zdravila.

Magnezij je torej lahko koristen del skrbi za zdravje srca in ožilja, vendar ne smemo pričakovati, da bo sam odpravil težave s povišanim krvnim tlakom.