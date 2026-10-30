Jemljete prehranska dopolnila? Samo tri imajo res pomembno vlogo, druga so lahko tudi škodljiva

Prehranska dopolnila so postala del vsakdanjika. Vitamini, minerali in različni pripravki obljubljajo več energije, boljšo odpornost, močnejše mišice in boljše počutje. Toda ali jih zdrava oseba z uravnoteženo prehrano sploh potrebuje? Odgovor je precej bolj preprost, kot se zdi: večina ljudi lahko večino potrebnih hranil dobi s hrano, nekatera dopolnila pa imajo vendarle pomembno vlogo.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdravo prehrano. Njihovo nepremišljeno jemanje je lahko tudi škodljivo, zato je pomembno vedeti, kdaj jih telo dejansko potrebuje in kdaj z njimi samo po nepotrebnem obremenjujemo organizem.

Večina ljudi prehranskih dopolnil ne potrebuje

Ljudje, ki se prehranjujejo raznoliko in uravnoteženo, praviloma ne potrebujejo dodatnih vitaminskih in mineralnih pripravkov. Ključ do ustrezne preskrbljenosti telesa s hranili ostaja kakovostna prehrana, ki vključuje dovolj zelenjave, sadja, polnovrednih žit, stročnic, kakovostnih beljakovin in zdravih maščob. Prehranska dopolnila so namenjena predvsem dopolnjevanju prehrane takrat, ko z običajnimi obroki ne zaužijemo dovolj določenega hranila ali kadar se zaradi posebnih okoliščin njegove potrebe povečajo.

Več ni vedno bolje. Prekomerno uživanje nekaterih vitaminov in mineralov lahko povzroči neželene učinke, medsebojno delovanje s posameznimi zdravili ali celo zdravstvene zaplete.

Vitamin D, kreatin in železo

Med prehranskimi dopolnili, ki lahko v določenih okoliščinah koristijo telesu, izstopajo vitamin D, kreatin in železo. Vendar njihova uporaba ni enako smiselna za vse ljudi. Vitamin D ima pomembno vlogo pri presnovi kalcija in fosforja, ohranjanju zdravih kosti ter normalnem delovanju mišic in imunskega sistema. Telo ga tvori predvsem ob izpostavljenosti kože sončni svetlobi, manjše količine pa zaužijemo tudi s hrano.

V Sloveniji je zaradi manjše izpostavljenosti soncu v jesenskih in zimskih mesecih tveganje za pomanjkanje vitamina D večje. Zato je v tem obdobju smiselno posebno pozornost nameniti njegovemu zadostnemu vnosu. O ustreznem odmerku se je priporočljivo posvetovati z zdravstvenim strokovnjakom. Kreatin je snov, ki jo telo naravno proizvaja, najdemo pa ga tudi v živilih živalskega izvora, predvsem v mesu in ribah. Pomaga pri zagotavljanju energije med kratkotrajnimi in intenzivnimi mišičnimi napori.

Njegovo dodajanje je zanimivo predvsem za športnike in telesno aktivne posameznike, ki želijo izboljšati zmogljivost pri ponavljajočih se intenzivnih naporih ter podpreti pridobivanje mišične mase. Kreatin pa ni nujen dodatek za vsakogar, ki se rekreativno ukvarja s športom.

Ljudje, ki se prehranjujejo raznoliko in uravnoteženo, praviloma ne potrebujejo dodatnih vitaminskih in mineralnih pripravkov. FOTO: Slovenske Novice Delo

Železo je nepogrešljivo za tvorbo hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki prenaša kisik po telesu. Pomanjkanje lahko povzroči slabokrvnost, utrujenost, zmanjšano telesno zmogljivost, težave s koncentracijo in splošno slabše počutje.

Potrebe po železu so večje predvsem pri ženskah z menstruacijo, nosečnicah in nekaterih vzdržljivostnih športnikih. Kljub temu železa ne bi smeli jemati preventivno na lastno pest. Pred dodajanjem je smiselno preveriti krvno sliko in zaloge železa ter se o zdravljenju morebitnega pomanjkanja posvetovati z zdravnikom.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdrav življenjski slog

Čeprav imajo vitamin D, kreatin in železo svoje mesto pri zagotavljanju normalnega delovanja telesa, to ne pomeni, da jih potrebuje vsak človek. Odločitev za njihovo uporabo mora temeljiti na dejanskih potrebah, prehranskih navadah, življenjskem slogu in zdravstvenem stanju.

Osnova ostajajo raznolika prehrana, redna telesna dejavnost, dovolj spanja in skrb za splošno zdravje. Prehranska dopolnila lahko pomagajo tam, kjer obstaja resnična potreba, ne morejo pa nadomestiti zdravih navad.