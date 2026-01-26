  • Delo d.o.o.
TO MORATE VEDETI

Jemljete več zdravil hkrati? Tako jih jemljite varno in brez tveganja za zdravje

Če jemljete več zdravil, naj bo osnovno vodilo jasno: več nadzora pomeni več varnosti.
Da bi bilo zdravljenje učinkovito in varno, je ključno, da imate nad zdravili dober pregled. FOTO: Getty Images
Da bi bilo zdravljenje učinkovito in varno, je ključno, da imate nad zdravili dober pregled. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 26. 1. 2026 | 13:00
5:06
A+A-

Vse več ljudi mora zaradi kroničnih bolezni ali zahtevnejšega zdravljenja vsak dan jemati več zdravil hkrati. Čeprav so zdravila namenjena izboljšanju zdravja, lahko njihova nepravilna uporaba ali neustrezno kombiniranje povzroči ravno nasprotno, slabše učinke, neželene zaplete ali celo resne zdravstvene težave. Kako torej zdravila jemati pravilno, kadar jih je več?

Zakaj je sočasno jemanje več zdravil lahko tvegano?

Vsako zdravilo lahko povzroči neželene učinke. Ko pa jih jemljemo več hkrati, se tveganje bistveno poveča, saj lahko zdravila medsebojno vplivajo druga na drugo. Posledice so lahko zelo različne:

  • delovanje enega zdravila se oslabi ali popolnoma izniči,
  • učinek drugega zdravila se prekomerno okrepi,
  • pojavijo se nepričakovani stranski učinki,
  • telo je dodatno obremenjeno, zlasti jetra in ledvice.

Statistika kaže, da je verjetnost škodljivih medsebojnih učinkov pri petih zdravilih že približno 50-odstotna, pri osmih zdravilih pa skoraj stoodstotna. Prav zato previdnost ni izbira, temveč nuja.

Medsebojno delovanje: ne gre le za zdravila na recept

Pogosta zmota je prepričanje, da medsebojno vplivajo le zdravila na recept. V resnici lahko na delovanje zdravil vplivajo tudi zdravila brez recepta, prehranska dopolnila, rastlinski pripravki in določena hrana in pijača.

Nekatere rastline in živila lahko zmanjšajo učinkovitost zdravil ali jo nevarno povečajo. Učinki teh snovi se lahko v telesu zadržijo še več dni ali celo tednov po prenehanju uživanja.

Jetra niso neskončen filter

Vsako zdravilo je za telo tujek. Največje breme pri razgradnji zdravil nosijo jetra, ki delujejo kot kemična čistilna naprava. Ko mora telo hkrati presnavljati več zdravil, se jetrne celice lahko preobremenijo, kar dolgoročno poveča tveganje za okvare jeter, okvare ledvic, motnje v presnovi drugih zdravil, v skrajnih primerih tudi odpoved organov.

Zato je posebej pomembno, da jemanje zdravil poteka časovno premišljeno in dosledno.

Koliko zdravil je še varno jemati hkrati?

Strokovne napovedi medsebojnega delovanja so razmeroma zanesljive pri kombinacijah do treh ali štirih zdravil. Ko število preseže pet, postane delovanje v telesu zelo težko predvidljivo. Poleg tega ljudje niso enaki, razlike v genetiki, starosti, presnovi in življenjskem slogu pomenijo, da se lahko ista kombinacija zdravil pri različnih posameznikih obnaša povsem drugače.

Hrana, alkohol in zdravila: nevarna kombinacija?

Alkohol lahko vpliva na absorpcijo in razgradnjo zdravil. V nekaterih primerih zdravilo oslabi, v drugih pa se njegov učinek okrepi, kar je še posebej nevarno pri protibolečinskih in nekaterih drugih učinkovinah. Zato velja osnovno pravilo: zdravil in alkohola ne uživajte hkrati, priporočljiv je vsaj eno-urni časovni razmik.

Prehranska dopolnila: korist ali tveganje?

Čeprav se prehranska dopolnila pogosto dojemajo kot varna, lahko tudi ta vplivajo na presnovo zdravil. Nekatera zmanjšajo absorpcijo učinkovin, druga jo pospešijo. Posebna previdnost je potrebna pri vlakninah, rastlinskih izvlečkih, začimbah z močnim biološkim učinkom, vitaminih, topnih v maščobah (A, E).

Teh snovi se ne sme jemati nekritično, še posebej ne ob rednem jemanju zdravil.

Kako imeti nadzor nad jemanjem več zdravil?

Da bi bilo zdravljenje učinkovito in varno, je ključno, da imate nad zdravili dober pregled. To pomeni da veste, zakaj jemljete posamezno zdravilo, kdaj ga morate vzeti (zjutraj, zvečer, na tešče, s hrano), kolikokrat na dan in kako dolgo, na kaj morate biti posebej pozorni.

Raziskave kažejo, da 20 do 50 odstotkov starejših oseb zdravil ne jemlje pravilno, pogosto zaradi nejasnih navodil ali preobremenjenosti z informacijami.

Dnevnik zdravil: preprosta rešitev z velikim učinkom

Vodenje osebnega seznama ali dnevnika zdravil bistveno zmanjša tveganje napak. Vanj je smiselno zapisati ime zdravila ali dopolnila, odmerek, čas jemanja in morebitne posebnosti ali opažene učinke.

Takšen pregled pomaga tako vam kot zdravstvenim strokovnjakom in omogoča hitrejše prilagoditve zdravljenja.

Ključno sporočilo

Jemanje več zdravil hkrati je danes pogosta realnost, vendar ni brez tveganj. Pravilno časovno razporejanje, poznavanje učinkov, previdnost pri prehranskih dopolnilih in dosleden nadzor nad terapijo so ključni koraki, s katerimi lahko zmanjšate možnost neželenih učinkov, izboljšate učinkovitost zdravljenja in dolgoročno zaščitite svoje zdravje.

Če jemljete več zdravil, naj bo osnovno vodilo jasno: več nadzora pomeni več varnosti.

