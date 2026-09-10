Jemljete zdravila za visok krvni tlak? Ta opozorilni znak lahko pomeni, da je odmerek previsok

Zdravila za visok krvni tlak so za milijone ljudi pomemben del zdravljenja, vendar lahko njihove potrebe sčasoma spremenijo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko določene spremembe življenjskega sloga vplivajo na krvni tlak do te mere, da postane odmerek zdravila previsok.

Zdravila za zniževanje krvnega tlaka je treba jemati tako, kot je predpisano, vendar to ne pomeni nujno, da jih bo človek potreboval vse življenje. Pri nekaterih se krvni tlak zaradi sprememb življenjskega sloga pomembno zniža.

Med dejavniki, ki lahko pomagajo znižati krvni tlak, so izguba telesne teže, manjši vnos soli, več telesne dejavnosti in učinkovitejše obvladovanje stresa.

Krvni tlak lahko postane prenizek

Če človek ob jemanju zdravil bistveno spremeni življenjski slog, se lahko zgodi, da krvni tlak pade prenizko. Stanje, pri katerem je krvni tlak prenizek, imenujemo hipotenzija. Prenizek krvni tlak se lahko pojavi tudi zaradi previsokega odmerka zdravila, spremembe terapije, dehidracije ali kombinacije različnih dejavnikov. Med značilnimi znaki so omotica, občutek šibkosti oziroma lahkotnosti v glavi in omedlevica. Težave so lahko izrazitejše pri hitrem vstajanju. Če se pojavijo hujši simptomi, je priporočljivo takoj sesti ali leči, saj lahko s tem zmanjšamo nevarnost padca in poškodbe.

Zdravila lahko povzročijo, da sistolični in diastolični krvni tlak padeta prenizko, še posebej, če se med zdravljenjem pomembno spremenijo telesna teža ali življenjske navade. Če govorimo o prenizkem krvnem tlaku zaradi zdravil, lahko pade tako sistolični kot diastolični tlak, vendar ni nujno, da se znižata enako. Sistolični tlak je zgornja številka, na primer 120 mmHg.

Diastolični tlak je spodnja številka, na primer 75 mmHg. Pri premočnem učinku zdravil je lahko na primer tlak 95/60, 90/55 ali še nižji. Pomembno pa je predvsem, kako se človek počuti, ne zgolj ena izmerjena številka. Kdaj postane prenizek? Pri odraslih se hipotenzija pogosto opredeljuje kot tlak pod 90/60 mmHg. Vendar je lahko za nekoga tudi nekoliko višji tlak problematičen, če povzroča simptome, kot so: omotica,

šibkost,

zamegljen vid,

nestabilnost,

občutek, da boste omedleli,

omedlevica, zlasti ob vstajanju. Če se po spremembi telesne teže, prehrane, aktivnosti ali drugih življenjskih navad sistolični tlak začne redno spuščati, medtem ko jemljete zdravila, to ni znak, da jih morate sami zmanjšati. Zdravnik lahko na podlagi meritev presodi, ali je treba odmerek prilagoditi.

Zdravil ne smemo prenehati jemati na lastno pest

Pomembno je, da človek zdravila za krvni tlak nikoli ne zmanjša ali ukine samoiniciativno. Če je krvni tlak postal prenizek, mora o morebitni spremembi odmerka odločiti zdravnik oziroma drug ustrezno usposobljen zdravstveni strokovnjak. Pri nekaterih ljudeh so zdravila za krvni tlak potrebna dolgoročno, pri drugih pa se lahko po uspešnih spremembah življenjskega sloga potreba po zdravljenju spremeni. To je mogoče ugotoviti le z rednim spremljanjem zdravstvenega stanja in krvnega tlaka.

Prav zato so pomembni tudi redni pregledi. Če se zdravstveno stanje spremeni, lahko zdravnik oceni, ali je treba prilagoditi zdravljenje.

Posebna previdnost je potrebna pri starejših

Pri starejših ljudeh lahko nenaden padec krvnega tlaka poveča nevarnost omotice, izgube ravnotežja in padcev. Če se ob vstajanju pogosto pojavlja občutek, da se vam vrti ali da boste omedleli, je smiselno krvni tlak spremljati in o težavah obvestiti zdravnika. Enako velja za morebitne neželene učinke zdravil. Če sumite, da so težave povezane z zdravljenjem visokega krvnega tlaka, se o tem posvetujte z zdravnikom.

Najpomembnejše pravilo je preprosto: zdravil za krvni tlak ne prenehajte jemati brez predhodnega posveta z zdravnikom. Spremembe telesne teže, prehrane, telesne dejavnosti in drugih življenjskih navad lahko vplivajo na krvni tlak, zato je treba zdravljenje po potrebi prilagoditi strokovno in nadzorovano.