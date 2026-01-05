  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HUJŠANJE Z INJEKCIJAMI

Jeremy Clarkson odkrito o zdravju: Zdravilo mi dobesedno razjeda mišice

Mounjaro (tirzepatid) je zdravilo za hujšanje v obliki injekcije, ki po podatkih britanske zdravstvene službe NHS zmanjšuje apetit, podaljšuje občutek sitosti in upočasnjuje praznjenje želodca.
Njegova izpoved znova odpira vprašanja o dolgoročnih učinkih sodobnih zdravil za hujšanje ter o tem, kakšno ceno smo pripravljeni plačati za hitre rezultate. FOTO: Peter Nicholls Reuters Pictures
Njegova izpoved znova odpira vprašanja o dolgoročnih učinkih sodobnih zdravil za hujšanje ter o tem, kakšno ceno smo pripravljeni plačati za hitre rezultate. FOTO: Peter Nicholls Reuters Pictures
Miroslav Cvjetičanin
 5. 1. 2026 | 15:00
3:47
A+A-

Jeremy Clarkson je v nedavni kolumni presenetil z zelo neposredno izpovedjo o svojem zdravju. Priznal je, da mu zdravilo za hujšanje, ki ga uporablja, »razjeda mišice«, hkrati pa odkrito dodal, da ni pripravljen storiti vsega, kar bi bilo potrebno, da bi ta učinek omilil.

Nekdanji voditelj oddaje Top Gear je o tem spregovoril v kolumni, v kateri je sicer pisal o »pravem avtomobilu« - novem Mercedes-AMG CLE Coupéju. A že v uvodu se je dotaknil novega leta in novoletnih zaobljub ter ideje o »čistem življenju«, za katero meni, da »preprosto ni vredno truda«.

Novo leto, stare navade

Clarkson se je ob tem obregnil ob splošno človeško nezmožnost vztrajanja pri zdravih odločitvah. V časniku The Times je zapisal:

»Človek je ponesrečena zasnova. Imamo intelektualno sposobnost, da ugotovimo, kaj je za nas dobro, a večini se preprosto ne ljubi storiti ničesar.«

V nadaljevanju se je dotaknil uporabe zdravila Mounjaro, injekcije za hujšanje, ki je v zadnjem času vse bolj priljubljena.

»Znanost pravi, da mi zdravilo razjeda mišice«

Clarkson je v kolumni zapisal, da so znanstvene raziskave pokazale, da mu Mounjaro »razjeda mišice«, ter da bi moral za preprečevanje tega učinka redno izvajati vadbo za moč.

»Znanost in dolgotrajne raziskave so nedavno ugotovile, da mi Mounjaro razjeda mišice in da moram to nujno uravnotežiti z vadbo z utežmi v telovadnici. Kaj bom torej storil? Verjetno bom prenehal jemati Mounjaro. Preprosto ne prenesem sopihanja,« je zapisal.

Kaj je Mounjaro?

Mounjaro (tirzepatid) je zdravilo za hujšanje v obliki injekcije, ki po podatkih britanske zdravstvene službe NHS zmanjšuje apetit, podaljšuje občutek sitosti in upočasnjuje praznjenje želodca.

Clarkson je razkril, da je z njegovo pomočjo v šestih mesecih izgubil približno 20 kilogramov, a dodal, da se je izguba telesne teže zdaj ustavila.

Jeremy in njegova hči. FOTO: Beretta/Sims/REX  
Jeremy in njegova hči. FOTO: Beretta/Sims/REX  

»Čudežno zdravilo«, ki ni brez cene

V pogovoru za The Sun in njihov Sun Club je Mounjaro označil za »osupljivo zdravilo«:

»Čevlji, ki sem jih nosil lani, mi zdaj med hojo, kar padajo z nog. Mislim, da sem morda prvi človek na svetu, ki je shujšal na stopalih. Še vedno jemljem zdravilo, teža pa ne pada več - a se tudi ne povečuje, ker mi uravnava apetit. Res je osupljivo.«

Spletna lekarna Chemist4U pa opozarja, da izguba telesne teže pri uporabi Mounjara ni sestavljena izključno iz maščobe. Sklicuje se na raziskave, po katerih je lahko do tretjina izgube telesne mase tako imenovana nemastna masa, kamor sodijo mišice in kostna masa.

Manj stranskih učinkov, več slabe volje

Clarkson je za The Sun še povedal, da pri sebi ni opazil večine pogostih stranskih učinkov zdravila, čeprav naj bi njegova partnerica Lisa Hogan opazila, da je postal nekoliko bolj siten.

»Zaprtje? Ne, tega nimam. Zmanjšan libido? Star sem 65 let, težko je vedeti, kaj je vzrok,« je dejal in dodal, da se počuti »le malo bolj otopel in ne več tako bister kot prej«.

Njegova izpoved znova odpira vprašanja o dolgoročnih učinkih sodobnih zdravil za hujšanje ter o tem, kakšno ceno smo pripravljeni plačati za hitre rezultate.

Več iz teme

hujšanjezdraviladebelostdietazdravje
ZADNJE NOVICE
15:43
Bulvar  |  Glasba in film
V KINODVORANAH

Sedmi del filmske franšize Krik: v kina se vrača kričanje

Letos bo na ogled že sedmi del filmske franšize Krik. Na platna prihajata Odiseja in glasbena biografija kralja popa.
Aleksander Brudar5. 1. 2026 | 15:43
15:40
Bulvar  |  Zanimivosti
POSREDOVALA POLICIJA

Nevarna zabava na sarajevskih ulicah: mladenič smučal po zasneženi glavni cesti?! (VIDEO)

Policija je kaznovala mladeniča in voznika.
5. 1. 2026 | 15:40
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

S feng šujem odprimo vrata miru

Izberemo predmete, ob katerih nam je toplo. Ko se či premakne, se premakne naše življenje.
5. 1. 2026 | 15:15
15:15
Razno
KONCERT

Jure Lesar na koncertnem odru: prihaja večer, ki ga opisujejo kot »intimen, a energičen«

Jure Lesar bo s spremljevalno zasedbo Krila ptice v petek, 30. januarja 2026, v SiTi Teatru BTC predstavil skladbe iz svojih treh albumov, med njimi tudi radijske uspešnice.
5. 1. 2026 | 15:15
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Požar ob 6. uri v poslovnih prostorih povzročil 50.000 evrov škode!

Začetek leta v plamenih: Krka in Žužemberk pod drobnogledom policije.
5. 1. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZARES ODLIČNO

Dobra novica: to priljubljeno živilo lahko zniža tveganje za demenco

Eno najbolj priljubljenih živil na svetu prinaša tudi nepričakovano zdravstveno korist.
5. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki