Jeremy Clarkson odkrito o zdravju: Zdravilo mi dobesedno razjeda mišice

Jeremy Clarkson je v nedavni kolumni presenetil z zelo neposredno izpovedjo o svojem zdravju. Priznal je, da mu zdravilo za hujšanje, ki ga uporablja, »razjeda mišice«, hkrati pa odkrito dodal, da ni pripravljen storiti vsega, kar bi bilo potrebno, da bi ta učinek omilil.

Nekdanji voditelj oddaje Top Gear je o tem spregovoril v kolumni, v kateri je sicer pisal o »pravem avtomobilu« - novem Mercedes-AMG CLE Coupéju. A že v uvodu se je dotaknil novega leta in novoletnih zaobljub ter ideje o »čistem življenju«, za katero meni, da »preprosto ni vredno truda«.

Novo leto, stare navade

Clarkson se je ob tem obregnil ob splošno človeško nezmožnost vztrajanja pri zdravih odločitvah. V časniku The Times je zapisal:

»Človek je ponesrečena zasnova. Imamo intelektualno sposobnost, da ugotovimo, kaj je za nas dobro, a večini se preprosto ne ljubi storiti ničesar.«

V nadaljevanju se je dotaknil uporabe zdravila Mounjaro, injekcije za hujšanje, ki je v zadnjem času vse bolj priljubljena.

»Znanost pravi, da mi zdravilo razjeda mišice«

Clarkson je v kolumni zapisal, da so znanstvene raziskave pokazale, da mu Mounjaro »razjeda mišice«, ter da bi moral za preprečevanje tega učinka redno izvajati vadbo za moč.

»Znanost in dolgotrajne raziskave so nedavno ugotovile, da mi Mounjaro razjeda mišice in da moram to nujno uravnotežiti z vadbo z utežmi v telovadnici. Kaj bom torej storil? Verjetno bom prenehal jemati Mounjaro. Preprosto ne prenesem sopihanja,« je zapisal.

Kaj je Mounjaro?

Mounjaro (tirzepatid) je zdravilo za hujšanje v obliki injekcije, ki po podatkih britanske zdravstvene službe NHS zmanjšuje apetit, podaljšuje občutek sitosti in upočasnjuje praznjenje želodca.

Clarkson je razkril, da je z njegovo pomočjo v šestih mesecih izgubil približno 20 kilogramov, a dodal, da se je izguba telesne teže zdaj ustavila.

Jeremy in njegova hči. FOTO: Beretta/Sims/REX

»Čudežno zdravilo«, ki ni brez cene

V pogovoru za The Sun in njihov Sun Club je Mounjaro označil za »osupljivo zdravilo«:

»Čevlji, ki sem jih nosil lani, mi zdaj med hojo, kar padajo z nog. Mislim, da sem morda prvi človek na svetu, ki je shujšal na stopalih. Še vedno jemljem zdravilo, teža pa ne pada več - a se tudi ne povečuje, ker mi uravnava apetit. Res je osupljivo.«

Spletna lekarna Chemist4U pa opozarja, da izguba telesne teže pri uporabi Mounjara ni sestavljena izključno iz maščobe. Sklicuje se na raziskave, po katerih je lahko do tretjina izgube telesne mase tako imenovana nemastna masa, kamor sodijo mišice in kostna masa.

Manj stranskih učinkov, več slabe volje

Clarkson je za The Sun še povedal, da pri sebi ni opazil večine pogostih stranskih učinkov zdravila, čeprav naj bi njegova partnerica Lisa Hogan opazila, da je postal nekoliko bolj siten.

»Zaprtje? Ne, tega nimam. Zmanjšan libido? Star sem 65 let, težko je vedeti, kaj je vzrok,« je dejal in dodal, da se počuti »le malo bolj otopel in ne več tako bister kot prej«.

Njegova izpoved znova odpira vprašanja o dolgoročnih učinkih sodobnih zdravil za hujšanje ter o tem, kakšno ceno smo pripravljeni plačati za hitre rezultate.