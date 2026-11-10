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Jesenski in zimski trening v temi. Kako izbrati pravo čelno svetilko?

Preverite, kako izbrati čelno svetilko, zakaj lumni niso najpomembnejši in katera baterija je najboljša.
Se odpravljate na tek ali pohod v temi? FOTO: Shutterstock 
Se odpravljate na tek ali pohod v temi? FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 10. 11. 2026 | 09:18
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Ko se dnevi skrajšajo in se ura premakne na zimski čas, postane čelna svetilka nepogrešljiv del opreme vsakega rekreativnega športnika. Toda kako izbrati pravo naglavno svetilko? Je pomembno predvsem število lumnov, kako daleč sveti in koliko časa zdrži baterija? Pri nakupu je treba upoštevati več dejavnikov.

Športni rekreativci pogosto nimajo možnosti trenirati podnevi. Ko se po službi odpravijo na tek, pohod ali kolesarjenje, je zunaj že tema. Do daljših dni je še daleč, zato je kakovostna čelna svetilka ena najpomembnejših kosov opreme za varno gibanje v naravi in na cestah.

Tehnologija čelnih svetilk hitro napreduje, vendar so tudi modeli izpred nekaj sezon lahko še vedno povsem uporabni. Pri izbiri nove svetilke se številni najprej osredotočijo na število lumnov. A ta podatek sam po sebi ne pove dovolj o tem, kako dobro bomo z njo videli v temi.

Lumni niso najpomembnejši podatek pri nakupu

Lumen je merska enota za svetlobni tok, ki pove, koliko svetlobe oddaja svetlobni vir v vse smeri. Višja vrednost pomeni večjo skupno količino oddane svetlobe, vendar to še ne zagotavlja, da bo svetilka dobro osvetlila pot pred nami. Pri čelnih svetilkah je namreč zelo pomembna kakovost optike oziroma sistema leč in zrcal, ki svetlobo usmerja v žarek. Dve svetilki z enakim številom lumnov lahko zato ustvarjata povsem različno kakovost svetlobe. Ena lahko ponuja dobro usmerjen in enakomeren snop, druga pa razpršeno svetlobo, ki je za gibanje v temi manj uporabna.

Pri nakupu je zato smiselno preveriti predvsem kakovost svetlobnega snopa. Za iskanje poti potrebujemo usmerjeno svetlobo, ki sega daleč pred nas, za orientacijo v bližini, postavljanje šotora ali branje pa je primernejša širša in bolj razpršena svetloba.

Kakšen svetlobni snop potrebujemo za tek in pohodništvo?

Večina čelnih svetilk ponuja več načinov svetenja. Najpogostejši so bližinski način, ki osvetljuje prostor neposredno pred uporabnikom, daljinski način z bolj usmerjenim žarkom ter kombinirani način, ki združuje obe možnosti. Nekateri modeli imajo tudi utripajočo svetlobo in dodatno rdečo LED-lučko. Ta je uporabna v različnih okoliščinah, saj omogoča diskretno osvetlitev bližnje okolice, ne da bi pri tem močno zmanjšala prilagojenost oči na temo. Rdeča svetloba je zanimiva tudi za lovce, saj je manj moteča za živali.

Pri nočnem teku, pohodništvu in kolesarjenju je najpomembneje, da svetilka dobro osvetljuje teren pred nami. Izbrati je treba model z dovolj močnim in predvsem kakovostno usmerjenim svetlobnim snopom. Nekatere zmogljivejše svetilke omogočajo osvetlitev do 150 metrov daleč. Prešibka ali neenakomerna svetloba lahko oteži pravočasno zaznavanje ovir, korenin, kamnov in neravnin. Poleg tega se oči pri slabši vidljivosti hitreje utrudijo, kar lahko vpliva tudi na zbranost in varnost med vadbo.

Pomembna je tudi vidnost uporabnika. Pri nočnem teku je dobrodošla rdeča utripajoča lučka na zadnji strani svetilke, ki izboljša opaznost od zadaj. Dodatno varnost zagotavljajo odsevni elementi na naglavnem traku, ki jih ima večina sodobnih modelov.

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Baterija: koliko časa bo svetilka dejansko svetila?

Pri izbiri čelne svetilke ne smemo zanemariti avtonomije baterije. To je še posebej pomembno za pohodnike, gorske tekače in vse, ki se odpravljajo na večurne ture. Proizvajalci pri navajanju časa delovanja pogosto predstavljajo idealne pogoje, v praksi pa je lahko avtonomija krajša. Na delovanje vplivajo stanje in starost baterije, način shranjevanja, temperatura okolja ter izbrana moč svetilke.

Pri načrtovanju daljše ture je zato priporočljivo upoštevati vsaj pol ure do eno uro rezerve glede na navedeni čas delovanja. Še bolje je, da svetilko pred prvo zahtevnejšo uporabo preizkusimo doma ali na krajši vadbi. Tako bomo vedeli, koliko časa dejansko zdrži pri izbrani nastavitvi svetlosti.

Pomembno je razumeti tudi razmerje med močjo in porabo energije. Močnejši svetlobni snop praviloma pomeni krajši čas delovanja, medtem ko šibkejša nastavitev podaljša avtonomijo. Pri daljših aktivnostih je zato smiselno moč svetlobe prilagajati razmeram in uporabljati najmočnejši način samo takrat, ko ga zares potrebujemo.

Alkalne ali polnilne baterije?

Čelne svetilke uporabljajo različne načine napajanja. Še vedno so pogoste klasične baterije AA in AAA, vse več proizvajalcev pa se odloča za vgrajene ali zamenljive polnilne baterije. Vsaka možnost ima svoje prednosti. Klasične alkalne baterije so primerne predvsem za občasno uporabo in daljša potovanja, na katerih nimamo možnosti polnjenja. Njihova prednost je tudi preprosto shranjevanje, saj lahko s seboj vzamemo rezervni komplet in ga zamenjamo, ko se baterija izprazni.

Polnilne baterije so praktična in dolgoročno pogosto gospodarnejša rešitev za vse, ki čelno svetilko uporabljajo redno. Ni treba nenehno kupovati novih baterij, svetilko pa lahko pred treningom preprosto napolnimo. Nekateri proizvajalci, med njimi Petzl, so zato velik del svoje ponudbe že prilagodili polnilnemu napajanju.

Pri odločitvi je treba upoštevati predvsem način uporabe. Za vsakodnevni tek in redne treninge je polnilna svetilka zelo praktična, za večdnevne pohode in potovanja v odročnejše kraje pa je lahko prednost model, ki omogoča tudi uporabo običajnih baterij.

Pred nakupom razmislite, kje jo boste uporabljali

Najdražja in najmočnejša čelna svetilka ni nujno tudi najboljša izbira. Za občasni večerni sprehod potrebujemo precej manj zmogljiv model kot za nočni gorski tek ali zahtevnejše pohodniške ture. Pred nakupom preverimo kakovost svetlobnega snopa, možnosti prilagajanja svetlosti, čas delovanja baterije, težo in udobje naglavnega traku ter dodatne varnostne funkcije. Pomembno je tudi, da svetilka na glavi stabilno sedi in med tekom ne poskakuje.

Čelna svetilka ni zgolj pripomoček, ki nam omogoča vadbo po sončnem zahodu. Je pomemben del varnostne opreme, ki nam pomaga pravočasno zaznati ovire, ohraniti orientacijo in biti vidni drugim udeležencem v prometu.

Ko se dnevi skrajšajo, ni razloga, da bi zaradi teme opustili redno telesno dejavnost. Potrebujemo le primerno opremo in dobro svetlobo.

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