Jetra imajo svojo biološko uro. Če jeste prepozno, lahko porušite njihovo delovanje

Ko govorimo o biološki uri, večina najprej pomisli na spanje in prebujanje. Vendar cirkadiani ritem ne poteka le v možganih, vsak organ v telesu ima svojo notranjo uro, tudi jetra. Njihovo delovanje se čez dan spreminja, zato ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi, kdaj.

Jetra delujejo po natančnem dnevno-nočnem ritmu

Znanstvene raziskave potrjujejo, da jetra sledijo lastnemu 24-urnemu ciklu. V različnih delih dneva opravljajo različne naloge: razgrajujejo maščobe, uravnavajo raven glukoze v krvi in sodelujejo pri razstrupljanju organizma.

Ponoči, ko telo počiva in ne uživamo hrane, se okrepijo procesi razgradnje maščobnih kislin in obnavljanja celic. V zgodnjih jutranjih urah se poveča tvorba glukoze, da ima telo dovolj energije za začetek dneva. Tudi encimi, ki sodelujejo pri presnovi škodljivih snovi, delujejo v določenih fazah in neenakomerno ves čas.

Ta ritem je usklajen z izmenjavo svetlobe in teme, pa tudi z našimi navadami, predvsem s spanjem, telesno dejavnostjo in časom obrokov.

Kaj se zgodi, ko porušimo naravni ritem?

Če pogosto večerjamo pozno, preskakujemo spanec ali imamo neurejen urnik spanja, jetra ne morejo opravljati svojih nočnih presnovnih nalog. Namesto da bi se ponoči posvečala razgradnji maščob in obnovi, morajo obdelovati hrano, zaužito tik pred spanjem.

Če se takšen vzorec ponavlja, se lahko začnejo pojavljati presnovne motnje: kopičenje maščobe v jetrih (nealkoholna zamaščenost jeter), slabša občutljivost na inzulin in večje tveganje za razvoj presnovnega sindroma. Te težave so pogostejše pri ljudeh, ki delajo v izmenah ali imajo neredne spalne navade.

Ni pomembno le, kaj jeste, pomembno je tudi, kdaj

Jetra so v dopoldanskem času presnovno učinkovitejša. Glukozo lažje pretvorijo v energijo, zato telo kalorije, zaužite v prvi polovici dneva, praviloma bolje izkoristi.

Ko večino kalorij zaužijemo zvečer, pa je večja verjetnost, da se bodo shranile v obliki maščobnih zalog. Enak obrok tako nima enakega učinka zjutraj ali pozno zvečer.

V Sloveniji, kjer so pozne večerje in prigrizki ob koncu dneva pogosti, to ni zanemarljivo dejstvo.

Kako uskladiti življenjski slog z notranjo uro jeter?

Jetra imajo izjemno sposobnost prilagajanja, zato lahko že z nekaj spremembami izboljšamo njihovo delovanje. Pomembno je, da hodimo spat ob približno isti uri in si zagotovimo dovolj spanja. Večerjo je priporočljivo zaključiti vsaj dve do tri ure pred spanjem, da nočni čas ostane namenjen presnovi maščob in regeneraciji.

Redni obroki ob podobnem času čez dan, brez dolgih presledkov in prenajedanja, pomagajo ohranjati stabilno raven krvnega sladkorja. K temu je smiselno dodati tudi redno telesno dejavnost, ki izboljšuje občutljivost na inzulin in podpira presnovo maščob.

Jetra delujejo kot ura, če jim to omogočimo

Jetra so eden najpomembnejših presnovnih organov in imajo izjemno sposobnost obnavljanja. Toda njihova učinkovitost je odvisna od pogojev, v katerih delujejo. Stabilen ritem spanja, premišljeno razporejeni obroki in dovolj gibanja omogočajo, da njihova notranja ura ostane usklajena.

Če želite dolgoročno zaščititi presnovo in zmanjšati tveganje za zamaščena jetra, začnite pri preprostem vprašanju: ali so vaši obroki in spanec usklajeni z naravnim ritmom telesa?