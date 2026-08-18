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ZA BOLJŠE JUTRO

Jutranja vadba ob šestih? Kako lahko vpliva na spanje, tesnobo in energijo

Jutranja vadba lahko postane dober začetek dneva in pomemben del zdrave življenjske rutine.
Čeprav je zgodnja jutranja vadba za marsikoga dobra izbira, ni treba vstajati ob šestih, da bi imeli od gibanja koristi. FOTO: Shutterstock 
Čeprav je zgodnja jutranja vadba za marsikoga dobra izbira, ni treba vstajati ob šestih, da bi imeli od gibanja koristi. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 18. 8. 2026 | 07:00
5:41
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Zgodnja jutranja vadba ni le način za izboljšanje telesne pripravljenosti. Redno gibanje zjutraj lahko pomaga vzpostaviti bolj urejen dnevni ritem, izboljša razpoloženje, zmanjša občutek napetosti in prispeva k več energije čez dan.

Zjutraj je marsikomu težko vstati iz postelje, še posebej, če budilka zazvoni zgodaj. Kljub temu lahko jutranja telesna dejavnost prinese številne koristi. Dan se začne z gibanjem, hkrati pa je mogoče del časa nameniti sebi, še preden se začnejo službene, družinske in druge vsakodnevne obveznosti.

Že sprememba dnevne rutine in približno 20 do 30 minut telesne dejavnosti lahko vpliva na počutje. Pri tem ni nujno, da gre za intenziven trening. Primerna je lahko hitra hoja, tek, kolesarjenje, vadba za moč, raztezanje ali kombinacija različnih vaj.

Manj jutranjega stresa

Jutra so za marsikoga povezana s hitenjem. Vstajanje, priprava zajtrka, odhod v službo ali šolo ter številne druge obveznosti se začnejo skoraj takoj po zvonjenju budilke. Če je del jutra namenjen telesni dejavnosti, se lahko začetek dneva precej spremeni. Vadba je lahko čas brez telefona, elektronske pošte in drugih obveznosti. Takšen mirnejši začetek dneva lahko pozitivno vpliva na razpoloženje in občutek nadzora nad dnevom.

Redna telesna dejavnost lahko pomaga tudi pri uravnavanju odziva telesa na stres. Gibanje je povezano s spremembami v delovanju različnih živčnih prenašalcev, ki sodelujejo pri razpoloženju in občutku dobrega počutja.

Ali lahko jutranja vadba zmanjša tesnobo?

Telesna dejavnost lahko pomaga zmanjševati občutek napetosti in tesnobe. Med vadbo in po njej se lahko izboljša razpoloženje, redno gibanje pa je povezano tudi z boljšim uravnavanjem odziva telesa na stres. Pomembno vlogo ima lahko tudi vpliv telesne dejavnosti na stresni hormon kortizol. Prav zato je lahko gibanje koristno za ljudi, ki se pogosto že zjutraj zbudijo napeti ali obremenjeni. Vendar vadba ni nadomestilo za strokovno zdravljenje anksioznih motenj. Če je tesnoba močna, dolgotrajna ali pomembno vpliva na vsakdanje življenje, je potreben pogovor z zdravnikom ali drugim ustreznim strokovnjakom.

Zgodnje vstajanje lahko pomaga urediti spanec

Jutranja vadba lahko posredno izboljša tudi spalni ritem. Če je treba zjutraj vstati zgodaj, je večja verjetnost, da bo treba pravočasno oditi v posteljo. To lahko pomaga prekiniti navado poznega odlašanja z odhodom v posteljo, ko posameznik kljub utrujenosti ostaja pokonci, da bi imel zvečer nekaj časa zase. Takšno vedenje lahko hitro ustvari začaran krog. Poznejši odhod v posteljo pomeni manj spanja, zaradi česar je naslednji dan več utrujenosti in manj energije. Zvečer se nato lahko ponovno pojavi želja po času zase, kar še dodatno zamakne odhod v posteljo. Rednejši jutranji urnik lahko pomaga ta vzorec prekiniti.

Zgodnja budilka ne sme pomeniti premalo spanja

Pri jutranji vadbi je najpomembnejše, da zaradi nje ne pride do kroničnega pomanjkanja spanja. Odrasli praviloma potrebujejo približno sedem do devet ur spanja na noč. Če nekdo vstaja ob šestih, mora temu prilagoditi tudi večerni čas odhoda v posteljo. Zgodnje vstajanje samo po sebi ni koristno, če pomeni, da človek spi le pet ali šest ur. Pomanjkanje spanja lahko povzroči več utrujenosti, slabšo zbranost in težje spoprijemanje z vsakodnevnimi obremenitvami. Zato cilj ni vstajati čim bolj zgodaj, temveč vzpostaviti dovolj dolg in reden spanec.

Več energije in boljša zbranost

Redna telesna dejavnost je povezana z boljšim počutjem in večjo telesno ter duševno energijo. Jutranja vadba lahko pomaga, da se človek po treningu počuti bolj budnega in pripravljenega na dnevne naloge. Pri nekaterih se ta občutek energije nadaljuje tudi v preostanku dneva. Pomembna je kombinacija gibanja in kakovostnega spanja. Če sta oba dela dnevne rutine urejena, je lahko čez dan manj utrujenosti, več zbranosti in več energije za vsakodnevne obveznosti.

Ni treba telovaditi ob šestih

Čeprav je zgodnja jutranja vadba za marsikoga dobra izbira, ni treba vstajati ob šestih, da bi imeli od gibanja koristi. Nekomu ustreza vadba zgodaj zjutraj, drugemu med odmorom za kosilo, tretjemu zvečer. Najboljši čas za vadbo je tisti, ki ga je mogoče dolgoročno vključiti v vsakodnevno življenje in ga uskladiti z zadostnim spanjem. Ključna je rednost, ne ura na budilki. Za začetek je dovolj že 20 do 30 minut zmerne telesne dejavnosti. Primerna je hitra hoja, tek, kolesarjenje, vadba za moč ali raztezanje. Tudi krajša vadba je lahko koristna, če postane reden del življenjskega sloga.

Gibanje naj bo usklajeno s spanjem

Jutranja vadba lahko postane dober začetek dneva in pomemben del zdrave življenjske rutine. Vpliva lahko na razpoloženje, raven energije in spalne navade, vendar le, če je usklajena z zadostnim počitkom.

Ni pomembno, ali je vadba ob šestih zjutraj, opoldne ali zvečer. Pomembneje je, da je redna, prilagojena telesnim sposobnostim in da zaradi nje ne trpi kakovost spanja.

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