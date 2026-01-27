  • Delo d.o.o.
DOBRO JUTRO JE LAHKO SLABO

Jutranje erekcije kot opozorilni znak pretreniranosti

Spremembe jutranjih erekcij so lahko pomemben signal hormonskega neravnovesja in relativnega energijskega pomanjkanja pri športnikih.
Ko telo dalj časa deluje v energijskem primanjkljaju, se to hitro odrazi na hormonskem sistemu. FOTO: Getty Images
Ko telo dalj časa deluje v energijskem primanjkljaju, se to hitro odrazi na hormonskem sistemu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 1. 2026 | 17:06
A+A-

Ponavljajoče se poškodbe, kronična utrujenost in upad športne zmogljivosti so dobro znani znaki, da se telo ne obnavlja več ustrezno.

Manj znan, a nič manj pomemben opozorilni znak pa je lahko tudi zmanjšanje ali izginotje jutranjih erekcij. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za enega od zgodnjih kazalnikov relativnega energijskega pomanjkanja v športu (RED-S), stanja, ki prizadene tako vrhunske kot rekreativne športnike.

RED-S nastane zaradi prenizke energijske razpoložljivosti, bodisi zaradi premajhnega vnosa hrane bodisi zaradi prevelikega obsega treninga. Preprosto povedano: telo nima dovolj energije, da bi hkrati pokrivalo vsakdanje življenjske funkcije in zahteve treninga.

Hormoni kot prvi pokazatelj težav

Ko telo dalj časa deluje v energijskem primanjkljaju, se to hitro odrazi na hormonskem sistemu. Prav zato zdravstveni strokovnjaki pri obravnavi suma na RED-S pogosto sprašujejo tudi o spremembah jutranjih erekcij. Gre za povsem legitimno in strokovno vprašanje, saj so te pomemben kazalnik hormonskega ravnovesja in splošnega zdravstvenega stanja.

Spremembe na tem področju so pogosto povezane z visokimi trenažnimi obremenitvami, pomanjkljivo regeneracijo, kroničnim stresom in nezadostnim energijskim vnosom. Pri moških vzdržljivostnih športnikih so lahko del širše slike relativnega energijskega pomanjkanja.

Ko telo začne varčevati z energijo

Jutranje erekcije so v raziskavah opredeljene kot normalne, če se pojavljajo približno pet- do sedemkrat na teden, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je še pomembnejši osebni vzorec posameznika. Če pride do opaznih sprememb glede na prejšnje stanje, je to pogosto prvi znak, da v telesu nekaj ni v ravnovesju.

Ko je energija omejena, telo začne določene sisteme obravnavati kot manj nujne. Med njimi je tudi reproduktivni sistem, kar lahko vodi v zmanjšanje ali popolno odsotnost jutranjih erekcij. Ob tem pogosto pride tudi do znižanja ravni testosterona, kar se lahko kaže v upadu libida, slabšem razpoloženju in počasnejši regeneraciji.

Tudi drugi znaki ne smejo ostati spregledani

Pri moških z RED-S se poleg sprememb jutranjih erekcij pogosto pojavljajo še drugi simptomi. Med njimi so pogoste okužbe, zmanjšanje mišične mase, slabša regeneracija, padec športne zmogljivosti, nihanje razpoloženja, ponavljajoče se poškodbe, tudi s stresnimi zlomi, razdražljivost, težave s koncentracijo, nespečnost ter prebavne in črevesne težave. Ti znaki pogosto nastopajo postopoma, zato jih športniki sprva pripisujejo napornemu treningu ali stresu, namesto da bi jih povezali z energijskim pomanjkanjem.

Rešitev: več energije in manj obremenitev

Zdravljenje relativnega energijskega pomanjkanja temelji na povečanju energijskega vnosa, zmanjšanju trenažne obremenitve in pogosto tudi na strokovni podpori zdravstvenega tima. Ključno je, da športnik pravočasno prepozna spremembe in jih ne skriva ali zanemarja.

Če opazite, da se je vaš telesni vzorec spremenil, je to pomembna informacija za zdravstvenega strokovnjaka. Takšni podatki omogočajo širši pogled, ki presega obravnavo posamezne poškodbe in pomaga nasloviti resnične vzroke težav, preden ti resneje ogrozijo zdravje in športno pot.

