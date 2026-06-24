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Jutranje navade, ki lahko nevarno zvišajo krvni tlak: teh 9 napak dela veliko Slovencev

Mnogi se sploh ne zavedajo, da že v prvi uri po prebujanju z vsakodnevnimi navadami dodatno obremenjujejo srce in ožilje.
Dan bi morali začeti zelo umirjeno. FOTO: Getty Images
Dan bi morali začeti zelo umirjeno. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 6. 2026 | 10:00
5:20
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Jutro je za številne stresna tekma s časom, hitro vstajanje, kava na prazen želodec, hitenje v službo in pregledovanje elektronske pošte že pred zajtrkom. Čeprav se zdi, da smo le učinkoviti, telo doživlja precejšen fiziološki stres.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekatere jutranje navade povzročijo nenaden porast krvnega tlaka in dolgoročno povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Dobra novica? Že majhne spremembe lahko naredijo veliko razliko.

1. Ne skočite iz postelje takoj po prebujanju

Če ste med tistimi, ki se v sekundi postavijo na noge in stečejo v kopalnico, je čas za spremembo. Telo potrebuje nekaj trenutkov, da se krvni obtok prilagodi prehodu iz ležečega v stoječi položaj. Prehitro vstajanje lahko povzroči vrtoglavico, nestabilnost in neprijeten občutek omotičnosti, še posebej pri ljudeh, ki jemljejo zdravila za uravnavanje krvnega tlaka.

Veliko bolje je, da se za minuto usedete na rob postelje, stopala položite na tla in telesu omogočite postopno prebujanje.

2. Takoj po prebujanju ne začnite intenzivne vadbe

Redna telesna aktivnost je eden najboljših načinov za dolgoročno uravnavanje krvnega tlaka, vendar zelo intenzivna vadba takoj po vstajanju ni vedno najboljša izbira.

Krvni tlak je zjutraj že naravno nekoliko višji. Če ga dodatno obremenite z naporno vadbo, lahko doseže previsoke vrednosti.

Bolj priporočljivi so: kratek sprehod, raztezne vaje, lahkotno gibanje po stanovanju, nekaj minut umirjene mobilnosti. Intenzivnejši trening raje prestavite na poznejši del dneva.

3. Kava ne sme biti vaša prva jutranja poteza

Za marsikoga se dan začne šele s prvo skodelico kave. Toda kofein lahko začasno zviša krvni tlak. To ne pomeni, da se morate kavi popolnoma odpovedati. Strokovnjaki svetujejo, da telesu najprej omogočite naravno prebujanje. Že 30 minut odmora med vstajanjem in prvo kavo lahko pomaga zmanjšati dodatno obremenitev srčno-žilnega sistema.

4. Izogibajte se kajenju ali elektronskim cigaretam takoj po prebujanju

Nikotin povzroča zoženje krvnih žil, zaradi česar krvni tlak hitro naraste. Če dan začnete s cigareto ali elektronsko cigareto, srce dodatno obremenite že v prvih minutah dneva. Vsako zmanjšanje ali zamik prve cigarete lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju srca.

5. Ne pozabite na zdravila in jih jemljite redno

Jutranja naglica pogosto vodi v napake: pozabljeni odmerki, neredno jemanje zdravil, dvomi, ali ste zdravilo že vzeli. Doslednost je ključna. Zdravila za uravnavanje krvnega tlaka jemljite vsak dan ob istem času in jih vključite v ustaljeno jutranjo rutino.

6. Previdno pri zdravilih proti prehladu

Veliko zdravil proti prehladu ali alergijami vsebuje dekongestive oziroma učinkovine za zmanjšanje zamašenosti nosu, ki lahko zvišajo krvni tlak. Pred uporabo vedno: preberite navodila, preverite sestavo, se posvetujte s farmacevtom. Na voljo so tudi alternative, ki manj vplivajo na srčno-žilni sistem.

7. Krvnega tlaka ne merite v naglici

Merjenje med pripravo zajtrka ali takoj po kavi ne bo dalo zanesljivih rezultatov.

Za pravilno meritev:

  • nekaj minut mirno sedite,
  • ne pijte kave,
  • ne telovadite,
  • sprostite se.

Le tako boste dobili realno sliko svojega zdravstvenega stanja.

8. Izogibajte se slanemu in predelanemu zajtrku

Številna živila vsebujejo precej več soli, kot si predstavljamo.

Posebej problematični so: predelani mesni izdelki, industrijsko pripravljeni sendviči, pakirani prigrizki, že pripravljeni obroki.

Boljša izbira so: ovseni kosmiči, jogurt, sadje, jajca, polnozrnati izdelki. Že manjše spremembe lahko zmanjšajo obremenitev organizma.

9. Poslušajte svoje telo

Visok krvni tlak pogosto imenujemo »tihi ubijalec«, saj dolgo časa ne povzroča očitnih simptomov.

Kljub temu ne prezrite opozorilnih znakov, kot so: omotica, neobičajna utrujenost, občutek nestabilnosti, splošno slabo počutje. Če se težave ponavljajo, obiščite osebnega zdravnika.

Počasnejši začetek dneva lahko zaščiti vaše srce

Cilj ni ustvariti popolne jutranje rutine, ampak zmanjšati nepotreben stres, ki ga telesu povzročamo že pred začetkom dneva. Majhne spremembe pogosto prinesejo največ koristi. Če si boste zjutraj vzeli nekaj dodatnih minut zase, boste telesu omogočili, da se krvni tlak zvišuje postopoma in ne sunkovito. Prav te preproste navade lahko dolgoročno pomembno prispevajo k boljšemu zdravju srca, ožilja in splošnemu počutju.

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