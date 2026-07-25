Jutranji ali večerni tek? Razkrivamo, kdaj je vadba zares najbolj koristna

Je za zdravje boljši tek ob sončnem vzhodu ali po sončnem zahodu? Med rekreativci se o tem že leta krešejo mnenja. Nekateri prisegajo na zgodnje jutranje kilometre v svežem zraku, drugi si športnih copat ne obujejo pred večerom. Kdo ima prav?

Odgovor vas bo morda presenetil. Strokovnjaki pravijo, da ni enoznačnega zmagovalca. Veliko pomembneje od ure vadbe je, da se gibamo redno in da izberemo čas, ki ga bomo lahko dolgoročno ohranili.

Zakaj je jutranji tek priljubljen?

Poleti ima jutranja rekreacija pomembno prednost, prijetnejše temperature. Zrak je hladnejši, sonce še ni tako močno, telo pa se med tekom lažje ohlaja. Zaradi tega je srce manj obremenjeno, manjše pa je tudi tveganje za pregrevanje. Mnogi tekači poročajo, da jim jutranji tek izboljša razpoloženje, poveča raven energije in jim pomaga, da dan začnejo bolj zbrano ter motivirano. Toda jutranja vadba ima tudi svojo manj prijetno plat. Po nočnem počitku so mišice in sklepi nekoliko bolj togi, zato lahko hiter začetek brez ustreznega ogrevanja poveča tveganje za manjše poškodbe. Strokovnjaki zato priporočajo nekaj minut hitre hoje ali zelo lahkotnega teka, preden stopnjujete tempo.

Prednosti večernega teka

Marsikdo se najbolje počuti šele proti večeru. Takrat je telesna temperatura nekoliko višja, mišice so bolj ogrete in prožne, zato številni rekreativci tečejo hitreje ter z manj občutka napora kot zgodaj zjutraj. Večerna rekreacija je lahko tudi odličen način za sprostitev po napornem delovnem dnevu in zmanjšanje stresa. Vendar tudi tukaj velja nekaj previdnosti. Če je zunaj še vedno vroče, je smiselno počakati, da temperature nekoliko padejo. Prav tako lahko zelo intenziven trening tik pred spanjem pri nekaterih ljudeh oteži uspavanje in poslabša kakovost spanca.

Za zdravje je najpomembnejša rednost

Raziskave kažejo, da je za srce, mišice in splošno zdravje veliko pomembneje, da se gibamo redno, kot pa to, ali tečemo zgodaj zjutraj ali zvečer. Naše telo ne beleži, ob kateri uri smo opravili trening, temveč mu koristi predvsem stalna telesna dejavnost.

Prav zato strokovnjaki svetujejo, da izberete termin, ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu. Če vas zgodnje vstajanje odvrača od teka, jutranja vadba verjetno ni prava izbira. Če pa vam večerne načrte pogosto prekrižajo službene ali družinske obveznosti, boste lažje ohranili navado z jutranjo rekreacijo.

Poleti se izogibajte največji vročini

Ne glede na to, kdaj tečete, poleti velja eno pomembno pravilo – izogibajte se najbolj vročemu delu dneva, običajno med 11. in 17. uro. Takrat je telo izpostavljeno največjemu toplotnemu stresu, tveganje za dehidracijo in pregrevanje pa je bistveno večje. Med vadbo in po njej pijte dovolj tekočine, kadar je le mogoče pa izbirajte senčne poti ali gozdne steze, kjer so temperature prijetnejše.

Kateri čas je torej najboljši?

Jutranji tek ni čudežno bolj zdrav, prav tako večerni tek ni nič manj koristen. Oba imata svoje prednosti in omejitve, odločitev pa je predvsem odvisna od vašega življenjskega ritma, telesne pripravljenosti in osebnih navad.

Najboljši trening je tisti, ki ga boste z veseljem ponovili tudi jutri. Prav redno gibanje, ne glede na uro, je namreč eden najpomembnejših temeljev dobrega zdravja in dolgoročnega dobrega počutja.