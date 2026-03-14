Jutranji človek ali nočna ptica? Znanost razkriva, kdo je bolj srečen, zdrav in produktiven

Ali res velja, da kdor zgodaj vstaja, več naredi? Ali pa imajo prav tisti, ki najbolj ustvarjajo pozno v noč, ko svet okoli njih utihne? Razprava o tem, ali je bolje biti jutranji človek ali nočna ptica, je stara skoraj toliko kot človeška civilizacija. A sodobne raziskave kažejo, da odgovor ni tako preprost, kot pravi znani pregovor.

Resnica je, da ima vsak spalni ritem svoje prednosti in tudi pasti.

Zakaj družba nagrajuje zgodnje vstajanje

V večini družb velja prepričanje, da so jutranji ljudje bolj pridni in uspešni. Razlog je precej praktičen: večina šol, podjetij in institucij deluje po dnevnem urniku, pogosto med 8. in 16. uro.

Ljudje, ki zgodaj vstajajo, se zato lažje prilagodijo vsakodnevnemu ritmu. Številne raziskave so pokazale, da tisti, ki dan začnejo zgodaj, pogosto poročajo tudi o višji ravni pozitivnih čustev in večjem občutku zadovoljstva.

Jutro ima še eno pomembno prednost - mir.

V zgodnjih urah dneva:

telefoni skoraj ne zvonijo

elektronska pošta še ne pritiska na živce

večina ljudi še spi

To pomeni več prostora za zbranost. Marsikdo ugotovi, da lahko v prvih treh jutranjih urah opravi več dela kot v polovici običajnega delovnega dne.

Zato mnogi uspešni ljudje jutro izkoristijo za:

branje ali pregled novic

jutranjo vadbo ali sprehod v naravi

meditacijo ali umirjen začetek dneva

načrtovanje dela

Mirno jutro lahko postane eden najbolj produktivnih delov dneva.

Nočne ptice: ko ideje pridejo šele po sončnem zahodu

Toda zgodnje vstajanje ni edina pot do ustvarjalnosti in uspeha. Zgodovina kaže, da so številni umetniki, pisatelji in izumitelji delovali najbolje ponoči, ko je svet okoli njih utihnil.

Nočne ptice pogosto opisujejo, da:

se zvečer lažje osredotočijo

imajo več ustvarjalnih idej

jih ponoči moti manj zunanjih dejavnikov

Ko večina ljudi spi, nastane prostor za globoko razmišljanje in ustvarjanje. Kljub temu življenje v večernem ritmu prinaša tudi izzive.

Slabosti življenja v večernem ritmu

Ker je družba organizirana okoli dnevnih urnikov, se nočne ptice pogosto srečujejo z vsakodnevnimi težavami.

Med najpogostejšimi so:

težave z zgodnjim vstajanjem za službo ali šolo

kronično pomanjkanje spanja

utrujenost čez dan

Nekatere raziskave celo kažejo, da imajo izrazite nočne ptice lahko večje tveganje za presnovne težave in slabše duševno počutje, predvsem zaradi neskladja med biološko uro in družbenim ritmom.

Ali lahko spremenimo svoj spalni ritem?

Veliko ljudi se sprašuje, ali je mogoče iz nočne ptice postati jutranji človek. Odgovor je: do določene mere da, vendar ne povsem. Naš spalni ritem močno določa biološka ura, ki jo deloma uravnava genetika. Kljub temu se spalne navade skozi življenje pogosto spreminjajo. Zanimivo je, da mnogi ljudje s staranjem postajajo vse bolj jutranji tip. Starejši kot smo, prej gremo spat in prej se zbujamo. Vendar sprememba spalnega ritma ni enostavna. Zahteva:

postopno prilagajanje ure odhoda v posteljo

redni urnik spanja

manj ekranov in svetlobe zvečer

veliko potrpežljivosti

Čarobne tablete, ki bi nočne ptice čez noč spremenila v jutranje ljudi, žal ni.

Kaj je torej boljše: jutranji človek ali nočna ptica?

Najpomembnejše sporočilo raziskav je preprosto: ni enega popolnega spalnega ritma za vse ljudi.

Najbolj zdrav je tisti ritem, ki:

omogoča dovolj kakovostnega spanja

se ujema z vašim življenjskim slogom

vam omogoča dobro počutje čez dan

Čeprav družba pogosto poveličuje zgodnje vstajanje, imajo tudi nočne ptice svoje prednosti, predvsem na področju ustvarjalnosti in koncentracije v večernih urah.

Ključ do dobrega počutja zato ni le v tem, kdaj greste spat, temveč predvsem v tem, da spite dovolj in redno.