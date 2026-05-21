  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽENSKE VAJE ZA MOČ

Kaj bi morale ženske po 40. letu nujno vedeti o vadbi za moč

Najnovejše smernice poudarjajo, da zapleteni programi niso potrebni. Pomembna je predvsem rednost, ne glede na to, ali vadite doma ali v fitnesu.
Vadba za moč vključuje širok spekter vaj, od počepov, sklec in drugih vaj z lastno težo do treninga z utežmi ali napravami. FOTO: Getty Images
Vadba za moč vključuje širok spekter vaj, od počepov, sklec in drugih vaj z lastno težo do treninga z utežmi ali napravami. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 21. 5. 2026 | 10:00
4:21
A+A-

Še pred petnajstimi leti so priporočila za telesno aktivnost temeljila predvsem na aerobni vadbi, kot sta tek in kolesarjenje. Danes strokovnjaki opozarjajo, da bi moral vsak v svojo rutino vključiti tudi redno vadbo za moč oziroma vadbo z uporom.

Kljub temu ženske še vedno redkeje posegajo po utežeh kot moški. Britanska raziskava iz leta 2022 je pokazala, da vadbo za moč vsaj dvakrat tedensko izvaja le 24 odstotkov žensk, medtem ko je pri moških ta delež 29-odstoten.

Prav starejše ženske pa bi imele od takšne vadbe največ koristi. Vadba za moč namreč ne ohranja le mišične mase, ampak tudi gostoto kosti, kar je še posebej pomembno zaradi povečanega tveganja za osteoporozo v poznejših letih.

Ker imajo ženske praviloma manj mišične mase kot moški, mnoge zmotno menijo, da morajo vaditi drugače ali manj intenzivno. Strokovnjaki pa poudarjajo, da so osnovna pravila pri obeh spolih zelo podobna.

Ključ je v postopnem napredku

Vadba za moč vključuje širok spekter vaj, od počepov, sklec in drugih vaj z lastno težo do treninga z utežmi ali napravami. Ženske običajno začnejo z manjšo obremenitvijo, vendar je bistvenega pomena tako imenovana progresivna obremenitev. To pomeni postopno povečevanje zahtevnosti treninga, bodisi z več ponovitvami bodisi z večjo težo. Prav postopno napredovanje je po mnenju strokovnjakov najpomembnejši dejavnik za povečanje moči in mišične mase.

Mit o menstrualnem ciklu

Dolga leta je veljalo prepričanje, da bi morale ženske med določenimi fazami menstrualnega cikla zmanjšati intenzivnost vadbe za moč, predvsem v tednih pred menstruacijo ali med njo. Razlog naj bi bil nižji nivo estrogena, ženskega spolnega hormona, kar naj bi vplivalo na slabšo zmogljivost.

Toda novejše raziskave tega niso potrdile. Analiza študij iz leta 2023 je pokazala, da večina kakovostnih raziskav ni zaznala pomembnih razlik v moči med posameznimi fazami menstrualnega cikla. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretirano prilagajanje vadbe ciklu celo oteži napredek, saj preprečuje dosledno povečevanje obremenitve.

Če se ženska med menstruacijo počuti slabše ali ima bolečine, je smiselno trening prilagoditi počutju, ne pa ga popolnoma opustiti.

Beljakovine, železo in vitamin D

Za gradnjo mišic je ključnega pomena zadosten vnos beljakovin, ki jih najdemo v mesu, mlečnih izdelkih, stročnicah in jajcih. Britanske smernice priporočajo starejšim od 60 let nekoliko višji dnevni vnos beljakovin, saj se mišična masa s starostjo naravno zmanjšuje. Ženske, ki imajo menstruacijo, pogosto potrebujejo tudi več železa, pomembna pa sta še vitamin D in kalcij, ki pomagata ohranjati močne kosti.

Ženske bolje prenašajo serije vaj

Čeprav so moški v povprečju fizično močnejši, raziskave kažejo, da so ženske mišice pogosto bolj odporne proti utrujenosti. To pomeni, da lahko ženske dlje časa vzdržujejo določeno stopnjo napora glede na svojo moč. Zato številne dobro prenašajo tako imenovane superserije, izvajanje več vaj zapored brez daljšega počitka.

Najpomembnejše je, da začnete

Strokovnjaki poudarjajo, da za velike koristi ni potreben zapleten ali dolgotrajen trening. Že 15 do 20 minut vadbe doma z elastikami ali ročkami lahko bistveno izboljša moč, gibljivost in splošno telesno pripravljenost. Vadba doma je še posebej primerna za ženske, ki imajo malo prostega časa zaradi službe ali skrbi za družino.

Po porodu se mnoge srečujejo tudi z oslabljenimi mišicami medeničnega dna, kar lahko povzroča uhajanje urina med naporom. Pri tem pomagajo pravilno dihanje med vadbo ter vaje za krepitev jedra telesa, kot je plank.

Najnovejše ameriške smernice poudarjajo, da zapleteni programi niso potrebni. Pomembna je predvsem rednost, ne glede na to, ali vadite doma ali v fitnesu.

Več iz teme

treningvaje za močvadbaženskevadba domavadba za starejše
ZADNJE NOVICE
11:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIZARNO

Matere dijakov so se steple na maturantskem večeru, posredovala je policija (VIDEO)

Po besedah navzočih je do spora prišlo zaradi prerivanja za čim boljši položaj ob rdeči preprogi.
21. 5. 2026 | 11:56
11:18
Bulvar  |  Domači trači
BREZ PREMORA

Slovenska podjetnica po porodu ne počiva: hčerko dojila kar v skladišču (FOTO)

Kot lastnica podjetja si daljšega porodniškega dopusta ne more privoščiti, zato z delom nadaljuje tudi po rojstvu otroka.
21. 5. 2026 | 11:18
11:07
Bulvar  |  Glasba in film
URESNIČILA SE JI JE DOLGOLETNA ŽELJA

Po petih letih premora se na glasbene odre vrača Maja Prašnikar (FOTO)

Po petih letih glasbenega premora se vrača na oder z bolj zrelim pogledom in novo energijo.
Kaja Grozina21. 5. 2026 | 11:07
10:44
Novice  |  Slovenija
BLACK CUBE

Golob brutalno nad Janšo! »Za oblast je pripravljen izdati kogarkoli, tudi svojo lastno državo« (VIDEO)

Afera Black Cube na ustavno sodišče, medtem pa burno med odhajajočim predsednikom vlade in najverjetnejšim mandatarjem.
21. 5. 2026 | 10:44
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Obsežna akcija na Gorenjskem se je končala tragično

V sredo so skoraj osem ur iskali pogrešano osebo.
21. 5. 2026 | 10:11
10:06
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA SE NADALJUJE

Drama pri Dubrovniku: inštruktor se je potopil s turisti, na površje so se vrnili vsi razen njega

Pri otoku Lokrum, nedaleč od Dubrovnika, se še naprej nadaljuje iskanje pogrešanega inštruktorja potapljanja.
21. 5. 2026 | 10:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki