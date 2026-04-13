Kaj dietetiki dejansko naročijo v McDonald’su? Presenetljiv izbor za hiter in bolj uravnotežen obrok

Hitra prehrana ni vedno najbolj zdrava izbira, vendar včasih preprosto zmaga praktičnost. Če ste se kdaj spraševali, kaj v restavracijah z zlatimi loki izberejo strokovnjaki za prehrano, vas odgovor lahko prijetno preseneti.

Presenetljivo uravnotežen zajtrk

Ena izmed najpogosteje priporočenih izbir dietetikov je Egg McMuffin iz McDonald'sa.

Ta zajtrk ponuja dobro kombinacijo:

beljakovin (jajce, sir, meso)

ogljikovih hidratov (angleški muffin)

S približno 310 kalorijami in 17 grami beljakovin predstavlja razmeroma uravnotežen obrok, ki vas lahko nasiti skozi dopoldne in prepreči nenadne napade lakote pred kosilom.

Enostavne prilagoditve za bolj zdravo izbiro

Dietetiki poudarjajo, da so majhne prilagoditve ključ do bolj zdrave prehrane, tudi pri hitri hrani. Pri sendviču Egg McMuffin lahko izpustite sir, odstranite slanino. S tem zmanjšate vnos natrija in kalorij, ne da bi bistveno žrtvovali okus ali sitost.

Pazite na nasičene maščobe

Sendvič vsebuje približno šest gramov nasičenih maščob, kar ni zanemarljivo. Zato je priporočljivo, da v preostanku dneva izbirate lažje obroke.

V primerjavi z drugimi možnostmi, kot so:

težki sendviči z biskvitnim kruhom

različice s klobaso

Je slanina precej bolj pusta izbira, zaradi česar je ta obrok na splošno boljša alternativa.

Dodajte sadje za več vlaknin

Obrok lahko preprosto nadgradite z dodatkom sadja:

jabolčne rezine iz ponudbe

celo jabolko ali banana od doma

Sadje je odličen vir vlaknin in pomembno prispeva k bolj uravnoteženemu obroku.

Kaj pa, če zamudite zajtrk?

Če prespite zajtrk, lahko še vedno izberete razmeroma zmerno možnost. Med priporočili dietetikov so:

Chicken McNuggets - število kosov prilagodite svoji lakoti

preprost hamburger z eno pleskavico

Takšne izbire omogočajo nadzor nad porcijo in preprečujejo pretirano sitost.

Pametna izbira: Happy Meal

Presenetljivo nekateri strokovnjaki priporočajo tudi Happy Meal, predvsem različico s šestimi koščki piščanca.

Zakaj?

manjše porcije

vključene jabolčne rezine

mleko z manj maščobami

majhna porcija krompirčka

Gre za preprost način, kako uživati raznolik obrok brez pretiravanja s sladkanimi pijačami ali velikimi porcijami.

Ključ je ravnotežje, ne popolnost

Občasni obisk hitre prehrane ne bo uničil vašega zdravja ali prehranskih navad. Ključnega pomena je, da se trudite sprejemati bolj uravnotežene odločitve, kadar je to mogoče.

Najpomembnejše pa je, da po takšnem obroku brez slabe vesti nadaljujete z običajno, zdravo rutino.