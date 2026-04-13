Kaj dietetiki dejansko naročijo v McDonald’su? Presenetljiv izbor za hiter in bolj uravnotežen obrok

Hitra prehrana ni vedno najbolj zdrava izbira, vendar včasih preprosto zmaga praktičnost. Če ste se kdaj spraševali, kaj v restavracijah z zlatimi loki izberejo strokovnjaki za prehrano, vas odgovor lahko prijetno preseneti.
Ena izmed najpogosteje priporočenih izbir dietetikov je Egg McMuffin iz McDonald'sa.
Ta zajtrk ponuja dobro kombinacijo:
S približno 310 kalorijami in 17 grami beljakovin predstavlja razmeroma uravnotežen obrok, ki vas lahko nasiti skozi dopoldne in prepreči nenadne napade lakote pred kosilom.
Dietetiki poudarjajo, da so majhne prilagoditve ključ do bolj zdrave prehrane, tudi pri hitri hrani. Pri sendviču Egg McMuffin lahko izpustite sir, odstranite slanino. S tem zmanjšate vnos natrija in kalorij, ne da bi bistveno žrtvovali okus ali sitost.
Sendvič vsebuje približno šest gramov nasičenih maščob, kar ni zanemarljivo. Zato je priporočljivo, da v preostanku dneva izbirate lažje obroke.
V primerjavi z drugimi možnostmi, kot so:
Je slanina precej bolj pusta izbira, zaradi česar je ta obrok na splošno boljša alternativa.
Obrok lahko preprosto nadgradite z dodatkom sadja:
Sadje je odličen vir vlaknin in pomembno prispeva k bolj uravnoteženemu obroku.
Če prespite zajtrk, lahko še vedno izberete razmeroma zmerno možnost. Med priporočili dietetikov so:
Takšne izbire omogočajo nadzor nad porcijo in preprečujejo pretirano sitost.
Presenetljivo nekateri strokovnjaki priporočajo tudi Happy Meal, predvsem različico s šestimi koščki piščanca.
Zakaj?
Gre za preprost način, kako uživati raznolik obrok brez pretiravanja s sladkanimi pijačami ali velikimi porcijami.
Občasni obisk hitre prehrane ne bo uničil vašega zdravja ali prehranskih navad. Ključnega pomena je, da se trudite sprejemati bolj uravnotežene odločitve, kadar je to mogoče.
Najpomembnejše pa je, da po takšnem obroku brez slabe vesti nadaljujete z običajno, zdravo rutino.