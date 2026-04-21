Kaj je Alojz Ihan povedal o stresu

Stres ni le občutek pritiska, temveč stanje, ki lahko dolgoročno preoblikuje delovanje celotnega organizma. Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki nas je prekmalu zapustil, je v poglobljenem pojasnilu razkril, kako stres vodi v izgorelost in kako močno vpliva na imunski sistem.

Stres kot tihi uničevalec telesa

Stresni hormoni sodijo med najmočnejše zaviralce imunskega sistema. Gre za iste mehanizme, ki jih medicina uporablja pri zdravljenju avtoimunskih bolezni, le da jih telo v stresu proizvaja samo.

Kratkotrajni stres organizem še lahko prenese brez večjih posledic. Težava nastane, ko stanje traja predolgo. Takrat se presnova poruši, številne telesne funkcije zastanejo, v telesu pa se začnejo kopičiti »neopravljene naloge«, ki vodijo v resne okvare.

Najpogostejše posledice dolgotrajnega stresa so:

motnje v presnovi maščob,

kronična vnetja,

bolezni ožilja,

zamaščenost jeter.

Te spremembe se pogosto razvijajo neopazno in jih opazimo šele, ko je škoda že narejena.

Ko telo izgubi dirigenta

Pomembno vlogo pri ravnovesju v telesu ima vegetativni živčni sistem, ki usklajuje delovanje hormonov, mišic, organov in čustev. Kot je slikovito pojasnil Ihan, stres deluje kot »prisilni upravitelj«, ki občutljivega dirigenta začasno odstrani in iz simfoničnega orkestra naredi vojaško formacijo. Takšna mobilizacija je smiselna le v skrajnih situacijah, v vsakdanjem življenju pa vodi v izčrpanost.

Gibanje kot naravni protistrup

Ena najučinkovitejših strategij za obvladovanje stresa je telesna dejavnost. Ta omogoča, da se telo iz stanja napetosti postopno vrne v fazo regeneracije in sproščenosti. A tudi tukaj obstajajo meje. Pretiravanje s telesnim naporom lahko povzroči dodatni stres in še hitrejše izčrpavanje organizma. Ključ je v ravnovesju in postopnem povečevanju zmogljivosti. Poleg gibanja pomagajo tudi druge oblike sproščanja, kot so meditacija, masaža in zavestno umirjanje tempa življenja.

Stres in odpornost: tesna povezava

Imunski sistem je tesno povezan z živčevjem in hormonskim ravnovesjem. Če zanemarimo fizično in psihično počutje, se napetosti kopičijo, kar oslabi odpornost.

Dobro delovanje imunskega sistema je zato povezano z:

občutkom zadovoljstva,

ustrezno telesno dejavnostjo,

življenjskim ritmom, ki ustreza posamezniku,

sposobnostjo izbire stvari, ki prinašajo dobro počutje.

Kako nastane izgorelost

Izgorelost ni zgolj posledica preobremenjenosti, temveč predvsem notranjega vzorca vedenja. Gre za obsesivno dejavnost, pri kateri posameznik ignorira lastno utrujenost in izčrpava svoje rezerve.

Takšno stanje vodi v:

hormonske motnje,

večjo dovzetnost za okužbe,

kronična vnetja,

prebavne in srčne težave,

kronično utrujenost in bolečine.

Pogosto se v začetnih fazah ne pokažejo jasne organske spremembe, zato težave dolgo ostanejo neprepoznane.

Izgorelost pusti trajne posledice

Ko pride do prave izgorelosti, se organizem bistveno spremeni. Popolna vrnitev v prejšnje stanje običajno ni več mogoča. Kot je poudaril Ihan, gre za nekakšno »povojno stanje«, v katerem mora posameznik sprejeti novo realnost, in na novo zgraditi način življenja. Ta je lahko celo bolj kakovosten, vendar je drugačen od prejšnjega.

Ključ: nadzor nad lastnim življenjem

Najmočnejša zaščita pred stresom in izgorelostjo je zrela in stabilna osebnost, ki zna upravljati lastne odzive.

To pomeni:

prepoznavanje lastnih meja,

uravnoteženje dela in počitka,

zavestno usmerjanje energije,

skrb za telesno in duševno zdravje.

Stresu se ni mogoče popolnoma izogniti, vendar ga je mogoče obvladovati. Prav v tem pa je ključ do dolgoročnega zdravja in dobrega počutja.