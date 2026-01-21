Kaj je naravni Ozempic in kako dobro znanost podpira njegovo učinkovitost?

S priljubljenostjo injekcij za hujšanje raste tudi zanimanje za potencialno alternativo - prehranski dodatek za hujšanje, ki ga nekateri imenujejo »naravni Ozempic«.

Gre za naravna olja, narejena tako, da spodbujajo izločanje hormonov, ki se običajno sproščajo po obroku, med katerimi je tudi hormon GLP-1, ki ga posnemajo injekcije za hujšanje. Obstajajo nekateri dokazi, ki podpirajo učinek dodatka, a znanstveno dokazovanje je še vedno v zgodnji fazi in ne more zagotoviti, da izdelek deluje.

Pravi Ozempic je zdravilo na recept z imenom semaglutid, prvotno razvito za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Posnema hormon GLP-1, ki ga običajno izločajo celice v črevesju, s čimer dosega več učinkov: spodbuja izločanje inzulina, hormon, ki uravnava krvni sladkor, povzroča občutek sitosti in zmanjšuje apetit v možganskih centrih za nadzor prehranjevanja.

Na voljo so različna zdravila za hujšanje

Ko so ljudje, ki so uporabljali Ozempic za zdravljenje sladkorne bolezni, izgubili težo, je bila razvita druga različica semaglutida, imenovana Wegovy, kot pomoč pri hujšanju. Podobno zdravilo Mounjaro posnema tako GLP-1 kot še en črevesni hormon GIP.

Uporaba Wegovyja in Mounjara je močno narasla v Evropi, čeprav večina ljudi zdravilo kupuje prek zasebnih spletnih klinik, saj je uporaba zelo omejena. Spletne klinike zdravilo predpišejo le osebam, ki izpolnjujejo določene kriterije telesne teže. Kljub temu obstaja možnost, da se učinki spodbujanja črevesnih hormonov dosežejo ne glede na začetno telesno težo in brez injekcij.

Kaj je »naravni Ozempic«?

Hormoni, ki uravnavajo apetit, se sproščajo, ko celice v črevesju, imenovane L-celice, zaznajo prisotnost hrane, ki prispe v črevesje. Dodatki, ki jih tržijo kot naravni Ozempic (npr. Elcella), naj bi delovali tako, da dovajajo nenaravno visoke koncentracije hranil v spodnji del črevesja, imenovan kolon.

Gre za način, kako telo spodbuditi k izločanju lastnih hormonov, ki zmanjšujejo tek.

Kokosovo in laneno olje

Hranila v kapsulah so mešanica treh maščobnih kislin, osnovnih gradnikov maščob, imenovanih kaprična kislina, lavrična kislina in alfa-linolenska kislina, pridobljenih iz kokosovega in lanenega olja. Da bi olja dosegla spodnji del črevesja, ne da bi se absorbirala prej, so kapsule posebej obložene, da preidejo prebavni sistem.

Kapsule so prevlečene tako, da potujejo vsaj šest metrov po prebavnem traktu, dokler ne dosežejo kolona, kjer se razgradijo. Obstajajo nekateri začetni raziskovalni podatki, ki kažejo, da ta pristop spodbuja L-celice. Ko so maščobne kisline aplicirali na L-celice v laboratorijskem poskusu, so te izločile več črevesnih hormonov, vključno z GLP-1 in dodatnima hormonoma PYY.

Kako delujejo?

Raziskave kažejo, da zdravila, ki spodbujajo L-celice, dolgo časa niso imela bistvenega učinka na telesno težo. Omejena izguba teže pri ljudeh je bila majhna in ni komercialno učinkovita. Napredek v farmakologiji je zdaj omogočil zdravila, ki posnemajo delovanje GLP-1 in povzročijo 10 do 15-odstotno izgubo teže, česar stimulacija L-celic doslej ni dosegla.

Za izgubo teže je potreben velik kalorični primanjkljaj

Dodatki Elcella navajajo, da je izvedena uporabniška raziskava kapsul, ki jo je zaključila skupina 34. oseb, ki so v povprečju izgubile 6 kg v 12 tednih. Študija še ni bila objavljena v nobeni medicinski reviji, prav tako kapsule niso primerjali s placebom, kar je zlati standard medicinskih dokazov.

Ta pristop lahko pomaga pri ohranjanju telesne teže, vendar verjetno ni dovolj močan za dejansko hujšanje. Za izgubo teže je potreben velik primanjkljaj energije, verjetno zmanjšanje vnosa za približno 500 kalorij na dan, kar sproži številne apetitne mehanizme.

Proizvajalec semaglutida se o dodatkih ni želel opredeliti.