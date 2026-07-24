  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PITJE VODE

Kaj je v vročini boljše, ledeno mrzla ali voda sobne temperature? Odgovor vas bo presenetil

Med vročinskim valom je pomembnejše nekaj drugega.
Velike količine vode, ki jih spijemo naenkrat, niso najboljša izbira. FOTO: Mimagephotography/shutterstock
Velike količine vode, ki jih spijemo naenkrat, niso najboljša izbira. FOTO: Mimagephotography/shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 24. 7. 2026 | 11:00
4:54
A+A-

V poletni vročini se marsikdo sprašuje, ali telo bolje ohladi ledeno mrzla voda ali je primernejša voda sobne temperature. Odgovor strokovnjakov je presenetljivo preprost, veliko pomembnejše od temperature vode je, da pijemo dovolj in redno.

Ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, telo izgublja velike količine tekočine s potenjem. Če izgubljene tekočine ne nadomestimo pravočasno, se poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in v najhujših primerih tudi vročinski udar.

Najpomembnejše je, da pijete dovolj

Ne glede na to, ali posegate po hladni vodi ali vodi sobne temperature, je najpomembnejše, da ostanete dobro hidrirani. Zadosten vnos tekočine telesu omogoča učinkovitejše uravnavanje telesne temperature, nadomešča izgubljeno tekočino zaradi potenja in zagotavlja normalno delovanje vseh organov. Redno pitje vode je zato bistveno pomembnejše od njene temperature.

Hladna voda je bolj osvežilna

Večina ljudi v vročini spontano poseže po hladni vodi. Občutek hladu prinaša takojšnjo osvežitev, zaradi česar je pitje prijetnejše. Posledično ljudje pogosto popijejo več tekočine in pijejo pogosteje, kar pripomore k boljši hidraciji v vročih dneh.

Voda sobne temperature je lahko prijaznejša želodcu

Čeprav hladna voda učinkovito osveži, lahko pri nekaterih ljudeh hitro pitje zelo mrzle vode povzroči blag občutek nelagodja ali želodčne krče. Voda sobne temperature je zato pogosto prijetnejša izbira za ljudi z občutljivejšim prebavnim sistemom ali takoj po obroku. Zaradi tega jo lažje pijejo redno skozi ves dan.

Med telesno dejavnostjo ima hladna voda nekaj prednosti

Če ste dalj časa telesno dejavni ali se zadržujete na prostem v hudi vročini, lahko hladna voda nekoliko zniža telesno temperaturo in ustvari prijeten občutek ohladitve. Učinek sicer ni velik, vendar lahko pitje ohlajene vode med vadbo ali po njej izboljša počutje ter spodbudi zadosten vnos tekočine.

Tudi voda sobne temperature telo učinkovito hidrira

Pogosto velja zmotno prepričanje, da je voda sobne temperature v vročini manj učinkovita. V resnici telo po zaužitju tako hladno kot toplejšo vodo uporabi enako učinkovito za nadomeščanje izgubljene tekočine. Obe prispevata k naravnemu hlajenju organizma prek potenja in krvnega obtoka.

Pijte po malem, a pogosto

Velike količine vode, ki jih spijemo naenkrat, niso najboljša izbira. Strokovnjaki priporočajo, da čez ves dan pijemo manjše požirke. Tako telo tekočino učinkoviteje izkoristi, hkrati pa zmanjšamo možnost občutka napihnjenosti ali želodčnega nelagodja.

Po močnem potenju nadomestite tudi elektrolite

Če ste se več ur intenzivno potili, voda sama morda ne bo zadostovala. Skupaj z znojem telo izgublja tudi pomembne minerale, predvsem natrij in kalij. Te lahko nadomestite z uravnoteženo prehrano ali z napitki, ki vsebujejo elektrolite, kar pomaga ohranjati normalno delovanje mišic in živčnega sistema.

Izberite temperaturo vode, ki vam najbolj ustreza

Univerzalnega odgovora, kakšna temperatura vode je najboljša, ni. Nekateri ljudje brez težav spijejo bistveno več hladne vode, drugi raje posegajo po vodi sobne temperature. Najboljša izbira je tista, zaradi katere boste čez dan popili dovolj tekočine.

Vročino premagujte tudi z drugimi ukrepi

Pitje vode je le eden od načinov zaščite pred visokimi temperaturami.

V času vročinskih valov strokovnjaki priporočajo:

  • nošenje lahkih in zračnih oblačil,
  • zadrževanje v senci ali klimatiziranih prostorih,
  • izogibanje neposrednemu soncu v najbolj vročem delu dneva,
  • omejitev zahtevnejših telesnih dejavnosti med opoldanskimi urami.

S tem lahko bistveno zmanjšamo tveganje za vročinsko izčrpanost in vročinski udar.

Ključ do dobre hidracije je doslednost

Največja napaka je, da začnemo piti šele, ko postanemo žejni. Občutek žeje je namreč pogosto prvi znak, da telesu že primanjkuje tekočine. Veliko boljša strategija je redno pitje vode čez ves dan. Pomaga že, če imate steklenico vode vedno pri roki in pitje vključite v svojo vsakodnevno rutino.

Ne glede na to, ali prisegate na ledeno hladno ali na vodo sobne temperature, je najpomembnejše, da jo pijete dovolj. Prav zadostna hidracija je eden najučinkovitejših načinov za zaščito zdravja med vročinskimi valovi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vodavročinavročinski valvročina in športhidracijapoletje
ZADNJE NOVICE
11:21
Šport  |  Odmevi
SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Na udaru Slavko Vinčić, več kot 100.000 Argentincev zahteva ponovitev finala

Argentinci zahtevajo ponovitev finala svetovnega prvenstva zaradi spornega sojenja. Peticijo je podpisalo več kot 100.000 navijačev.
24. 7. 2026 | 11:21
11:20
Bulvar  |  Glasba in film
ZA VSTOPNICO ODŠTELI 360 EVROV

Svetovna zvezdnica očarala na Ptuju, na njen prihod so organizatorji čakali skoraj sedem let (FOTO)

Joss Stone je že s prvimi takti pokazala, zakaj velja za enega najbolj prepoznavnih vokalov svoje generacije.
Marko Pigac24. 7. 2026 | 11:20
11:10
Lifestyle  |  Stil
PRILJUBLJENA KOMBINACIJA ZVEZDNIC

Rdeče in črno je modna formula, ki jo ljubijo zvezdnice

Lahko oblečemo za slavnostni dogodek, poslovno srečanje ali zabavo.
24. 7. 2026 | 11:10
11:00
Lifestyle  |  Polet
PITJE VODE

Kaj je v vročini boljše, ledeno mrzla ali voda sobne temperature? Odgovor vas bo presenetil

Med vročinskim valom je pomembnejše nekaj drugega.
Miroslav Cvjetičanin24. 7. 2026 | 11:00
10:52
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT

Varnostnik jo ujel pri kraji, nato je počilo! Spremljevalec sprožil kaos v Šentjerneju

Moški je varnostniku tudi grozil.
24. 7. 2026 | 10:52
10:42
Novice  |  Slovenija
VELIKA SPREMEMBA V PRESTOLNICI

Ljubljanska avtobusna postaja se seli: znano je, kdaj in kam

Selitev na novo začasno lokacijo prinaša več peronov, sodobnejšo infrastrukturo in spremembe pri dostopu do avtobusov.
24. 7. 2026 | 10:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki