Kaj je v vročini boljše, ledeno mrzla ali voda sobne temperature? Odgovor vas bo presenetil

V poletni vročini se marsikdo sprašuje, ali telo bolje ohladi ledeno mrzla voda ali je primernejša voda sobne temperature. Odgovor strokovnjakov je presenetljivo preprost, veliko pomembnejše od temperature vode je, da pijemo dovolj in redno.

Ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, telo izgublja velike količine tekočine s potenjem. Če izgubljene tekočine ne nadomestimo pravočasno, se poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in v najhujših primerih tudi vročinski udar.

Najpomembnejše je, da pijete dovolj

Ne glede na to, ali posegate po hladni vodi ali vodi sobne temperature, je najpomembnejše, da ostanete dobro hidrirani. Zadosten vnos tekočine telesu omogoča učinkovitejše uravnavanje telesne temperature, nadomešča izgubljeno tekočino zaradi potenja in zagotavlja normalno delovanje vseh organov. Redno pitje vode je zato bistveno pomembnejše od njene temperature.

Hladna voda je bolj osvežilna

Večina ljudi v vročini spontano poseže po hladni vodi. Občutek hladu prinaša takojšnjo osvežitev, zaradi česar je pitje prijetnejše. Posledično ljudje pogosto popijejo več tekočine in pijejo pogosteje, kar pripomore k boljši hidraciji v vročih dneh.

Voda sobne temperature je lahko prijaznejša želodcu

Čeprav hladna voda učinkovito osveži, lahko pri nekaterih ljudeh hitro pitje zelo mrzle vode povzroči blag občutek nelagodja ali želodčne krče. Voda sobne temperature je zato pogosto prijetnejša izbira za ljudi z občutljivejšim prebavnim sistemom ali takoj po obroku. Zaradi tega jo lažje pijejo redno skozi ves dan.

Med telesno dejavnostjo ima hladna voda nekaj prednosti

Če ste dalj časa telesno dejavni ali se zadržujete na prostem v hudi vročini, lahko hladna voda nekoliko zniža telesno temperaturo in ustvari prijeten občutek ohladitve. Učinek sicer ni velik, vendar lahko pitje ohlajene vode med vadbo ali po njej izboljša počutje ter spodbudi zadosten vnos tekočine.

Tudi voda sobne temperature telo učinkovito hidrira

Pogosto velja zmotno prepričanje, da je voda sobne temperature v vročini manj učinkovita. V resnici telo po zaužitju tako hladno kot toplejšo vodo uporabi enako učinkovito za nadomeščanje izgubljene tekočine. Obe prispevata k naravnemu hlajenju organizma prek potenja in krvnega obtoka.

Pijte po malem, a pogosto

Velike količine vode, ki jih spijemo naenkrat, niso najboljša izbira. Strokovnjaki priporočajo, da čez ves dan pijemo manjše požirke. Tako telo tekočino učinkoviteje izkoristi, hkrati pa zmanjšamo možnost občutka napihnjenosti ali želodčnega nelagodja.

Po močnem potenju nadomestite tudi elektrolite

Če ste se več ur intenzivno potili, voda sama morda ne bo zadostovala. Skupaj z znojem telo izgublja tudi pomembne minerale, predvsem natrij in kalij. Te lahko nadomestite z uravnoteženo prehrano ali z napitki, ki vsebujejo elektrolite, kar pomaga ohranjati normalno delovanje mišic in živčnega sistema.

Izberite temperaturo vode, ki vam najbolj ustreza

Univerzalnega odgovora, kakšna temperatura vode je najboljša, ni. Nekateri ljudje brez težav spijejo bistveno več hladne vode, drugi raje posegajo po vodi sobne temperature. Najboljša izbira je tista, zaradi katere boste čez dan popili dovolj tekočine.

Vročino premagujte tudi z drugimi ukrepi

Pitje vode je le eden od načinov zaščite pred visokimi temperaturami.

V času vročinskih valov strokovnjaki priporočajo:

nošenje lahkih in zračnih oblačil,

zadrževanje v senci ali klimatiziranih prostorih,

izogibanje neposrednemu soncu v najbolj vročem delu dneva,

omejitev zahtevnejših telesnih dejavnosti med opoldanskimi urami.

S tem lahko bistveno zmanjšamo tveganje za vročinsko izčrpanost in vročinski udar.

Ključ do dobre hidracije je doslednost

Največja napaka je, da začnemo piti šele, ko postanemo žejni. Občutek žeje je namreč pogosto prvi znak, da telesu že primanjkuje tekočine. Veliko boljša strategija je redno pitje vode čez ves dan. Pomaga že, če imate steklenico vode vedno pri roki in pitje vključite v svojo vsakodnevno rutino.

Ne glede na to, ali prisegate na ledeno hladno ali na vodo sobne temperature, je najpomembnejše, da jo pijete dovolj. Prav zadostna hidracija je eden najučinkovitejših načinov za zaščito zdravja med vročinskimi valovi.