Kaj jedo olimpijci? V času iger se dnevno pripravi več kot 10000 obrokov

Prehrana olimpijcev, ogljikovi hidrati in pravilno načrtovani obroki so eden najpomembnejših dejavnikov vrhunske športne pripravljenosti.

Med zimskimi olimpijskimi igrami tisoče športnikov vsak dan obeduje v olimpijski vasi, kjer prehrana ni le kulinarična izkušnja, temveč predvsem strateško orodje za doseganje vrhunskih rezultatov.

Več kot 10.000 obrokov na dan

V času iger se dnevno pripravi več kot 10000 obrokov. Samo v milanski olimpijski vasi vsak dan porabijo okoli 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin. Hrana je na voljo 24 ur na dan in prilagojen različnim potrebam: od visokobeljakovinskih obrokov do lažjih jedi, pa tudi posebnim dietam (veganska, brezglutenska, versko prilagojena prehrana).

Cilj je jasen - zagotoviti dovolj energije za treninge, tekmovanja, regeneracijo ter prilagajanje na časovne razlike in stres.

Rutina in prilagajanje sta ključna

V obdobju intenzivnih naporov, kot so olimpijske igre, mora energijski vnos natančno slediti telesnim obremenitvam. Prehrana mora biti prilagodljiva potovanjem, novim okoljem, spremembam ritma in povečanemu psihičnemu pritisku.

Zimski športi imajo dodatne posebnosti. Treningi so pogosto zelo intenzivni, pripravljalna obdobja dolga, tekmovanja pa potekajo tudi v času povečane pojavnosti sezonskih okužb. To pomeni, da mora prehrana poleg energije zagotavljati tudi podporo imunskemu sistemu.

Ogljikovi hidrati pred proteini?

Čeprav so proteini v zadnjih letih v središču pozornosti, strokovnjaki poudarjajo, da so za športnike ogljikovi hidrati še vedno primarni vir energije. Brez zadostnega vnosa ogljikovih hidratov telo ne more optimalno izkoristiti niti beljakovin.

Prav zato so testenine in pica, značilni simboli italijanske kuhinje, pomemben del jedilnika. Zagotavljajo hitro dostopno energijo, ki jo telo med naporom nujno potrebuje. Beljakovine imajo pomembno vlogo pri regeneraciji mišic, vendar brez energijske osnove ne morejo opraviti svoje funkcije.

FOTO: Irene Wang

Ravnotežje je temelj uspeha

Temelj športne prehrane ni zapletena dieta, temveč dosledna uravnoteženost:

pet porcij sadja ali zelenjave dnevno,

redni in časovno usklajeni obroki,

kombinacija ogljikovih hidratov, beljakovin in zdravih maščob,

občasno tudi prostor za užitek.

Tudi najmanjša odstopanja pri vrhunskih športnikih lahko vplivajo na zmogljivost. A prehrana ni zgolj gorivo, pomemben je tudi pozitiven odnos do hrane in telesa.

Prehrana kot konkurenčna prednost

Na zimskih olimpijskih igrah prehrana ni le logistični izziv, temveč pomemben del strategije uspeha. Pravilno razmerje med ogljikovimi hidrati in proteini, skrb za imunski sistem ter dosledna rutina so lahko odločilni dejavniki med medaljo in razočaranjem.

Ključ do olimpijskega uspeha se tako ne skriva le v treningu, temveč tudi na krožniku.