  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ZATROKIRAJTE

Kaj jesti pred dolgo kolesarsko vožnjo in kako se izogniti najhujšem

Ste se kdaj na dolgi kolesarski turi srečali z zloglasno »trokažo«? Tega ne bi privoščili niti najhujšemu sovražniku.
Zatrokiral sem! Ne morem več! Crknil sem! FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 4. 2026 | 07:04
9:10
A+A-

Če je še niste doživeli v vsej njeni surovi realnosti: gre za stanje, ko telesu ne zagotovite dovolj energije, zato preprosto odpove in ne želi več zavrteti pedalov niti enkrat. Temu kolesarji rečejo: Zatrokiral sem!

Pravilna prehrana na kolesu ni odvisna le od tega, kaj imate v žepih kolesarskega dresa, temveč tudi od tega, kaj pojeste pred dolgo vožnjo.

Osnova za naslednji dan

Spodnja živila vam bodo zagotovila odlično energijsko osnovo za epsko turo naslednji dan.

Testenine

Testenine so že dolgo temelj tako imenovanega nalaganja ogljikovih hidratov pri vzdržljivostnih športnikih. Čeprav je tak pristop nekoliko staromoden, ima še vedno svoje mesto pred zahtevno vožnjo. Odlična izbira so večer pred daljšo turo, saj energijo sproščajo postopoma. Ker gre pogosto za obilnejši obrok, si zagotovite dovolj časa za prebavo, da boste lahko energijo optimalno izkoristili na kolesu.

Kvinoja

Kvinoja ni le trendovska izbira, temveč predstavlja odlično superživilo in alternativo rižu. Vsebuje veliko beljakovin in zagotavlja dolgotrajno, enakomerno sproščanje energije.

Zajtrk na dan vožnje

To, kar pojeste zjutraj, lahko odločilno vpliva na potek dneva. To velja že za vsakdan, še toliko bolj pa, če vas čaka dolga vožnja z veliko porabo kalorij. Priporočljiv je nasiten zajtrk z nizkim glikemičnim indeksom in malo maščob, ki omogoča postopno sproščanje ogljikovih hidratov med poganjanjem pedal.

Riž

Riž je še ena odlična izbira za večer pred vožnjo, hkrati pa je tudi zelo primeren za regeneracijo po njej. Aparat za kuhanje riža je nepogrešljiv del opreme vsake profesionalne ekipe!

Granola

Granola je precej bolj zdrava alternativa sladkanim kosmičem, ki polnijo trgovske police. Gre za polnovredno žito, ki se v telesu razgrajuje počasneje. Za kolesarje to pomeni enakomerno sproščanje energije in daljšo vzdržljivost. Granola ploščice so tudi odlična izbira za prehrano med samo vožnjo.

Ovsena kaša

Ovsena kaša je klasična izbira za jutro pred dolgo vožnjo in že desetletja predstavlja gorivo številnih kolesarjev. Ker gre za nasiten obrok, si vzemite dovolj časa za prebavo, preden sedete na kolo. Obogatite jo lahko s suhim sadjem ali marmelado, za dodatne beljakovine pa dodajte še jogurt.

Banane

Popolnoma naravne in lahko prebavljive, naravni sladkorji v banani zagotavljajo hiter in učinkovit vir ogljikovih hidratov. So prijazne do želodca, poleg tega pa imajo še lastno »embalažo«, zato jih zlahka pospravite v žep kolesarskega dresa.

Kaj pomeni »zatrokirati« v kolesarstvu in kako se mu izogniti?

Dve uri ste že na sobotni turi, ko noge nenadoma postanejo težke kot beton, misli pa se zameglijo. Pedalov komaj še obračate. To je »trokaža« stanje, ki ga prej ali slej doživi skoraj vsak kolesar.

Dobra novica? Povsem se mu je mogoče izogniti, če razumete, zakaj do nje pride in kako pravilno poskrbeti za energijo.

Kaj pravzaprav pomeni »zatrokirati«?

Veliko kolesarjev »trokažo« zamenjuje z običajno utrujenostjo. A to ni isto, razlika je pomembna.

»Zatrokirati« pomeni skoraj popolno izčrpanje glikogena, glavnega vira energije za mišice med kolesarjenjem. Tekači temu pravijo tudi »udariti v zid«.

Telo shrani približno 1600 do 3600 kalorij glikogena v mišicah in jetrih. To se sliši veliko, vendar pri zmerni rekreativni intenzivnosti (60–70 % maksimalnega srčnega utripa) te zaloge zadostujejo le za približno dve do tri ure. Če vozite intenzivneje, se ta čas skrajša na okoli 90 minut.

Razlika med trokažo in običajno utrujenostjo je očitna:

običajna utrujenost se stopnjuje postopoma, noge pečejo, srčni utrip raste, a glava ostaja jasna, »trokaža« pa nastopi nenadoma, skoraj kot stikalo.

Možgani delujejo na glukozo. Ko raven sladkorja v krvi pade, možgani zmanjšajo mišično aktivnost, da se zaščitijo. Znanstveniki to imenujejo teorija centralnega regulatorja.

Zato pri trokaži ne gre le za utrujene noge, pojavljajo se zmedenost, omotica in slabost. Gre za splošen »izklop« telesa, ne le za mišični problem.

Opozorilni znaki, da se bliža trokaža

Najbolje je ukrepati, še preden se stanje razvije.

Zgodnji znaki (še lahko rešite vožnjo):

  • nenavadna lakota,
  • rahla omotica,
  • noge so težje, kot bi pričakovali glede na napor,
  • težave pri pogovoru,
  • nenadna razdražljivost.

Če vas kolesarski kolega vpraša, zakaj ste razdraženi je čas za energijski gel.

Znaki, da ste že zatrokirali:

  • izrazita šibkost,
  • slabost,
  • tresenje rok,
  • zamegljen vid,
  • mentalna zmedenost,
  • občutek nelagodja ali tesnobe.

Kolesarji pogosto opisujejo, da se stanje iz povsem normalnega v zelo slabo spremeni v nekaj sekundah.

Če niste prepričani, poskusite to: zaužijte nekaj sladkega in počakajte 15-20 minut. Če se stanje hitro izboljša, je šlo za »trokažo«. Pri običajni utrujenosti tega učinka ne bo.

Zakaj pride do zatrokiranja: energijski proračun

Vsaka vožnja temelji na energijskem »proračunu«, ki ga večina rekreativcev podcenjuje. Telo ima približno 2000 uporabnih kalorij glikogena. Pri običajni rekreativni vožnji to pomeni zalogo za dve do tri ure. Maščobe tu ne pomagajo dovolj. Čeprav jih ima telo ogromno, za njihovo porabo potrebuje več kisika, zato ne morejo zagotoviti dovolj hitre energije za kolesarsko intenzivnost. Ko glikogena zmanjka, tempo drastično pade.

Kaj jesti med vožnjo

  • energijski geli delujejo najhitreje (učinek v približno 5 minutah),
  • športni napitki združujejo hidracijo in energijo,
  • energijske ploščice delujejo počasneje (15-20 minut),
  • tudi prava hrana, kot so datlji, banane ali riževi kolački z marmelado, je odlična izbira.

Pomembno: jejte postopoma, ne naenkrat. Manjše količine vsakih 15-20 minut so bolj učinkovite kot en velik obrok na uro. Prav tako redno pijte: približno 150-250 ml tekočine vsakih 15-20 minut.

Če imate med vožnjo težave s prebavo, začnite z okoli 30 g ogljikovih hidratov na uro in količino postopoma povečujte. Tudi prebavila se prilagodijo, tako kot mišice.

Kaj storiti, če zatrokirate med vožnjo

Včasih preprečevanje ne zadostuje, morda ste pozabili hrano ali podcenili razdaljo.

Ukrepajte takole:

Ustavite se ali močno upočasnite. Ne poskušajte nadaljevati na silo. Zaužijte hitro delujoče sladkorje. Gel, bonboni, sendvič z marmelado ali celo sladkano pijačo. Počakajte 15-20 minut. Toliko časa traja, da sladkor pride v krvni obtok. Nadaljujte počasi. Tempo naj bo zmeren, hkrati pa redno jejte. Rahla utrujenost po trokaži lahko traja še dan ali dva. Po prihodu domov čim prej zaužijte obrok z ogljikovimi hidrati in beljakovinami.

Pomembne ugotovitve

Preskakovanje zajtrka pred jutranjo vožnjo močno poveča tveganje za zatrokiranje. Izčrpanje glikogena pospeši razgradnjo mišic in oslabi imunski sistem. Velikost telesa ni ključni dejavnik, pomembnejša sta intenzivnost in trajanje vožnje.

Kako preprečiti trokiranje na vsaki vožnji

Ključ je preprost: energijo morate dovajati sproti.

Pred vožnjo (2-3 ure prej):

Pojejte obrok, bogat z ogljikovimi hidrati (ovsena kaša z banano, toast z arašidovim maslom, testenine). Cilj je približno 1-2 g ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase.

Med vožnjo:

  • začnite jesti po 20-30 minutah, ne šele, ko postanete lačni,
  • za vožnje daljše od 90 minut: 30-60 g ogljikovih hidratov na uro,
  • za vožnje nad 2 uri: 60-90 g na uro.

Trokaža ni znak šibkosti, temveč slabe energijske strategije. Ko enkrat razumete svoje potrebe in pravilno načrtujete prehrano, lahko postane preteklost.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
07:40
Lifestyle  |  Polet
SPALNI RITEM

Nereden odhod na spanje lahko resno ogrozi srce, so prepričani kardiologi

Kardiologi opozarjajo, da že majhne spremembe v uri odhoda v posteljo lahko dolgoročno vplivajo na zdravje srca.
Miroslav Cvjetičanin18. 4. 2026 | 07:40
07:35
Šport  |  Odmevi
V SLOVO

Umrl je legendarni košarkar, star je bil 69 let: Za seboj pušča zapuščino, ki presega šport

Njegova predanost Braziliji mu je prinesla nesmrtnost na olimpijskih igrah. Nastopil je kar na petih zaporednih igrah, od leta 1980 do 1996, S 1093 doseženimi koši še vedno ostaja najboljši strelec v zgodovini olimpijskih turnirjev.
18. 4. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Prenovljena gorenjska hiša, ki skriva kar tri kuhinje

Našo pozornost je pritegnilo delo, ki ga je opravila družina Jelovčan. So lastniki zgodovinske domačije v vasi Mošnje, edine, ki je preživela od 18. stoletja in potem še vojno. Kaj je posebnost Kvandrove hiše, kot je znana med domačini?
Karina Cunder Reščič18. 4. 2026 | 07:30
07:29
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Imate občutek, da čas teče hitreje? Guruji trdijo, da živimo v času velikih sprememb

Nekateri verjamejo, da se spreminja energija Zemlje, kar vpliva na naše telo, misli in občutek časa.
18. 4. 2026 | 07:29
07:25
Bulvar  |  Domači trači
POKLON USTVARJALCU

Učilnico poimenovali po Andreju Šifrerju: po 45 letih se je vrnil v šolske klopi

Osnovna šola Stražišče je počastila svojega najbolj prepoznavnega učenca.
Alma Glumac18. 4. 2026 | 07:25
07:15
Novice  |  Slovenija
KDO BO SESTAVIL VLADO?

V javnost pricurljal osnutek koalicijske pogodbe morebitne Golobove vlade, to so glavne točke

Pozornost bi med drugim namenili boju proti korupciji, gospodarskemu preboju in rasti produktivnosti ter zdravstvu.
18. 4. 2026 | 07:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kaj se v resnici dogaja na slovenskih gradbiščih?

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki