Kaj jesti pred dolgo kolesarsko vožnjo in kako se izogniti najhujšem

Če je še niste doživeli v vsej njeni surovi realnosti: gre za stanje, ko telesu ne zagotovite dovolj energije, zato preprosto odpove in ne želi več zavrteti pedalov niti enkrat. Temu kolesarji rečejo: Zatrokiral sem!

Pravilna prehrana na kolesu ni odvisna le od tega, kaj imate v žepih kolesarskega dresa, temveč tudi od tega, kaj pojeste pred dolgo vožnjo.

Osnova za naslednji dan

Spodnja živila vam bodo zagotovila odlično energijsko osnovo za epsko turo naslednji dan.

Testenine

Testenine so že dolgo temelj tako imenovanega nalaganja ogljikovih hidratov pri vzdržljivostnih športnikih. Čeprav je tak pristop nekoliko staromoden, ima še vedno svoje mesto pred zahtevno vožnjo. Odlična izbira so večer pred daljšo turo, saj energijo sproščajo postopoma. Ker gre pogosto za obilnejši obrok, si zagotovite dovolj časa za prebavo, da boste lahko energijo optimalno izkoristili na kolesu.

Kvinoja

Kvinoja ni le trendovska izbira, temveč predstavlja odlično superživilo in alternativo rižu. Vsebuje veliko beljakovin in zagotavlja dolgotrajno, enakomerno sproščanje energije.

Zajtrk na dan vožnje

To, kar pojeste zjutraj, lahko odločilno vpliva na potek dneva. To velja že za vsakdan, še toliko bolj pa, če vas čaka dolga vožnja z veliko porabo kalorij. Priporočljiv je nasiten zajtrk z nizkim glikemičnim indeksom in malo maščob, ki omogoča postopno sproščanje ogljikovih hidratov med poganjanjem pedal.

Riž

Riž je še ena odlična izbira za večer pred vožnjo, hkrati pa je tudi zelo primeren za regeneracijo po njej. Aparat za kuhanje riža je nepogrešljiv del opreme vsake profesionalne ekipe!

Granola

Granola je precej bolj zdrava alternativa sladkanim kosmičem, ki polnijo trgovske police. Gre za polnovredno žito, ki se v telesu razgrajuje počasneje. Za kolesarje to pomeni enakomerno sproščanje energije in daljšo vzdržljivost. Granola ploščice so tudi odlična izbira za prehrano med samo vožnjo.

Ovsena kaša

Ovsena kaša je klasična izbira za jutro pred dolgo vožnjo in že desetletja predstavlja gorivo številnih kolesarjev. Ker gre za nasiten obrok, si vzemite dovolj časa za prebavo, preden sedete na kolo. Obogatite jo lahko s suhim sadjem ali marmelado, za dodatne beljakovine pa dodajte še jogurt.

Banane

Popolnoma naravne in lahko prebavljive, naravni sladkorji v banani zagotavljajo hiter in učinkovit vir ogljikovih hidratov. So prijazne do želodca, poleg tega pa imajo še lastno »embalažo«, zato jih zlahka pospravite v žep kolesarskega dresa.

Kaj pomeni »zatrokirati« v kolesarstvu in kako se mu izogniti?

Dve uri ste že na sobotni turi, ko noge nenadoma postanejo težke kot beton, misli pa se zameglijo. Pedalov komaj še obračate. To je »trokaža« stanje, ki ga prej ali slej doživi skoraj vsak kolesar.

Dobra novica? Povsem se mu je mogoče izogniti, če razumete, zakaj do nje pride in kako pravilno poskrbeti za energijo.

Kaj pravzaprav pomeni »zatrokirati«?

Veliko kolesarjev »trokažo« zamenjuje z običajno utrujenostjo. A to ni isto, razlika je pomembna.

»Zatrokirati« pomeni skoraj popolno izčrpanje glikogena, glavnega vira energije za mišice med kolesarjenjem. Tekači temu pravijo tudi »udariti v zid«.

Telo shrani približno 1600 do 3600 kalorij glikogena v mišicah in jetrih. To se sliši veliko, vendar pri zmerni rekreativni intenzivnosti (60–70 % maksimalnega srčnega utripa) te zaloge zadostujejo le za približno dve do tri ure. Če vozite intenzivneje, se ta čas skrajša na okoli 90 minut.

Razlika med trokažo in običajno utrujenostjo je očitna:

običajna utrujenost se stopnjuje postopoma, noge pečejo, srčni utrip raste, a glava ostaja jasna, »trokaža« pa nastopi nenadoma, skoraj kot stikalo.

Možgani delujejo na glukozo. Ko raven sladkorja v krvi pade, možgani zmanjšajo mišično aktivnost, da se zaščitijo. Znanstveniki to imenujejo teorija centralnega regulatorja.

Zato pri trokaži ne gre le za utrujene noge, pojavljajo se zmedenost, omotica in slabost. Gre za splošen »izklop« telesa, ne le za mišični problem.

Opozorilni znaki, da se bliža trokaža

Najbolje je ukrepati, še preden se stanje razvije.

Zgodnji znaki (še lahko rešite vožnjo):

nenavadna lakota,

rahla omotica,

noge so težje, kot bi pričakovali glede na napor,

težave pri pogovoru,

nenadna razdražljivost.

Če vas kolesarski kolega vpraša, zakaj ste razdraženi je čas za energijski gel.

Znaki, da ste že zatrokirali:

izrazita šibkost,

slabost,

tresenje rok,

zamegljen vid,

mentalna zmedenost,

občutek nelagodja ali tesnobe.

Kolesarji pogosto opisujejo, da se stanje iz povsem normalnega v zelo slabo spremeni v nekaj sekundah.

Če niste prepričani, poskusite to: zaužijte nekaj sladkega in počakajte 15-20 minut. Če se stanje hitro izboljša, je šlo za »trokažo«. Pri običajni utrujenosti tega učinka ne bo.

Zakaj pride do zatrokiranja: energijski proračun

Vsaka vožnja temelji na energijskem »proračunu«, ki ga večina rekreativcev podcenjuje. Telo ima približno 2000 uporabnih kalorij glikogena. Pri običajni rekreativni vožnji to pomeni zalogo za dve do tri ure. Maščobe tu ne pomagajo dovolj. Čeprav jih ima telo ogromno, za njihovo porabo potrebuje več kisika, zato ne morejo zagotoviti dovolj hitre energije za kolesarsko intenzivnost. Ko glikogena zmanjka, tempo drastično pade.

Kaj jesti med vožnjo

energijski geli delujejo najhitreje (učinek v približno 5 minutah),

športni napitki združujejo hidracijo in energijo,

energijske ploščice delujejo počasneje (15-20 minut),

tudi prava hrana, kot so datlji, banane ali riževi kolački z marmelado, je odlična izbira.

Pomembno: jejte postopoma, ne naenkrat. Manjše količine vsakih 15-20 minut so bolj učinkovite kot en velik obrok na uro. Prav tako redno pijte: približno 150-250 ml tekočine vsakih 15-20 minut.

Če imate med vožnjo težave s prebavo, začnite z okoli 30 g ogljikovih hidratov na uro in količino postopoma povečujte. Tudi prebavila se prilagodijo, tako kot mišice.

Kaj storiti, če zatrokirate med vožnjo

Včasih preprečevanje ne zadostuje, morda ste pozabili hrano ali podcenili razdaljo.

Ukrepajte takole:

Ustavite se ali močno upočasnite. Ne poskušajte nadaljevati na silo. Zaužijte hitro delujoče sladkorje. Gel, bonboni, sendvič z marmelado ali celo sladkano pijačo. Počakajte 15-20 minut. Toliko časa traja, da sladkor pride v krvni obtok. Nadaljujte počasi. Tempo naj bo zmeren, hkrati pa redno jejte. Rahla utrujenost po trokaži lahko traja še dan ali dva. Po prihodu domov čim prej zaužijte obrok z ogljikovimi hidrati in beljakovinami.

Pomembne ugotovitve

Preskakovanje zajtrka pred jutranjo vožnjo močno poveča tveganje za zatrokiranje. Izčrpanje glikogena pospeši razgradnjo mišic in oslabi imunski sistem. Velikost telesa ni ključni dejavnik, pomembnejša sta intenzivnost in trajanje vožnje.

Kako preprečiti trokiranje na vsaki vožnji

Ključ je preprost: energijo morate dovajati sproti.

Pred vožnjo (2-3 ure prej):

Pojejte obrok, bogat z ogljikovimi hidrati (ovsena kaša z banano, toast z arašidovim maslom, testenine). Cilj je približno 1-2 g ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase.

Med vožnjo:

začnite jesti po 20-30 minutah, ne šele, ko postanete lačni,

za vožnje daljše od 90 minut: 30-60 g ogljikovih hidratov na uro,

za vožnje nad 2 uri: 60-90 g na uro.

Trokaža ni znak šibkosti, temveč slabe energijske strategije. Ko enkrat razumete svoje potrebe in pravilno načrtujete prehrano, lahko postane preteklost.