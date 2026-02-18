  • Delo d.o.o.
ZA SRCE GRE

Kaj jesti za zdravo srce? Razkrivamo preprost dnevni jedilnik

Glavno sporočilo je jasno: namesto štetja kalorij raje posegajte po minimalno predelanih živilih, bogatih z zdravimi maščobami, zlasti iz rastlinskih virov in morske hrane.
Glavno sporočilo strokovnjakov je, da zdrava prehrana ne pomeni odrekanja okusu. FOTO: Getty Images
Glavno sporočilo strokovnjakov je, da zdrava prehrana ne pomeni odrekanja okusu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 2. 2026 | 13:00
A+A-

V času viralnih diet, štetja kalorij in obsesije z beljakovinami vse več strokovnjakov opozarja na drugačen pristop k prehrani za zdravo srce. Namesto zapletenih pravil priporočajo preprosto načelo: manj predelanih živil, več kakovostnih maščob in okusna, polnovredna hrana.

Strokovnjaki iz inštituta Food Is Medicine na univerzi Tufts University so za The Washington Post predstavil svoj vsakodnevni jedilnik in prehransko filozofijo, ki temelji na znanstveno potrjenih načelih kardiovaskularnega zdravja.

Njihovo glavno sporočilo je jasno: namesto štetja kalorij raje posegajte po minimalno predelanih živilih, bogatih z zdravimi maščobami, zlasti iz rastlinskih virov in morske hrane.

Zlato pravilo: jejte tisto, kar vam je resnično okusno

Osnovno priporočilo je presenetljivo preprosto: če vam hrana ni všeč, je ne jejte. Ključ dolgoročno zdrave prehrane je namreč trajnost, jedilnik mora biti takšen, da ga lahko vzdržujemo leta.

Poudarek je na polnovrednih, čim manj predelanih živilih, rastlinskih oljih, oreščkih in semenih, mastnih ribah, polnomastnih fermentiranih mlečnih izdelkih.

Obenem opozarjajo, da je javnost pogosto preveč osredotočena na beljakovine, medtem ko zanemarja pomen kakovostnih maščob za srce in ožilje.

Posebej poudarjajo, da so rastlinska olja, oreščki in semena med najbolje raziskanimi živili za zaščito srca, kar potrjujejo številne klinične študije.

Kako je videti dnevni jedilnik za zdravo srce?

Jedilnik temelji na »enotni raznolikosti«, rotaciji preverjenih, hranilno bogatih živil, ki zagotavljajo stabilen in uravnotežen vnos hranil.

Zajtrk: sadje in zdrave maščobe

Zajtrk je preprost, a hranilno bogat. Najpogostejše izbire so smuti iz zamrznjene in sveže banane, velike žlice arašidovega masla ter ovsenega napitka. Polnomastni navadni jogurt z mandlji, orehi in mešanico jagodičevja. Polnozrnati kruh z orehi in brusnicami, namazan z arašidovim maslom, ter obložen z rozinami in svežim sadjem.

Če občutka lakote ni, zajtrk preprosto izpusti. Poslušanje lastnih telesnih signalov je po njihovem mnenju ključno za presnovno ravnovesje.

Kosilo: lahko in preprosto

Kosilo ni težko ali obilno. Pogoste izbire so: suho sadje (datlji, fige) in orehi, skleda juhe, navadni jogurt s svežim sadjem.

Gre za obrok, ki zagotovi energijo brez občutka teže ali popoldanskega padca koncentracije.

Večerja: ribe, riž in jogurt

Večerja je osrednji obrok dneva. Najpogosteje je na krožniku pečena mastna riba (na primer losos), bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, bel riž z dodatkom svežih zelišč (koper, koriander, peteršilj), solata iz kumar, paradižnika, čebule, limoninega soka in oljčnega olja, priloga iz polnomastnega jogurta.

Če je na mizi kruh, je ta minimalen, medtem ko se mehkim, močno predelanim vrstam kruha izogiba.

Zakaj so zdrave maščobe ključne za srce?

Raziskave kažejo, da zamenjava nasičenih maščob in ultra predelanih živil z nenasičenimi maščobami iz rastlinskih olj, oreščkov in rib pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja.

Ključni poudarki prehrane za zdravo srce:

  • več omega-3 maščobnih kislin,
  • več vlaknin iz sadja in zelišč,
  • manj industrijsko predelane hrane,
  • brez obsesivnega štetja kalorij.

Prehrana za zdravo srce brez odrekanja

Glavno sporočilo strokovnjakov je, da zdrava prehrana ne pomeni odrekanja okusu. Prav nasprotno, hrana mora biti okusna, raznolika in pripravljena iz kakovostnih, čim manj predelanih sestavin.

Takšen pristop ne podpira le zdravja srca, temveč tudi dolgoročno vzdržnost prehranskih navad.

