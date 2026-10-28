Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Lahka in uravnotežena večerja, bogata z zelenjavo, beljakovinami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, lahko prispeva k boljšemu nočnemu počitku. FOTO: Depositphotos

Kakovosten spanec je pomemben za naše zdravje in dobro počutje, nanj pa lahko vpliva tudi to, kaj in kdaj jemo. Nekatera živila namreč vsebujejo hranila, ki sodelujejo pri nastajanju hormona, potrebnega za globok spanec, na kakovost spanja pa lahko vpliva tudi čas zadnjega obroka.

FOTO: SPAR Slovenija

Spanje namreč ni zgolj čas, ko se odpočijemo od vsakodnevnih obveznosti. Medtem ko spimo, v našem telesu potekajo številni pomembni procesi. Obnavljajo se tkiva, krepi se imunski sistem, možgani utrjujejo spomine in se pripravljajo na novo učenje, kakovosten spanec pa vpliva tudi na naše razpoloženje, zbranost in presnovo.

Pomanjkanje spanja vpliva tudi na občutek lakote

FOTO: SPAR Slovenija

Povezava med prehrano in spanjem deluje v obe smeri. Tako kot lahko naše prehranske navade vplivajo na nočni počitek, lahko tudi pomanjkanje spanja vpliva na to, kaj in koliko pojemo naslednji dan. Po neprespani noči namreč nismo le bolj utrujeni in manj zbrani, temveč se lahko spremeni tudi naš apetit.

Po slabo prespani noči nas pogosteje zamika kaj sladkega, težje pa se upiramo tudi želji po nezdravih prigrizkih, saj lahko pomanjkanje spanja vpliva na uravnavanje občutka lakote in sitosti. Tako hitreje posežemo po hrani tudi takrat, ko naše telo v resnici ne potrebuje dodatne energije, in ob pomanjkanju spanja nezavedno zaužijemo približno 300 kilokalorij na dan več, kot bi jih sicer. Pri tem najpogosteje posežemo po živilih z veliko sladkorja in maščob, ki nam lahko ponudijo hiter občutek ugodja.

Posledice neprespanosti pa se ne kažejo zgolj na našem krožniku. Pomanjkanje kakovostnega spanja lahko vpliva tudi na spomin, razpoloženje, sposobnost koncentracije in hitrost odzivanja. Naloge, ki jih običajno opravimo brez večjih težav, lahko zahtevajo več napora, hitreje izgubljamo pozornost in težje ohranjamo zbranost. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna budnost občutno poslabša naše odzivne sposobnosti, čeprav se tega sami morda niti ne zavedamo.

Zato kakovostnega spanja ne bi smeli razumeti le kot prijetnega zaključka dneva, temveč kot pomemben del skrbi za zdravje. Prehrana pa je eden od dejavnikov, na katere lahko s svojimi vsakodnevnimi odločitvami vplivamo.

Katera živila lahko podprejo naš nočni počitek?

FOTO: SPAR Slovenija

Ko se odločamo, kaj bi si pripravili za večerjo ali pozni prigrizek, ni pomembna zgolj količina hrane, temveč tudi, katera živila se znajdejo na našem krožniku. Nekatera namreč vsebujejo hranila, ki sodelujejo pri procesih, povezanih z uravnavanjem spanja. Pri tem ima posebno vlogo triptofan, esencialna aminokislina, ki je naše telo ne more proizvesti samo, zato jo moramo zaužiti s hrano. Iz triptofana telo tvori serotonin, iz njega pa melatonin, hormon, ki sodeluje pri uravnavanju našega ritma spanja in budnosti. Prav zato je smiselno, da v vsakodnevno prehrano vključujemo živila, ki vsebujejo to pomembno aminokislino.

Triptofan ni le še en prehranski dodatek, ki bi ga bilo treba kupovati, saj ga najdemo v številnih povsem običajnih beljakovinsko bogatih živilih, ki jih verjetno že imamo v svoji kuhinji. Mednje spadajo puranje in piščančje meso, jajca, parmezan, soja, sezam in nekatera druga semena. Pomembno pa ni le posamezno živilo, temveč tudi, s čim ga kombiniramo. Kompleksni ogljikovi hidrati lahko namreč pripomorejo k temu, da triptofan lažje doseže možgane, kjer sodeluje pri nastajanju snovi, pomembnih za uravnavanje spanja.

FOTO: SPAR Slovenija

To seveda ne pomeni, da bomo po obroku, bogatem s triptofanom, samodejno hitreje zaspali. Kakovost spanja je odvisna od številnih dejavnikov, nanjo pa lahko vpliva tudi čas zadnjega obroka. Če je zadnji obrok obilnejši in zaužit tik pred odhodom v posteljo, spanec onemogoča občutek polnosti, napihnjenost ali zgaga, telo pa zaradi aktivne prebave ne počiva učinkovito, tudi če nam uspe zaspati. Priporočljivo je, da se zadnji večji obrok zaužije vsaj tri ure pred spanjem, saj tako telesa ponoči ne obremenjujemo s prebavljanjem, kar omogoča globlji in manj moten spanec.

Za boljši spanec lahko poskrbimo že čez dan

FOTO: SPAR Slovenija

FOTO: SPAR Slovenija

Čeprav pogosto največ pozornosti namenjamo večernim obredom, se skrb za kakovosten spanec začne že veliko prej. Pomembne so uravnotežena prehrana, izbira živil z veliko vlakninami in premišljena časovna razporeditev obrokov, pozorni pa moramo biti tudi na to, kdaj popijemo zadnjo skodelico kave.

Kako sestaviti večerjo, ki bo telesu zagotovila ustrezna hranila, ne da bi ga pred spanjem preveč obremenili, kako neprespanost vpliva na odzivanje v prometu ter kako veliko razliko lahko naredijo že majhne spremembe v naših vsakodnevnih prehranskih navadah in še več, lahko izveste v članku Kako s prehrano podpreti naš nočni počitek? Eme Cindro Kostelec, dr. med., več informacij o zdravem prehranjevanju pa najdete na Sparovem portalu Več vem, bolje jem.

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