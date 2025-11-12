Kaj kava vsak dan naredi vašemu krvnemu tlaku? Strokovnjaki opozarjajo

Za milijone ljudi po svetu je skodelica jutranje kave nekaj povsem nepogrešljivega. Topla, dišeča in poživljajoča, kofein v njej prebudi telo in um, še posebej v zgodnjih urah dneva.

A vsakodnevno pitje kave ni povsem brez tveganj.

Strokovnjaki s portala Verywell Health opozarjajo, da ima več vplivov na telo, med katerimi je povišan krvni tlak eden najopaznejših, ne glede na to, ali že imate hipertenzijo ali ne.

Kava in povišan krvni tlak

Visok krvni tlak ali hipertenzija je med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami sodobnega človeka. Če je ne zdravimo, lahko vodi do hujših zapletov, kot so srčni infarkt, možganska kap ali odpoved organov.

Na krvni tlak vplivajo številni dejavniki, prehrana, uživanje alkohola, stres, telesna teža in tudi kava.

Kava deluje kot stimulans, kar pomeni, da pospeši delovanje možganov in živčnega sistema. Približno 30 minut do dve uri po zaužitju kofein vpliva na krvne žile in srce, najprej jih rahlo zoži, kar povzroči začasno povišanje krvnega tlaka.

Ko kofein vstopi v krvni obtok, začne vplivati na hormone, možganske receptorje in živčne prenašalce, hkrati pa zoži arterije in vene, kar dodatno zviša krvni tlak. Poleg tega lahko sproži odziv »boj ali beg«, zaradi česar se poveča tudi srčni utrip.

Ali je kava varna pri visokem krvnem tlaku?

Po mnenju strokovnjakov kava res kratkoročno zviša krvni tlak, vendar to običajno ne vodi v kronično hipertenzijo.

Če že imate visok krvni tlak, kave ni treba popolnoma opustiti, vendar morate biti pozorni na količino, ki jo zaužijete. V eni od raziskav so ugotovili, da sta ena do dve dodatni skodelici kave dnevno pri ljudeh s težjo obliko hipertenzije (2. in 3. stopnje) podvojili tveganje za bolezni srca, srčni infarkt ali možgansko kap.

Pri tistih z normalnim ali rahlo zvišanim tlakom pa tega učinka niso zaznali.

Zdravi odrasli lahko po priporočilih zdravnikov brez skrbi zaužijejo do 400 miligramov kofeina na dan, kar ustreza trem do štirim skodelicam kave. Vseeno pa velja biti zmeren, preveč kofeina lahko povzroči nespečnost, nemir, razbijanje srca ali vrtoglavico.

Ključni nasvet strokovnjakov

Kava kratkoročno zviša krvni tlak, zato je ne pijte tik pred merjenjem. Če imate hipertenzijo, kavo pijte po obroku, ne na prazen želodec. Ne prekoračite treh skodelic dnevno.

Opazujte, kako se vaše telo odziva, občutek nervoze, potenje ali hiter utrip so znaki, da ste pretiravali.

Zmernost je tudi pri kavi ključ do zdravja. Skodelica ali dve na dan verjetno ne bosta škodili, lahko pa celo izboljšata zbranost in razpoloženje. Če pa imate visok krvni tlak, je prav, da spremljate svoj odziv in kavo uživate premišljeno.