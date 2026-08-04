  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ V RUZAK

Kaj mora biti v nahrbtniku vsakega rekreativca? Brez teh stvari ne odhajajte na pot

Dobro pripravljen rekreativec ni tisti, ki nosi največ opreme, ampak tisti, ki zna predvideti, kaj bo na poti res potreboval.
Pametno pripravljen nahrbtnik ne pomeni dodatnega bremena, temveč večjo varnost, več udobja in predvsem brezskrbnejše uživanje v naravi. FOTO: Getty images
Pametno pripravljen nahrbtnik ne pomeni dodatnega bremena, temveč večjo varnost, več udobja in predvsem brezskrbnejše uživanje v naravi. FOTO: Getty images
Janez Kušar
 4. 8. 2026 | 11:00
3:32
A+A-

Ste se že odpravili na pohod ali kolesarski izlet in šele po nekaj kilometrih ugotovili, da ste doma pustili nekaj pomembnega? Dobro pripravljen nahrbtnik lahko pomeni razliko med prijetnim izletom in povsem nepotrebnimi težavami.

Na krajši pohod, kolesarski izlet ali daljši sprehod se marsikdo odpravi skoraj brez priprave. Telefon v žepu, plastenka vode v roki in dobra volja se zdijo dovolj. Toda vreme se lahko hitro spremeni, energija poide, manjša poškodba ali žeja pa pokvarita še tako lep dan v naravi. Kaj torej ne bi smelo manjkati v nahrbtniku vsakega rekreativca?

Voda je vedno na prvem mestu

Najpomembnejši del opreme je voda. Koliko je boste potrebovali, je odvisno od temperature, dolžine ture in intenzivnosti gibanja, vendar velja preprosto pravilo, bolje nekoliko preveč kot premalo.mPri daljših aktivnostih pridejo prav tudi elektroliti, saj z znojenjem telo poleg vode izgublja pomembne minerale.

Malica za pravočasno energijo

Ko se pojavi občutek lakote, je pogosto že prepozno. Takrat začne zmanjkovati energije, pade koncentracija, poveča pa se tudi tveganje za napake in poškodbe. V nahrbtniku naj bodo energijska ploščica, pest oreščkov, suho sadje ali preprost sendvič. Pri večurnih izletih je priporočljivo jesti po malem skozi ves dan in ne šele takrat, ko vas popolnoma izčrpa lakota.

Vreme se lahko obrne v nekaj minutah

Lahka vetrovka ali nepremočljiva jakna sodita med osnovno opremo vsakega rekreativca. Poletna nevihta lahko v hribih nastane zelo hitro, veter pa tudi v dolini poskrbi za neprijetno ohladitev telesa. Na daljših turah je priporočljivo vzeti tudi rezervno majico, saj mokra oblačila po končani aktivnosti povečajo možnost podhladitve.

Zaščita pred soncem ni le za plažo

Sonce je lahko nevarno tudi ob oblačnem vremenu. Zato v nahrbtniku ne smejo manjkati krema z visokim zaščitnim faktorjem, pokrivalo in kakovostna sončna očala. Očala niso le modni dodatek, ampak učinkovita zaščita pred ultravijoličnimi žarki in bleščanjem, ki lahko utrudi oči in poslabša vidljivost.

Majhen komplet prve pomoči, velika korist

Osnovni komplet prve pomoči zavzame zelo malo prostora, lahko pa hitro reši neprijetno situacijo. Vanj sodijo obliži, elastični povoj, razkužilo za manjše rane in pinceta za odstranjevanje trnov ali klopov. Prav takšne malenkosti pogosto odločijo, ali boste izlet brez težav nadaljevali ali ga predčasno končali.

Napolnjen telefon lahko reši veliko težav

Pred odhodom vedno napolnite telefon, še bolje pa je, da imate s seboj tudi manjšo prenosno baterijo. Pred začetkom aktivnosti  preverite vremensko napoved, načrtujte pot in o njej obvestite bližnje, še posebej če se odpravljate na daljši pohod ali na manj obiskano območje. Dobro pripravljen rekreativec ni tisti, ki nosi največ opreme, ampak tisti, ki zna predvideti, kaj bo na poti res potreboval. Pametno pripravljen nahrbtnik ne pomeni dodatnega bremena, temveč večjo varnost, več udobja in predvsem brezskrbnejše uživanje v naravi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pohodništvogorništvošportna rekreacijaPohodniška opremanahrbtnik za v hribe
ZADNJE NOVICE
13:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRESENEČENJE

Predmet, doživetje ali osebni spomin: kaj ima pri obdarovanju največjo vrednost?

Uporaben predmet, osebni spomin ali doživetje lahko navdušijo ali povsem zgrešijo. Odločilni so odnos, priložnost in premislek, vložen v izbiro.
Promo Slovenske novice4. 8. 2026 | 13:36
13:33
Novice  |  Slovenija
BOJ Z VROČINO

Dobra novica! Brezplačni vstop v štiri ljubljanska kopališča v času vročinskega vala

Brezplačen vstop velja do konca vročinskega vala oziroma do preklica, ki bo usklajen z napovedmi Arsa.
4. 8. 2026 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČAS ZASE

Priljubljena pevka se umika iz javnosti: razkrit razlog za nepričakovano odločitev

Po tem, ko je bila mesece pod drobnogledom javnosti, se je Ariana Grande odločila, da si vzame premor.
4. 8. 2026 | 13:25
13:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSEŽNA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

V Ljubljani zasegli skoraj dva kilograma kokaina, orožje in ponarejeno listino: 51-letnik v priporu (FOTO)

Obsežna kriminalistična preiskava Policijske postaje Ljubljana Moste se je začela zaradi prijav nasilništva in groženj, končala pa z zasegom skoraj dveh kilogramov kokaina, več kot kilograma konoplje, vojaške polavtomatske ostrostrelske puške, pištole in streliva.
4. 8. 2026 | 13:24
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NOVINARKA IN VODITELJICA

Maja Hrvatin po nepozabnem potovanju: »Tam živijo ljudje, ki nimajo veliko, pa ti dajo vse« (Suzy)

Po olimpijskih igrah, dokumentarnem filmu o Anžetu Kopitarju in svetovnem prvenstvu v nogometu si želi predvsem morja, dobrih knjig in novih zgodb.
4. 8. 2026 | 13:00
12:40
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KOŽNI RAK

Kožo ščitimo pred soncem, izogibajmo se mu v najbolj vročem delu dneva

Spremljate dnevne napovedi UV-indeksa, in višja ko je njegova vrednost, intenzivnejša naj bo zaščita.
Aleksander Brudar4. 8. 2026 | 12:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki