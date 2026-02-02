  • Delo d.o.o.
POTOVALNA LEKARNA

Kaj mora vsebovati zimska potovalna lekarna? Šest nepogrešljivih zdravil in pripomočkov

Zdravila proti prehladu, bolečinam in utrujenosti so osnova vsake zimske potovalne lekarne.
V potovalni lekarni naj bodo sredstva za razkuževanje, obliži, sterilne gaze in osnovni pripomočki za oskrbo manjših ran. FOTO: Getty Images
V potovalni lekarni naj bodo sredstva za razkuževanje, obliži, sterilne gaze in osnovni pripomočki za oskrbo manjših ran. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 2. 2. 2026 | 18:00
5:03
A+A-

Zimski oddih v gorah pomeni sneg, svež zrak in dneve, polne smučanja, sankanja ter gibanja v naravi. Hkrati pa nizke temperature, večja telesna obremenitev, nenadne vremenske spremembe in daljše bivanje na mrazu povečujejo tveganje za prehlade, bolečine, poškodbe in težave s kožo.

Prav zato je dobro pripravljena zimska potovalna lekarna skoraj nepogrešljiv del vsakega zimovanja.

Zdravila proti bolečinam in povišani telesni temperaturi, pripravki za grlo in kašelj, probiotiki, hranilne kreme ter osnovna sredstva za prvo pomoč tvorijo majhno, a izjemno uporabno lekarno v torbi, brez katere je zimski dopust bistveno manj brezskrben.

Kaj mora vsebovati zimska potovalna lekarna?

Osnovni elementi zimske potovalne lekarne so:

  • zdravila proti bolečinam in alergijam,
  • izdelki za nego kože in zaščito ustnic,
  • osnovna sredstva za prvo pomoč,
  • pripravki za mišice in sklepe,
  • dodatki za krepitev imunskega sistema.
  • pripravki za prve simptome prehlada in gripe,
  • zdravila za zniževanje telesne temperature,
  • zdravila proti slabosti in bruhanju,
  • pripravki proti driski in probiotiki,
  • sredstva za nadomeščanje tekočine in elektrolitov,

Pomembno je, da se v potovalno lekarno vključi tudi redna terapija, če jo posameznik uporablja. Ostala vsebina naj bo prilagojena destinaciji, dolžini bivanja in načinu potovanja. Priporočljivo je tudi preveriti pogoje shranjevanja zdravil in zadostne količine za ves čas potovanja.

Dobro načrtovanje pomeni manj skrbi v tujini

Zdravstveni in farmacevtski sistemi se med državami razlikujejo. Zdravila, ki so v nekaterih državah na voljo brez recepta, so drugod lahko dostopna le z zdravniškim potrdilom. Zato je smiselno osnovna zdravila in pripomočke vzeti s seboj ter se izogniti neprijetnim presenečenjem na dopustu.

Dobro pripravljena potovalna lekarna omogoča več sproščenosti in več časa za uživanje v zimskih aktivnostih.

Osem ključnih pripravkov za zimski dopust

1. Pripravki za prve simptome prehlada in gripe

Kihanje, draženje v grlu, utrujenost in zamašen nos so pogosto prvi znaki prehlada ali gripe. V potovalni lekarni naj bodo pastile ali pršilo za grlo, sirup za suh ali moker kašelj ter topli napitki ali kombinirani praški, ki lajšajo več simptomov hkrati. Priporočljivi so tudi fiziološka raztopina ali pršila za nos, ki preprečujejo izsuševanje sluznice.

2. Zdravila proti bolečinam in povišani telesni temperaturi

Na pot je smiselno vzeti zdravila, ki so se že izkazala kot učinkovita. Na voljo so v različnih oblikah in jakostih, zato je priporočljivo izbrati preverjene možnosti. Telesno temperaturo praviloma znižujemo, ko preseže 38,5 °C. Koristno je imeti tudi termometer.

3. Pripravki proti slabosti, bruhanju in za rehidracijo

Pri težavah s slabostjo ali bruhanjem so priporočljivi pripravki, ki preprečujejo pojav teh simptomov, običajno se uporabljajo pred začetkom potovanja. Če pride do bruhanja, so nujni elektrolitski pripravki za hitro nadomeščanje tekočine. Na voljo so v obliki praškov ali šumečih tablet, primerni za vse starostne skupine.

4. Pripravki proti driski in probiotiki

Pri potovalni driski se uporabljajo sredstva za nadomeščanje tekočine, adsorbenti ter probiotiki. Probiotike je mogoče jemati tudi preventivno že nekaj dni pred potovanjem. Vsebujejo koristne bakterijske kulture, ki pomagajo vzpostaviti ravnovesje črevesne flore in podpirajo imunski sistem.

5. Antihistaminiki

Zdravila proti alergijam so priporočljiva v primeru kožnih izpuščajev ali težav z dihanjem. Na voljo so v obliki tablet, sirupov, krem, gelov, kapljic za oči ali pršil za nos. Pri mazilih je treba paziti na morebitno občutljivost na sonce, pri otrocih pa izbirati izdelke na blagi, po možnosti rastlinski osnovi.

6. Pripravki za mišice in sklepe

Po smučanju in drugih zimskih aktivnostih so zelo uporabni geli ali kreme za lajšanje bolečin, masažo in sproščanje utrujenih mišic ter sklepov.

Ne pozabite na osnovno prvo pomoč

Vsako potovanje prinaša tudi možnost manjših poškodb. V potovalni lekarni naj bodo sredstva za razkuževanje, obliži, sterilne gaze in osnovni pripomočki za oskrbo manjših ran. Tako ste pripravljeni na večino manjših zapletov in lahko brez skrbi uživate v zimskem dopustu.

