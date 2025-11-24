Galerija
Mnogi se v novih, bolj stresnih časih odločamo, da bomo naredili nekaj dobrega zase in začeli bolj redno telovaditi. Želimo si več energije, boljšo odpornost in predvsem boljše zdravje. A preden skočimo v športne copate, je pametno preveriti, kako je z našim srcem - mišico, ki poganja celotno telo.
Na portalu MedicineNet je zdravnica dr. Brunilda Nazario pojasnila ključne osnove o srčnem utripu, ki jih mora poznati vsak rekreativec.
Srčni utrip pomeni število utripov našega srca v eni minuti. Med ljudmi se razlikuje, spreminja pa se tudi s starostjo. Razumevanje normalnih vrednosti nam pomaga, da vadimo varno in učinkovito.
To je število utripov, ko smo sproščeni in neaktivni. Nekatera zdravila, denimo beta blokatorji, ga lahko dodatno znižajo.
Normalen srčni utrip v mirovanju pri odraslih znaša med 60 in 100 utripov na minuto. Bolj, ko smo telesno pripravljeni, nižji je naš utrip - vrhunski športniki imajo lahko celo okoli 40.
Prva dva prsta položimo na notranjo stran zapestja, ob vratno arterijo ali na vrh stopala. Štejemo 15 sekund in rezultat pomnožimo s štiri.
Če nam »razbija«, lahko pomaga že nekaj preprostih ukrepov:
Aritmija pomeni, da srce ne bije v enakomernem ritmu. Poznamo več oblik:
Tahikardija – prehiter utrip (nad 100/min)
Bradikardija – prepočasen utrip (pod 60/min, razen pri športnikih)
Supraventrikularne aritmije – začnejo se v zgornjih srčnih prekatih
Ventrikularne aritmije – izvirajo iz spodnjih prekatov
Težave lahko povzročijo:
zamašene ali otrdele žile,
Tahikardija (povišan utrip). Pogosta pri otrocih in nekoliko pogostejša pri ženskah. Povzročajo jo lahko:
Vzroki so lahko:
Ko telovadimo, želimo, da se utrip poviša - a varno.
Najvišji priporočeni srčni utrip izračunamo po formuli:
Za bolj izkušene velja ciljna vrednost okoli 85 % maksimalnega utripa.
Tekači, kolesarji in obiskovalci telovadnic lahko utrip spremljajo z merilniki ali z napravami, ki merjenje že vključujejo.
Zdravniški pregled je nujen, če:
Zdravnik lahko predlaga spremembo terapije ali dodatne preiskave, v nekaterih primerih pa tudi srčni spodbujevalnik.
Rekreativna vadba je ena najboljših naložb v zdravje, a začeti moramo premišljeno. Poznavanje svojega srčnega utripa je prvi korak k varnemu, učinkovitemu in dolgoročnemu gibanju. Če imate dvome, se pred začetkom posvetujte z zdravnikom, vaše srce vam bo hvaležno.