  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TO MORAMO NUJNO VEDETI

Kaj moramo rekreativci vedeti o srčnem utripu, preden začnemo z vadbo

Zdravje srca pri rekreativcih je pravzaprav najpomembnejše.
Rekreativna vadba je ena najboljših naložb v zdravje, a začeti moramo premišljeno. FOTO: Getty Images
Rekreativna vadba je ena najboljših naložb v zdravje, a začeti moramo premišljeno. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 24. 11. 2025 | 08:36
4:45
A+A-

Mnogi se v novih, bolj stresnih časih odločamo, da bomo naredili nekaj dobrega zase in začeli bolj redno telovaditi. Želimo si več energije, boljšo odpornost in predvsem boljše zdravje. A preden skočimo v športne copate, je pametno preveriti, kako je z našim srcem - mišico, ki poganja celotno telo.

Na portalu MedicineNet je zdravnica dr. Brunilda Nazario pojasnila ključne osnove o srčnem utripu, ki jih mora poznati vsak rekreativec.

Kaj sploh je srčni utrip?

Srčni utrip pomeni število utripov našega srca v eni minuti. Med ljudmi se razlikuje, spreminja pa se tudi s starostjo. Razumevanje normalnih vrednosti nam pomaga, da vadimo varno in učinkovito.

Srčni utrip v mirovanju

To je število utripov, ko smo sproščeni in neaktivni. Nekatera zdravila, denimo beta blokatorji, ga lahko dodatno znižajo.

Normalen srčni utrip v mirovanju pri odraslih znaša med 60 in 100 utripov na minuto. Bolj, ko smo telesno pripravljeni, nižji je naš utrip - vrhunski športniki imajo lahko celo okoli 40.

Kako izmerimo srčni utrip?

Prva dva prsta položimo na notranjo stran zapestja, ob vratno arterijo ali na vrh stopala. Štejemo 15 sekund in rezultat pomnožimo s štiri.

Kako znižamo srčni utrip?

Če nam »razbija«, lahko pomaga že nekaj preprostih ukrepov:

  • kratek počitek ali globok vdih,
  • kozarec vode,
  • vsaj 30 minut gibanja dnevno,
  • bolj zdrava prehrana,
  • manj alkohola, kofeina in cigaret,
  • tehnike sproščanja: meditacija, tai chi, čuječnost.

Aritmija - ko srce zaigra v napačnem ritmu

Aritmija pomeni, da srce ne bije v enakomernem ritmu. Poznamo več oblik:

Tahikardija – prehiter utrip (nad 100/min)

Bradikardija – prepočasen utrip (pod 60/min, razen pri športnikih)

Supraventrikularne aritmije – začnejo se v zgornjih srčnih prekatih

Ventrikularne aritmije – izvirajo iz spodnjih prekatov

Neprekinjeno merjenje srčnega utripa na zapestju, dnevni srčni utrip v mirovanju, opozorila o nenormalnem srčnem utripu (visoko in nizko), stopnja dihanja (24x7). Vse to omogoča že pametna ura. FOTO: Garmin
Neprekinjeno merjenje srčnega utripa na zapestju, dnevni srčni utrip v mirovanju, opozorila o nenormalnem srčnem utripu (visoko in nizko), stopnja dihanja (24x7). Vse to omogoča že pametna ura. FOTO: Garmin

Vzroki za aritmije

Težave lahko povzročijo:

zamašene ali otrdele žile,

  • visok krvni tlak,
  • bolezni zaklopk,
  • poškodbe po srčnem infarktu,
  • neravnovesje elektrolitov (npr. kalija).

Kadar je utrip previsok ali prenizek

Tahikardija (povišan utrip). Pogosta pri otrocih in nekoliko pogostejša pri ženskah. Povzročajo jo lahko:

  • stres,
  • kajenje,
  • prekomerno uživanje alkohola in kofeina.

Bradikardija (nizek utrip)

Vzroki so lahko:

  • okužbe,
  • motnje ščitnice,
  • spalna apneja,
  • elektrolitsko neravnovesje,
  • prirojene srčne težave.

Kakšen srčni utrip je primeren za vadbo?

Ko telovadimo, želimo, da se utrip poviša - a varno.

Najvišji priporočeni srčni utrip izračunamo po formuli:

  • 220 – starost = maksimalni srčni utrip
  • Za začetnike je cilj 50 % maksimalnega utripa.

Za bolj izkušene velja ciljna vrednost okoli 85 % maksimalnega utripa.

Tekači, kolesarji in obiskovalci telovadnic lahko utrip spremljajo z merilniki ali z napravami, ki merjenje že vključujejo.

Dejavniki, ki vplivajo na utrip

  • vroče vreme in vlaga,
  • stres in močni čustveni odzivi,
  • vstajanje iz sedečega položaja,
  • dehidracija.

Kdaj moramo k zdravniku?

Zdravniški pregled je nujen, če:

  • se zaradi zdravil pojavljata omotica ali omedlevica,
  • imamo pogosto zelo visok ali zelo nizek utrip,
  • se pojavlja nepravilno bitje srca.

Zdravnik lahko predlaga spremembo terapije ali dodatne preiskave, v nekaterih primerih pa tudi srčni spodbujevalnik.

Rekreativna vadba je ena najboljših naložb v zdravje, a začeti moramo premišljeno. Poznavanje svojega srčnega utripa je prvi korak k varnemu, učinkovitemu in dolgoročnemu gibanju. Če imate dvome, se pred začetkom posvetujte z zdravnikom, vaše srce vam bo hvaležno.

Več iz teme

srčni utrippulzmetersrcezdravjetreningbolezni srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
ZAKON JE PADEL

Razočaranje, jeza in grožnje z novim zakonom: po referendumu v politiki završalo

Zgodovinska nuja ali politični polom?
24. 11. 2025 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARE

Mariborčan nasedel obljubi o kovčku in treh milijonih evrov

Z območja PU Maribor poročajo o finančnih prevarah.
24. 11. 2025 | 09:05
09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
PIRATSKI PRENOSI

Španci proti našim piratom: druga najbolj gledana nogometna liga na svetu v boj s črnim trgom

Če La Ligi uspe, bodo sledili tudi drugi imetniki avtorskih pravic?
Tomica Šuljić24. 11. 2025 | 08:45
08:44
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI FESTIVAL

Modra čaplja velika zmagovalka 36. Liffa: nagrajeni še Ida in Pomaranča iz Jaffe

Podelili nagrade 36. mednarodnega festivala Liffe. Najboljši prvenec ali drugi film je postal Modra čaplja.
24. 11. 2025 | 08:44
08:36
Lifestyle  |  Polet
TO MORAMO NUJNO VEDETI

Kaj moramo rekreativci vedeti o srčnem utripu, preden začnemo z vadbo

Zdravje srca pri rekreativcih je pravzaprav najpomembnejše.
Janez Kušar24. 11. 2025 | 08:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki