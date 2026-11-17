Želite začeti teči, kolesariti ali redno telovaditi, pa ne veste, kako intenzivno lahko obremenite svoje telo? Pred začetkom telesne vadbe je dobro poznati nekaj osnovnih podatkov o delovanju srca. Srčni utrip je namreč eden najpomembnejših pokazateljev odziva telesa na telesni napor. Razumevanje njegovega pomena nam lahko pomaga pri varnejši vadbi, vendar samo številke na merilniku še ne povedo vsega o zdravju srca.

Srce je mišica, ki neprekinjeno poganja kri po telesu. Med telesno dejavnostjo mora delati intenzivneje, saj mišice potrebujejo več kisika in hranil. Zato se srčni utrip poveča. To je normalen odziv organizma, vendar je pomembno vedeti, kakšen utrip imamo v mirovanju, kako se spreminja med vadbo in kdaj lahko opozarja na zdravstvene težave.

Ameriška zdravnica Brunilda Nazario je za zdravstveni portal MedicineNet predstavila osnovna dejstva o srčnem utripu, njegovih odstopanjih in povezavi s telesno dejavnostjo.

Kaj je srčni utrip in kaj nam pove?

Srčni utrip pomeni število srčnih utripov v eni minuti. Spreminja se glede na starost, telesno pripravljenost, zdravstveno stanje, čustveno počutje in trenutne obremenitve. Pomembno je razlikovati med srčnim utripom v mirovanju in srčnim utripom med telesno dejavnostjo. Prvi nam pove, kako hitro srce bije, ko telo počiva, drugi pa, kako se srce odziva na obremenitev.

Kakšen je normalen srčni utrip v mirovanju?

Srčni utrip v mirovanju merimo takrat, ko smo sproščeni in telesno neaktivni. Pri večini zdravih odraslih znaša od 60 do 100 utripov na minuto. Na splošno velja, da imajo telesno bolje pripravljeni ljudje pogosto nižji srčni utrip v mirovanju. Pri vzdržljivostnih športnikih je lahko tudi okoli 40 utripov na minuto, ne da bi to pomenilo zdravstveno težavo. Njihovo srce je zaradi redne vadbe učinkovitejše in lahko z enim utripom prečrpa več krvi.

Vendar nizek srčni utrip sam po sebi še ni dokaz dobre telesne pripravljenosti. Pomembni so tudi počutje, morebitni simptomi, zdravila in zdravstveno stanje.

Kako si pravilno izmerimo srčni utrip?

Srčni utrip lahko preprosto preverimo sami, brez posebnih naprav. Najlažje ga izmerimo na zapestju, kjer poteka radialna arterija. Kazalec in sredinec položimo na notranjo stran zapestja, pod palcem. Ko začutimo utripanje, začnemo šteti utripe. Če jih štejemo 15 sekund, dobljeno število pomnožimo s štiri in dobimo približno število utripov na minuto.

Utrip lahko merimo tudi na vratu, ob sapniku, vendar pri tem ne pritiskamo močno. Za čim bolj primerljiv rezultat meritev opravimo po nekaj minutah mirovanja, najbolje zjutraj. Pri rednem spremljanju je pomembneje opazovati spremembe skozi daljše obdobje kot se osredotočati na posamezno meritev.

Kako lahko naravno umirimo pospešen srčni utrip?

Srčni utrip se lahko začasno poveča zaradi telesnega napora, stresa, pomanjkanja tekočine, vročine ali uživanja kofeina. Če je vzrok običajna obremenitev ali vznemirjenost, se utrip praviloma umiri, ko se sprostimo. Pomagajo lahko počitek, umirjeno dihanje in zadosten vnos tekočine. Dolgoročno na zdravje srca ugodno vplivajo redna zmerna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, vzdrževanje primerne telesne mase in kakovosten spanec.

Pomembno je tudi omejevanje alkohola, kajenja in čezmernega uživanja kofeina. Pri obvladovanju stresa so lahko koristne sprostitvene tehnike, meditacija, tai chi in vaje čuječnosti. Če je srčni utrip pogosto povišan tudi v mirovanju, vzroka ne smemo iskati samo v stresu ali slabši telesni pripravljenosti. Potreben je posvet z zdravnikom.

Aritmija: ko srce ne bije v pravilnem ritmu

Aritmija je motnja srčnega ritma. Srce lahko bije prehitro, prepočasi ali nepravilno. Nekatere motnje so nenevarne, druge pa zahtevajo zdravljenje in redno zdravniško spremljanje.

Med najpogostejše vrste motenj srčnega ritma spadajo:

Tahikardija: srčni utrip v mirovanju presega 100 utripov na minuto.

Bradikardija: srčni utrip v mirovanju je nižji od 60 utripov na minuto. Pri dobro treniranih športnikih je to lahko povsem normalen pojav.

Supraventrikularna aritmija: motnja ritma, ki nastane v zgornjih srčnih votlinah ali strukturah nad prekati.

Ventrikularna aritmija: motnja ritma, ki izvira v spodnjih srčnih votlinah oziroma prekatih.

Aritmije se lahko kažejo kot razbijanje srca, občutek preskakovanja utripov, omotica, utrujenost ali težko dihanje. Nekatere potekajo tudi brez opaznih simptomov.

Kaj povzroča motnje srčnega ritma?

Vzroki so različni. Med njimi so visok krvni tlak, koronarna bolezen, poškodbe srčne mišice po srčnem infarktu in bolezni srčnih zaklopk. Motnje ritma se lahko pojavijo tudi po operacijah srca ali zaradi neravnovesja elektrolitov v krvi. Pomembno vlogo ima predvsem ravnovesje kalija in drugih mineralov, ki sodelujejo pri električnem delovanju srčne mišice. Na srčni ritem lahko vplivajo tudi nekatere bolezni, zdravila, alkohol, kajenje in čezmerno uživanje kofeina.

Previsok srčni utrip: kdaj govorimo o tahikardiji?

O tahikardiji govorimo, kadar srčni utrip v mirovanju presega 100 utripov na minuto. Takšen utrip je lahko posledica telesnega napora, čustvenega vznemirjenja, vročine ali dehidracije. Med pogostimi sprožilci so tudi stres, kajenje ter pretirano uživanje kave in drugih kofeinskih napitkov. Če je srčni utrip pogosto povišan tudi takrat, ko počivamo, je smiselno poiskati zdravniško pomoč. Tahikardija namreč ni vedno posledica življenjskega sloga, ampak je lahko povezana tudi z boleznimi srca, ščitnice ali drugimi zdravstvenimi težavami.

Prenizek srčni utrip: vedno razlog za skrb?

Bradikardija pomeni, da srce v mirovanju bije počasneje kot 60-krat na minuto. Pri vzdržljivostnih športnikih je lahko takšen utrip normalen, saj je njihovo srce zaradi dolgotrajne vadbe učinkovitejše. V drugih primerih je lahko počasen srčni utrip povezan z motnjami delovanja ščitnice, nekaterimi okužbami, motnjami elektrolitov, obstruktivno apnejo v spanju ali boleznimi, ki vplivajo na električno prevajanje v srcu. Upočasnijo ga lahko tudi nekatera zdravila, med njimi zaviralci beta.

Če počasen srčni utrip spremljajo omotica, izrazita utrujenost, težko dihanje ali omedlevica, je potreben zdravniški pregled. Ob nenadni omedlevici ali hudi bolečini v prsih je potrebna nujna medicinska pomoč.

Srčni utrip med vadbo: kako intenzivno lahko treniramo?

Med telesno dejavnostjo se srčni utrip poveča, saj mora srce mišicam zagotoviti več kisika. To je normalen in za vadbo pričakovan odziv. Vendar je pomembno, da obremenitev prilagodimo svojim sposobnostim. Za približno oceno največjega srčnega utripa se pogosto uporablja preprosta formula:

220 minus starost = ocenjeni največji srčni utrip.

Če smo stari 50 let, bi bil po tej formuli ocenjeni največji srčni utrip 170 utripov na minuto.

Formula je zgolj orientacijska. Dejanski največji srčni utrip se med posamezniki precej razlikuje, zato izračun ni zanesljiva podlaga za določanje varne intenzivnosti vadbe. Za začetnike je primerna predvsem zmerna telesna dejavnost, pri kateri se dihanje nekoliko pospeši, vendar se lahko še vedno pogovarjamo. Intenzivnost povečujemo postopoma, glede na telesno pripravljenost in zdravstveno stanje.

Pri nekaterih vadbenih programih se uporabljajo območja med 50 in 85 odstotki ocenjenega največjega srčnega utripa. Vendar višje območje ni nujno primerno za vsakega rekreativca, še posebej ne za začetnike. Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh z boleznimi srca, motnjami srčnega ritma ali tistih, ki jemljejo zdravila, ki vplivajo na srčni utrip. V takšnih primerih je treba intenzivnost vadbe določiti skupaj z zdravnikom. Merilniki srčnega utripa na športnih urah, sobnih kolesih, tekalnih stezah in veslaških napravah so lahko koristni pripomočki za spremljanje obremenitve. Še vedno pa moramo upoštevati tudi počutje in odziv telesa.

Na srčni utrip vplivajo tudi vreme in čustva

Srčni utrip se ne spreminja samo zaradi telesne dejavnosti. Nanj vplivajo tudi številni zunanji in notranji dejavniki. V vročem in vlažnem vremenu mora srce pogosto delati intenzivneje, da telo ohranja primerno temperaturo. Utrip lahko povečajo tudi stres, strah, tesnoba in močna čustvena doživetja. Začasno se lahko pospeši celo ob prehodu iz sedečega v stoječi položaj. Takšna sprememba je običajno kratkotrajna, saj se mora krvni obtok prilagoditi spremembi položaja telesa.

Kdaj je zaradi srčnega utripa potreben obisk zdravnika?

Občasno odstopanje srčnega utripa še ne pomeni, da imamo bolezen. Pomembno pa je, da smo pozorni na ponavljajoče se spremembe in spremljajoče simptome. Zdravnika obiščimo, če imamo pogosto nenavadno visok ali nizek srčni utrip v mirovanju, če zaznavamo ponavljajoče se preskakovanje srca ali če se ob spremembah utripa pojavijo omotica, nenavadna utrujenost in težko dihanje. Posebno pozornost zahtevajo tudi zdravila, ki vplivajo na srčni utrip. Če se ob njihovem jemanju pojavijo omedlevica ali izrazita omotica, se je treba čim prej posvetovati z zdravnikom. Zdravil ne smemo samovoljno ukinjati ali spreminjati odmerkov.

Pri nekaterih motnjah srčnega ritma je lahko potrebna prilagoditev zdravljenja, v določenih primerih pa tudi vstavitev srčnega spodbujevalnika. Srce je naš najpomembnejši motor, zato ga moramo pri rekreativni vadbi spoštovati. Redno gibanje je eden od temeljev zdravega življenjskega sloga, vendar mora biti obremenitev prilagojena posamezniku. Predvsem pa ne smemo pozabiti, da dober rezultat na športni uri še ni zagotovilo, da je naše srce zdravo.