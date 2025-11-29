  • Delo d.o.o.
NI KRIV SAMO ALKOHOL

Kaj morate vedeti o zamaščenih jetrih

Kaj sploh pomeni imeti zamaščena jetra?
Alkohol poruši energijsko ravnovesje v telesu. FOTO: Getty Images
Alkohol poruši energijsko ravnovesje v telesu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 11. 2025 | 06:10
3:17
A+A-

Zamaščena jetra, strokovno znana kot nealkoholna zamaščena bolezen jeter (NAFLD – Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), postajajo vse pogostejša zdravstvena težava tudi pri rekreativnih športnikih. Gre za stanje, pri katerem se v jetrnih celicah kopiči prekomerna količina maščob, kar lahko vpliva na delovanje jeter, presnovo in splošno zdravje.

Kaj pomeni zamaščena jetra

Pri zamaščenih jetrih se v jetrnih celicah kopiči preveč maščob, običajno trigliceridov. Čeprav je alkohol pogosto glavni vzrok za poškodbe jeter, NAFLD nastane neodvisno od uživanja alkohola. V zgodnji fazi bolezen običajno ne povzroča simptomov, zato je pogosto neopažena. V napredovalih primerih lahko povzroči vnetje jeter, cirozo ali celo povečano tveganje za sladkorno bolezen, srčno-žilne bolezni in druge presnovne motnje.

Zamaščena jetra in šport

Za športne rekreativce so zamaščena jetra pomembna iz več razlogov:

Metabolična učinkovitost - Jetra igrajo ključno vlogo pri presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Zamaščena jetra lahko upočasnijo presnovo in zmanjšajo energijsko učinkovitost med vadbo.

Vzdržljivost in regeneracija - Jetra so odgovorna za shranjevanje glikogena, glavnega vira energije med dolgotrajno vadbo. Pri zamaščenih jetrih je skladiščenje glikogena lahko zmanjšano, kar lahko zmanjša vzdržljivost in podaljša čas okrevanja po treningu.

Vnetni procesi - Prekomerna maščoba v jetrih povzroča kronično nizkoinflamatorno stanje v telesu, kar lahko vpliva na regeneracijo mišic in poveča tveganje za poškodbe.

image_alt
Stres, kilogrami in neprespane noči: tihi ubijalci spolne želje pri obeh spolih

Dejavniki tveganja

Čeprav redna vadba zmanjšuje tveganje za razvoj zamaščenih jeter, tudi rekreativni športniki niso povsem imuni. Ključni dejavniki tveganja so prekomerna telesna teža in visceralna maščoba, neuravnotežena prehrana, bogata s sladkorji in nasičenimi maščobami, inzulinska rezistenca ali sladkorna bolezen tipa 2, pogosto uživanje alkohola.

Preprečevanje in obvladovanje

  • Rekreativni športniki lahko zamaščena jetra preprečijo ali zmanjšajo z naslednjimi ukrepi:
  • Uravnotežena prehrana: povečajte vnos zelenjave, polnozrnatih žit, zdravih maščob in beljakovin. Omejite sladkor, predelano hrano in nasičene maščobe.
  • Redna telesna aktivnost: kombinacija aerobne vadbe (tek, kolesarjenje, plavanje) in treninga moči dokazano zmanjšuje maščobo v jetrih in izboljšuje presnovo.
  • Vzdrževanje zdrave telesne teže: že 5–10 % izgube telesne teže lahko občutno zmanjša maščobo v jetrih in izboljša delovanje jeter.
  • Redni pregledi: ultrazvočni pregled jeter in krvne preiskave jeter pomagajo zgodaj odkriti zamaščena jetra in preprečiti napredovanje bolezni.

Zamaščena jetra niso rezervirana le za sedeči način življenja ali alkoholike, tudi športni rekreativci se lahko srečajo s tem stanjem. Ključno je zavedanje o dejavnikih tveganja, uravnotežena prehrana, redna vadba in spremljanje zdravja jeter. S tem lahko športniki ohranijo optimalno presnovo, vzdržljivost in dolgoročno zdravje.

