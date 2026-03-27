Kaj po 19. uri najbolj škodi srcu? Večerne navade, ki ogrožajo srce

Po več kot 20 letih obravnave srčno-žilnih bolezni, zamašenih arterij in presnovnih motenj se vse bolj izpostavlja pomemben, pogosto spregledan dejavnik zdravja srca: vedenje v večernih urah po koncu delovnega dne.

Srčno-žilne bolezni se razvijajo postopno, čez leta ponavljajočih se signalov, kot so nihanja krvnega tlaka, vnetni procesi, uravnavanje glukoze in kakovost spanja. Na številne od teh dejavnikov neposredno vplivajo večerne rutine. Odločitve ponoči določajo, ali telo preide v fazo regeneracije ali ostaja v stanju stresa.

Spodaj je sedem navad, ki se jim je po 19. uri priporočljivo izogibati.

1. Pozno večerno prehranjevanje

Presnova sledi cirkadianim ritmom. V večernem času se občutljivost na inzulin zmanjša, telo pa slabše presnavlja glukozo in maščobe. Pozni obroki so povezani z višjimi vrednostmi krvnega sladkorja po jedi, slabšo presnovo lipidov in povečanim vnetnim odzivom. Raziskave časovno omejenega prehranjevanja kažejo, da zgodnejši obroki prispevajo k boljšemu uravnavanju krvnega tlaka, glukoze in dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni. Nočna prebava hkrati tekmuje z regeneracijskimi procesi, ki so ključni za zdravje žil.

2. Močna umetna svetloba in hladne LED-sijalke

Izpostavljenost močni svetlobi z visokim deležem modre svetlobe po sončnem zahodu zavira izločanje melatonina. Ta hormon ima pomembno vlogo pri uravnavanju spanja, krvnega tlaka in antioksidativni zaščiti srčno-žilnega sistema. Študije povezujejo nočno izpostavljenost svetlobi s povečanim tveganjem za koronarno srčno bolezen ter motnjami v normalnem nočnem zniževanju krvnega tlaka. Priporočljiva je uporaba tople osvetlitve in svetilk v višini oči, ki posnemajo naravno večerno svetlobo.

3. Stresne ali čustveno intenzivne televizijske vsebine

Živčni sistem ne loči med resničnim in navideznim stresom. Politične razprave, dramatične oddaje ali napete športne tekme aktivirajo simpatični živčni sistem, kar poveča srčni utrip in krvni tlak. Dolgotrajne raziskave kažejo, da akutni in kronični stres prispevata k disfunkciji endotelija, zgodnji fazi razvoja srčno-žilnih bolezni. Pri posameznikih z večjim tveganjem lahko močan čustveni stres sproži tudi resne srčne dogodke.

4. Intenzivna telesna vadba pozno zvečer

Telesna aktivnost je ključna za zdravje srca, vendar je pomemben tudi njen čas. Intenzivna vadba v poznih večernih urah ohranja povišano raven kortizola in zavira prehod iz stanja »boj ali beg« v stanje regeneracije.

To lahko povzroči kasnejši začetek spanja, višji nočni srčni utrip in zmanjšano variabilnost srčnega utripa, ki je pomemben pokazatelj odpornosti srčno-žilnega sistema. Zmerno gibanje je vedno koristno, vendar lahko pozna visoko intenzivna vadba poslabša regeneracijo, kjer dejansko nastajajo največje koristi za srce.

5. Uživanje alkohola

Alkohol lahko subjektivno deluje sproščujoče, vendar ima fiziološko nasproten učinek. Tudi zmerno večerno uživanje alkohola moti strukturo spanja, zavira fazo REM in vpliva na tvorbo melatonina. Poleg tega zvišuje srčni utrip v mirovanju in preprečuje normalno nočno znižanje krvnega tlaka, kar je povezano z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Slab spanec dodatno povečuje vnetne procese in slabša presnovno ravnovesje.

6. Čustveno napeti pogovori

Jeza in čustveni stres imata neposredne učinke na srčno-žilni sistem. Akutni stres poveča raven kortizola, zmanjša variabilnost srčnega utripa ter lahko sproži aritmije ali srčne dogodke pri bolj ogroženih posameznikih. Večerni konflikti dodatno obremenijo telo s stresnimi hormoni ravno v času, ko bi se moralo umirjati in pripravljati na regeneracijo.

7. Nenadzorovana uporaba zaslonov

Mobilni telefoni, tablice in televizorji oddajajo modro svetlobo, ki zavira izločanje melatonina in zamika naravni cirkadiani ritem. Posledica je poznejši začetek spanja in slabša kakovost počitka. Dolgotrajne motnje spanja so samostojno povezane s povišanim krvnim tlakom, inzulinsko rezistenco, vnetjem in večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Stabilen spalni ritem je ključen za dolgoročno delovanje srca.

Večerne navade imajo pomemben vpliv na delovanje srčno-žilnega sistema. Ključno je zmanjševanje motenj cirkadianega ritma in omejevanje stresnih dražljajev, s čimer se telesu omogoči prehod v fazo obnove.

Za vse večje spremembe življenjskega sloga je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom.