Kaj se dogaja z vami, če se prekomerno potite, vam izpadajo lasje in imate težave s spominom

Dolgotrajna obremenjenost lahko vpliva na kožo, lase, spanec, spomin, srce in imunski sistem. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako prepoznati znake, da je telo pod prevelikim pritiskom.

Stres je normalen odziv telesa na obremenitve, težava pa nastane, ko postane stalen spremljevalec vsakdana. Raziskave kažejo, da je kronični stres povezan s številnimi zdravstvenimi težavami, saj vpliva na živčni sistem, raven hormonov in delovanje različnih organov.

1. Zakaj se ob stresu močno potimo?

Močno potenje v stresnih trenutkih je povsem običajen odziv telesa. Ko možgani zaznajo nevarnost ali pritisk, se aktivira simpatični živčni sistem, ki sproži številne telesne reakcije, tudi delovanje znojnih žlez. Potenje je pravzaprav zaščitni mehanizem, saj pomaga uravnavati telesno temperaturo. Težavo lahko zmanjšate z umirjanjem živčnega sistema, na primer z globokim počasnim dihanjem, hlajenjem obraza ali vratu ter redno telesno aktivnostjo.

2. Ali lahko zaradi stresa zbolimo?

Kronični stres sicer običajno ni neposreden vzrok smrti, lahko pa dolgoročno močno obremeni telo. Stalna aktivacija stresnega odziva povečuje raven kortizola in adrenalina, kar lahko vpliva na krvni tlak, srce, prebavo in imunski sistem. Pomembno je, da znake dolgotrajnega stresa prepoznamo pravočasno in uvedemo spremembe, več počitka, gibanja, kakovostnejši spanec ter pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo.

3. Alkohol ni rešitev za stres

Kozarec alkohola po napornem dnevu lahko kratkoročno prinese občutek sprostitve, vendar učinek hitro mine. Po presnovi alkohola se lahko stresni hormoni znova povečajo, spanec pa postane manj kakovosten. Posebej škodljivo je, če alkohol postane glavni način za obvladovanje napetosti. Dolgoročno je učinkoviteje razviti zdrave načine sproščanja, kot so gibanje, dihalne tehnike in urejen spanec.

4. Izčrpanost, cinizem in izguba motivacije: znaki izgorelosti

Izgorelost ni le utrujenost, ampak posledica dolgotrajnega stresa brez dovolj časa za okrevanje. Najpogosteje se kaže kot:

stalna telesna in čustvena izčrpanost,

pomanjkanje motivacije,

težave s koncentracijo,

občutek odtujenosti,

občutek, da ničesar ne naredimo dovolj dobro.

Če se pojavlja več teh znakov hkrati, je to lahko opozorilo, da telo potrebuje spremembo tempa.

5. Stres lahko povzroči težave s kožo

Dolgotrajen stres sprošča kortizol in adrenalin, ki lahko porušita naravno ravnovesje kože. Posledica so lahko poslabšanje ekcema, srbečica, izpuščaji ali razdražena koža, predvsem na rokah. Pomagajo redno vlaženje kože, uporaba nežnih mil in izogibanje zelo vroči vodi. Če težave vztrajajo ali se poslabšajo, je priporočljiv pregled pri dermatologu.

6. Močan stres lahko vpliva na lase

Dolgotrajna obremenitev lahko povzroči prekomerno izpadanje las, imenovano telogeni efluvij. Pri tem več las kot običajno preide v fazo mirovanja in nato začne množično izpadati. Takšno izpadanje pogosto ni trajno. Ko se odpravi vzrok stresa in se telo ponovno uravnovesi, se rast las običajno obnovi.

7. Pozabljivost je lahko posledica stresa

Ste kdaj v stresnem dnevu pozabili, kam ste odložili ključe, ali se težje spomnili podrobnosti? To je lahko posledica preobremenjenih možganov. Kratkotrajen stres lahko izboljša osredotočenost na nujne stvari, dolgotrajen stres pa lahko poslabša sposobnost shranjevanja in priklica informacij. Zato se v obdobjih velikega pritiska pogosto pojavljajo težave s koncentracijo in spominom.

Telo opozarja, poslušajte ga

Stres se ne kaže le v občutku napetosti ali slabšem razpoloženju. Lahko se pokaže skozi številne telesne znake, od potenja in kožnih težav do težav s spanjem, lasmi in spominom. Najboljši način za zaščito zdravja je, da stres prepoznamo pravočasno in telesu omogočimo dovolj počitka, gibanja ter regeneracije.