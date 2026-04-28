ZELO ZANIMIVO

Kaj se zgodi, če jeste izključno sadje? Kratkoročni učinki in dolgoročna tveganja

Ali je to sploh mogoče, da bi jedli samo sadje?
Čeprav ima sadje pomembno mesto v zdravi prehrani, strokovnjaki poudarjajo, da izključno sadna dieta dolgoročno ni uravnotežena. FOTO: Getty Images
Čeprav ima sadje pomembno mesto v zdravi prehrani, strokovnjaki poudarjajo, da izključno sadna dieta dolgoročno ni uravnotežena. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 4. 2026 | 13:29
Prehrana, ki temelji izključno na sadju, se na prvi pogled zdi zdrava in »naravna«, saj vključuje veliko vitaminov in vlaknin. A dolgoročno lahko tak način prehranjevanja prinese številne omejitve in tudi zdravstvena tveganja. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za izrazito neuravnotežen režim prehrane, ki ga je težko vzdrževati.

Težave z dolgoročno vzdržnostjo

Ena največjih težav sadne prehrane je njena vzdržnost. Družabne situacije, prehranske potrebe in preprosto pomanjkanje raznolikosti hitro otežijo tak način prehranjevanja. Večina ljudi se zato prej ali slej vrne k drugim živilom, pri čemer pogosto ugotovi, da je za zdravje ključnega pomena ravnovesje, ne pa stroge omejitve.

Vpliv na uravnavanje krvnega sladkorja

Stalen visok vnos sadnih sladkorjev lahko sčasoma obremeni sposobnost telesa za učinkovito uravnavanje glukoze v krvi, zlasti pri posameznikih, ki so bolj občutljivi na sladkor. Učinek ni enak pri vseh, vendar tveganje postane bolj izrazito ob dolgotrajni izključno sadni prehrani.

Večja lakota in želje po drugi hrani

Kljub pogostemu prehranjevanju se lahko pojavlja občutek stalne lakote. Sadje se namreč hitro prebavi in ne zagotavlja dolgotrajne sitosti. Pogosto se povečajo tudi želje po slani ali mastni hrani, saj telo skuša vzpostaviti prehransko ravnovesje.

Izguba teže, a ne nujno zdrava

Na sadni dieti mnogi sicer izgubijo telesno težo, predvsem zaradi nižjega vnosa kalorij in izključitve predelane hrane. Vendar del te izgube lahko predstavlja tudi mišična masa, še posebej ob pomanjkanju beljakovin, kar dolgoročno ni ugodno za zdravje.

Pomanjkanje mikrohranil

Sadje je bogato z nekaterimi vitamini, kot sta vitamin C in kalij, vendar ne vsebuje dovolj drugih ključnih hranil, kot so vitamin B12, železa in kalcija. Sčasoma lahko ta pomanjkanja povzročijo utrujenost, slabšo kostno gostoto in splošno slabše počutje.

Spremembe v prebavi

Visoka vsebnost vlaknin lahko na začetku izboljša prebavo, zlasti pri ljudeh, ki prej niso uživali dovolj vlaknin. A prevelik vnos brez ravnovesja lahko povzroči napenjanje, prebavne težave ali neredno delovanje črevesja.

Pomanjkanje zdravih maščob

Maščobe so ključne za delovanje hormonov, možganov in absorpcijo hranil. Sadna prehrana jih skoraj ne vsebuje. To pomanjkanje lahko vpliva na kognitivne sposobnosti, hormonsko ravnovesje in celo zdravje kože.

Resno pomanjkanje beljakovin

Sadje vsebuje zelo malo beljakovin, ki so nujne za obnovo mišic, imunski sistem in regeneracijo telesa. Dolgoročno lahko to vodi v zmanjšano mišično maso in slabšo telesno odpornost.

Kratkoročen dvig energije

Na začetku takšne prehrane mnogi poročajo o več energije. Razlog je visok vnos ogljikovih hidratov, ki zagotavljajo hitro gorivo. A ta energija ni stabilna. Brez maščob in beljakovin se prebava odvija prehitro, kar vodi v nihanja energije čez dan.

Povišan vnos sladkorja

Sadje vsebuje naravne sladkorje, predvsem fruktozo, ki je sicer manj predelana kot dodani sladkorji, a še vedno vpliva na raven glukoze v krvi. Pri izključno sadni prehrani se ti sladkorji zaužijejo v velikih količinah, kar lahko povzroči hitre dvige in padce energije ter obremenjuje presnovo.

Čeprav ima sadje pomembno mesto v zdravi prehrani, strokovnjaki poudarjajo, da izključno sadna dieta dolgoročno ni uravnotežena. Najbolj stabilne rezultate za zdravje, energijo in telesno sestavo praviloma zagotavlja raznolika prehrana, ki vključuje vse ključne skupine hranil.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Triki, ki jih morate poznati: tako bo hrana dlje časa sveža

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
