  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Telo potrebuje redno aktivacijo, da ohranja ravnotežje in usklajenost gibov. FOTO: Getty Images
Telo potrebuje redno aktivacijo, da ohranja ravnotežje in usklajenost gibov. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 2. 2026 | 07:15
4:32
A+A-

Če prenehamo z redno telesno dejavnostjo, telo tega ne »odpusti« tako zlahka kot v mladosti. Posledice se ne pokažejo čez noč, temveč se kopičijo, pogosto postanejo opazne že v nekaj mesecih ali letih.

Za Slovence, ki želijo ohraniti vitalnost, samostojnost in kakovost življenja tudi v zrelih letih, je razumevanje teh sprememb ključnega pomena.

Mišična masa začne hitreje upadati

Po 50. letu se začne naravni proces izgube mišične mase, znan kot sarkopenija. Če se gibanje zmanjša ali popolnoma opusti, se ta proces občutno pospeši.

Vsakodnevna opravila, kot so hoja po stopnicah, nošenje nakupovalnih vrečk ali vstajanje s stola, postajajo iz leta v leto težja. Manj mišic pomeni manj moči, slabšo stabilnost in večje tveganje za padce.

Presnova se upočasni, kilogrami pridejo po tiho

Manj gibanja pomeni počasnejše kurjenje kalorij. Tudi če prehrane ne spremenimo, lahko začnemo pridobivati telesno težo. Presnovni procesi se s starostjo naravno upočasnijo, telesna neaktivnost pa ta proces še dodatno pospeši. Telo porablja manj energije že v mirovanju, zato se odvečni kilogrami nabirajo skoraj neopazno.

Sklepi postanejo bolj togi in boleči

Redno gibanje ohranja sklepe prožne in funkcionalne. Ko prenehamo z aktivnostjo, se pojavi togost, zlasti v kolkih, kolenih in ramenih. Vzpostavi se lahko začaran krog: bolečina otežuje gibanje, zaradi manj gibanja pa se togost in bolečina še povečujeta. V Sloveniji, kjer so pohodništvo, kolesarjenje in sprehodi del kulture, je redno gibanje tudi najboljša preventiva proti težavam s sklepi.

Ravnotežje in koordinacija slabita

Telo potrebuje redno aktivacijo, da ohranja ravnotežje in usklajenost gibov. Brez tega se reakcijski čas podaljša, stabilnost pa zmanjša. Po 60. letu je tveganje za padce bistveno večje, kar lahko ogrozi samostojno življenje. Prav ravnotežje je eden ključnih dejavnikov, ki odločajo, ali bo posameznik lahko dolgo živel neodvisno.

Srce izgublja kondicijo

Srce je mišica in kot vsaka mišica potrebuje vadbo. Preveč sedenja lahko prispeva k slabšemu pretoku krvi, višjemu krvnemu tlaku in večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni. Že redni krajši sprehodi po domačem kraju ali bližnjem gozdu dolgoročno pomembno vplivajo na delovanje srca.

Kostna gostota upada

Kosti se krepijo ob obremenitvi. Če telesna dejavnost izostane, se lahko proces redčenja kosti pospeši. Po srednjih letih telo naravno hitreje izgublja kostno maso, brez gibanja pa se tveganje za zlome še poveča. To je posebej pomembno za prebivalce Slovenije, kjer so padci na poledenelih površinah pozimi pogosti.

Energije je vedno manj

Paradoksalno je, da manj gibanja pogosto pomeni več utrujenosti. Telesna dejavnost spodbuja prekrvavitev in oskrbo tkiv s kisikom. Ko se prenehamo gibati, se utrujenost zadržuje dlje časa, občutek vitalnosti pa upada. Namesto energije pride občutek otopelosti.

Slabše razpoloženje in manj mentalne ostrine

Gibanje spodbuja sproščanje hormonov dobrega počutja in izboljšuje prekrvavitev možganov. Dolgotrajno sedenje pa lahko vpliva na slabše razpoloženje, več napetosti in zmanjšano mentalno jasnost. Redna telesna aktivnost dokazano prispeva k boljšemu razpoloženju, boljši koncentraciji in večji psihični odpornosti.

Po 50. letu gibanje ni več stvar izbire

Telo po 50. letu ne dopušča dolgotrajne neaktivnosti brez posledic. Mišice slabijo, presnova se upočasni, sklepi otrdijo, srce izgublja moč, kosti se redčijo, energija pa pada.

Dobra novica? Nikoli ni prepozno za začetek. Že zmerna, redna telesna dejavnost, kot so hoja, kolesarjenje ali lahka vadba za moč, lahko bistveno izboljša kakovost življenja in podaljša samostojnost.

Če želite tudi v zrelih letih ostati vitalni, je odgovor preprost: ostanite v gibanju.

Več iz teme

gibanjezdravješportna rekreacijatelesna vadbavadba doma
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kmečka pita z matevžem: pastirska klasika po slovensko

S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
Midva Kuhava28. 2. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO VARNOST

To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

Začel je veljati spremenjeni zakon o voznikih.
28. 2. 2026 | 07:29
07:15
Lifestyle  |  Polet
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Miroslav Cvjetičanin28. 2. 2026 | 07:15
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
ZPIZ

Dobra novica, marčni odstotek bo na računih od maja

Predlog izredne uskladitve pokojnin dobil soglasje sveta Zpiza. A bo zaradi uvajanja digitalizacije zamuda pri izplačilu.
Barbara Hočevar28. 2. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICISTA JE BUTNIL V OBRAZ

Iz pripora na prostost, ker ni sposoben spremljati kazenskega postopka

Sodišče zavrglo obtožbo zoper državljana Bangladeša.
28. 2. 2026 | 07:01
06:35
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE NA KULMU

Domen že komaj čakal na vrnitev v karavano

Prevc v včerajšnjih kvalifikacijah na Kulmu poletel do tretjega mesta. Najboljši je bil mladi Avstrijec Stephan Embacher, šok za Anžeta Laniška.
Miha Šimnovec28. 2. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki