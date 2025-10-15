Kaj se zgodi, če vsak dan en mesec visite dve minuti

Prijem je pogosto tisti šibki člen telesa, ki ga večina zanemarja. Kljub temu, da je močna drža ključna pri vseh oblikah vadbe, večina ljudi nikoli posebej ne trenira prijema.

Zato smo se odločili preizkusiti preprosto vadbo, imenovano »dead hang« – obešanje na drog ali ribstol – vsak dan po dve minuti, razdeljeno na krajše intervale, in spremljati učinke na moč prijema, stabilnost telesa in držo.

Kako pravilno izvajati dead hang

Če ni dostopa do telovadnega droga, lahko uporabite tudi ograjo ali kak drug trden oprimek:

Primite drog z eno roko. Sledite naravni liniji telesa od bokov do roke in rahlo potisnite boke nazaj. Nežno zavrtite trup, da povečate raztezanje mišic srednjega in zgornjega dela hrbta. Po eni minuti zamenjajte roki.

No, to je nemogoče narediti. Z eno roko, da bi viseli? To zmorejo samo dobro trenirani! Ampak ...

Učinki po enem mesecu

Moč prijema se je izboljšala, a zmerno.

Na začetku je bilo za dosego dveh minut na drogu potrebnih šest krajših intervalov, na koncu meseca pa štirje. Napredek je očiten, a niha glede na napor predhodnih vaj. To kaže, da j, kot pri vseh oblikah vadbe, za dolgoročne rezultate potrebna vztrajnost in postopno povečanje obremenitve.

Več ponovitev pri dvigih na drogu

Prijem, okrepljen z rednim obešanjem, omogoča več ponovitev pri dvigih na drogu. Zmerno povečanje števila ponovitev kaže, da dead hang pomaga okrepiti šibke mišice in pripomore k večji moči telesa.

Občutek večje višine in izboljšana drža

Raztezanje sklepov in ligamentov pod vplivom gravitacije daje občutek daljšega hrbta in boljše drže, kar je posebej opazno po dolgem dnevu za pisalno mizo.

Bolečina v spodnjem delu hrbta ostaja

Čeprav dead hang lajša napetost v mišicah in izboljšuje držo, ne odpravlja kronične bolečine v spodnjem delu hrbta, če njen vzrok ni neposredno povezan z držo. Kljub temu lahko kratki intervali obešanja na tedenskem treningu pomagajo ublažiti nekatere simptome.

Vsakodnevno dve-minutno obešanje na drogu je preprosta, a učinkovita vaja za krepitev prijema, izboljšanje drže in povečanje zmogljivosti pri vajah, ki zahtevajo moč rok. Čeprav ne odpravi vseh težav s hrbtom, je odlična dopolnitev treninga za povečanje moči in preprečevanje šibkosti šibkih mišic.

Poskusil sem doma

Če niste redni obiskovalec telovadnic potem, ne boste mogli viseti niti sekunde, če se boste držali z obema rokama, kaj šele samo z eno. Torej, zgornje vrstice je namenjen že zelo dobro natreniranim. Vseeno priporočam to vajo, vendar na malce drugačen način.

Za to vajo je najboljše uporabiti letvenik, ribstol. S hrbtom se obrnite na letvenik, s petama stopite na zadnji drog, z rokama se primite na najvišjega ali tistega, ki ga pač dosežete. Namen vaje je viseti, držati se za drog in viseti. Hitro boste ugotovili, da je to nemogoče? Vendar ne obupajte!

Poskusite takole; ena noga naj ostane na zadnjem, najnižjem drogu, prečki, druga naj binglja, po nekaj sekundah pa jo pokrčeno v kolenu dvignite v višini pasu. Naredite nekaj ponovitev, potem zamenjajte nogi. Naredite nekaj ponovitev. Koliko? Veliko jih ne boste mogli, ampak, če boste to počeli vsak dan, boste v enem mesecu že lahko viseli, vsaj nekaj sekund ...