Alkohol lahko poškoduje srce, možgane, jetra in trebušno slinavko ter poveča tveganje za nastanek raka. Obsežen znanstveni pregled ugotavlja, da je nekatere posledice dolgoletnega pitja mogoče vsaj deloma odpraviti. Prve izboljšave se lahko pokažejo že po nekaj tednih, vendar vseh poškodb ni mogoče popraviti.

Glavobol, razdražen želodec, slabost in pospešen srčni utrip po večeru, ko smo popili preveč alkohola, so dobro znani opozorilni znaki. Toda posledice uživanja alkohola so lahko precej resnejše od običajnega mačka.

Obsežen znanstveni pregled je uživanje alkohola povezal z več kot 60 boleznimi in zdravstvenimi težavami, med drugim z rakom, boleznimi srca in ožilja, sladkorno boleznijo tipa 2 ter demenco. Spodbudna ugotovitev je, da lahko zmanjšanje uživanja alkohola ali popolna abstinenca izboljšata zdravje tudi pri ljudeh, ki so alkohol redno uživali več desetletij.

Nekatere spremembe se lahko pojavijo že v nekaj tednih, za druge so potrebni meseci. Določene poškodbe pa lahko ostanejo trajne.

1. Srce se lahko začne obnavljati že po zmanjšanju pitja

Alkohol vpliva na srce na več načinov. Povečuje lahko krvni tlak, pospešuje srčni utrip, moti električno prevajanje v srcu in neposredno poškoduje celice srčne mišice. Posebej nevarno je čezmerno pitje večjih količin alkohola v kratkem času. Takšno vedenje lahko sproži atrijsko fibrilacijo, motnjo srčnega ritma, pri kateri preddvori utripajo hitro in neusklajeno.

Pojav je znan tudi kot sindrom prazničnega srca, saj se lahko pojavi po obdobjih intenzivnejšega pitja, tudi pri ljudeh, ki sicer ne uživajo veliko alkohola. Atrijska fibrilacija povečuje tveganje za nastanek krvnih strdkov in možgansko kap. Dolgotrajno čezmerno pitje lahko povzroči tudi oslabelost srčne mišice oziroma alkoholno kardiomiopatijo.

Kaj se zgodi, ko zmanjšamo uživanje alkohola?

Raziskave kažejo, da se lahko nekateri škodljivi učinki zmanjšajo. Pri ljudeh z motnjami srčnega ritma so po šestih mesecih abstinence ugotovili manj ponovitev atrijske fibrilacije. Pri posameznikih, ki so redno uživali velike količine alkohola, pa se je po prepolovitvi vnosa sistolični krvni tlak v povprečju znižal za približno 5,5 mmHg, diastolični pa za 4 mmHg. To je pomembno, saj lahko že razmeroma majhno znižanje krvnega tlaka zmanjša tveganje za možgansko kap in druge srčno-žilne zaplete.

2. Možgani se lahko deloma obnovijo, izboljša se tudi spomin

Dolgotrajno čezmerno uživanje alkohola lahko povzroči zmanjšanje prostornine sive in bele možganovine ter poveča tveganje za demenco. Alkohol spodbuja vnetne procese v možganih in lahko povzroči pomanjkanje vitamina B1 oziroma tiamina, ki je nujen za normalno delovanje živčnih celic. Zaskrbljujoče je, da so nekatere raziskave spremembe v možganih povezale tudi z razmeroma majhnimi količinami alkohola. Že približno sedem alkoholnih enot na teden, kar ustreza približno trem kozarcem vina po 175 mililitrov, so raziskovalci povezali z zmanjšanjem hipokampusa, možganskega predela, pomembnega za spomin.

Kako hitro se možgani obnovijo?

Pri ljudeh, ki so dolgo uživali velike količine alkohola, lahko popolna abstinenca prinese opazne izboljšave. Slikovne preiskave kažejo, da se lahko zmanjšana prostornina možganskega tkiva začne deloma obnavljati že v prvih tednih oziroma mesecih po prenehanju pitja. Pozornost, spomin in druge miselne sposobnosti se pri ljudeh z motnjo zaradi uživanja alkohola pogosto izboljšujejo v obdobju od šestih do dvanajstih mesecev abstinence.

Vendar okrevanje ni vedno popolno. Nekatere posledice dolgotrajnega čezmernega pitja lahko ostanejo trajne, tveganje za demenco pa se morda nikoli povsem ne izenači s tveganjem pri ljudeh, ki niso nikoli čezmerno pili.

3. Tveganje za raka se zmanjša, vendar vseh poškodb ni mogoče odpraviti

Alkohol je dokazano rakotvorna snov. Mednarodna agencija za raziskovanje raka ga uvršča med rakotvorne snovi prve skupine, kamor sodita tudi tobak in azbest. Uživanje alkohola dokazano povečuje tveganje za nastanek raka ustne votline, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesa, danke in dojk. Pri presnovi alkohola nastaja acetaldehid, strupena spojina, ki lahko poškoduje DNK in prispeva k razvoju rakavih sprememb. Za tveganje za nastanek raka ni znane varne količine alkohola. Tveganje se lahko povečuje že pri majhnem vnosu.

Ali se tveganje zmanjša, če prenehamo piti?

Da. Raziskave kažejo, da sta zmanjšanje uživanja alkohola in abstinenca povezana z manjšim tveganjem za nekatere vrste raka. Vendar že nastalih poškodb DNK ni mogoče preprosto izničiti. Zmanjšanje pitja zato ne pomeni, da vse pretekle posledice izginejo. Pomembno je predvsem zmanjšanje nadaljnje izpostavljenosti rakotvornim učinkom alkohola.

4. Izboljša se lahko uravnavanje krvnega sladkorja

Čezmerno uživanje alkohola lahko poslabša občutljivost telesa za inzulin in vpliva na sposobnost trebušne slinavke, da uravnava raven sladkorja v krvi. Dolgotrajno pitje lahko trebušno slinavko tudi neposredno poškoduje, kar dodatno povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Povezava med alkoholom in sladkorno boleznijo je sicer zapletena. Nekatere opazovalne raziskave so pri ljudeh, ki uživajo majhne količine alkohola, ugotovile manjšo pojavnost sladkorne bolezni kot pri abstinentih.

Vendar to še ne pomeni, da alkohol preprečuje sladkorno bolezen. Na rezultate lahko vplivajo številni drugi dejavniki, med drugim prehrana, telesna teža in življenjski slog.

Kaj prinese opustitev alkohola?

Zmanjšanje uživanja alkohola lahko izboljša občutljivost za inzulin in uravnavanje krvnega sladkorja. Ni pa dovolj dokazov, da bi zgolj prenehanje pitja odpravilo že razvito sladkorno bolezen tipa 2. Za zmanjševanje tveganja ostajajo najpomembnejši uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost in vzdrževanje primerne telesne teže.

5. Jetra imajo veliko sposobnost obnavljanja, vendar obstaja meja

Jetra so eden od organov, ki jih alkohol najbolj obremenjuje. Dolgotrajno uživanje lahko povzroči kopičenje maščobe v jetrih, vnetje, brazgotinjenje in nazadnje cirozo. Alkohol in njegov presnovek acetaldehid neposredno poškodujeta jetrne celice. Tveganje je največje pri čezmernem pitju, vendar lahko škodljivi učinki nastanejo tudi pri manjših količinah.

Katere poškodbe jeter so popravljive?

V zgodnjih fazah alkoholne bolezni jeter je okrevanje pogosto mogoče. Zamaščenost jeter se lahko po prenehanju pitja občutno zmanjša, pri nekaterih bolnikih pa se lahko deloma izboljša tudi začetno brazgotinjenje oziroma fibroza. Pri napredovali cirozi je stanje precej resnejše. Nastalih sprememb praviloma ni mogoče povsem odpraviti, vendar lahko abstinenca upočasni napredovanje bolezni in zmanjša tveganje za smrt. Podobno velja za trebušno slinavko. Akutno vnetje se lahko pozdravi, kronični pankreatitis pa pogosto povzroči trajne poškodbe.

Katere posledice alkohola lahko izginejo in katere ostanejo?

Katere posledice alkohola lahko izginejo in katere ostanejo? FOTO: Slovenske Novice

Ali je po 50. letu prepozno za opustitev alkohola?

Nikakor. Prav v srednjih letih lahko zmanjšanje uživanja alkohola pomembno vpliva na zdravje v naslednjih desetletjih. Pri ljudeh po 50. letu so pogosto že prisotni dejavniki tveganja, kot so povišan krvni tlak, povečana telesna teža, motnje presnove sladkorja ali bolezni srca in ožilja.

Alkohol lahko te težave še poslabša?

Zmanjšanje pitja ali popolna abstinenca zato nista pomembna samo za preprečevanje novih bolezni, temveč lahko prispevata tudi k izboljšanju nekaterih že obstoječih zdravstvenih težav. Ob tem velja poudariti, da nobena vrsta alkoholne pijače ni dokazano neškodljiva. Tudi domnevne koristi vina za srce so lahko povezane z drugimi značilnostmi življenjskega sloga, ne pa nujno z alkoholom. Znanstveno sporočilo je jasno: manj alkohola praviloma pomeni manj zdravstvenih tveganj. Tudi po desetletjih rednega pitja lahko sprememba navad prinese pomembne koristi, čeprav vseh posledic ni mogoče odpraviti.