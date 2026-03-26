NOVO O JAJCIH

Kaj se zgodi z vašim krvnim tlakom, če (skoraj) vsak dan jeste jajca?

Kljub splošnemu prepričanju jajca vsebujejo razmeroma malo nasičenih maščob, ki so povezane z zviševanjem ravni »slabega« LDL holesterola.
Redno uživanje jajc samo po sebi ne pomeni tveganja za povišan krvni tlak. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 26. 3. 2026 | 09:02
Jajca že desetletja veljajo za eno najbolj razpravljalnih živil v prehrani. So hkrati hvaljena kot hranilna superživila in kritizirana zaradi vsebnosti holesterola. A kaj se v resnici zgodi z vašim krvnim tlakom, če jih uživate vsak dan? Pregled najnovejših ugotovitev razkriva precej bolj uravnoteženo sliko.

Jajca, vitamini B in homocistein

Jajca so izjemno bogat vir vitaminov skupine B, med drugim folata (vitamin B9), ki ima ključno vlogo pri uravnavanju ravni homocisteina v krvi. Povišane vrednosti homocisteina so povezane z večjim tveganjem za visok krvni tlak in bolezni srca in ožilja. Redno uživanje jajc lahko tako prispeva k ohranjanju stabilnih ravni tega pomembnega biomarkerja, kar je pomemben dejavnik pri zaščiti srčno-žilnega sistema.

Prehranski holesterol in krvni tlak

Razprava o jajcih se pogosto vrti okoli holesterola. Jajca sicer vsebujejo prehranski holesterol, vendar je pomembno razumeti razliko med holesterolom iz hrane in holesterolom v krvi (HDL in LDL). Sodobne raziskave kažejo, da vpliv prehranskega holesterola na krvni tlak ni enoznačen. Medtem ko nekatere študije nakazujejo povezavo med visokim vnosom jajc in povišanim krvnim tlakom, večina strokovnjakov poudarja, da je učinek odvisen predvsem od celotnega prehranskega vzorca, ne le enega živila.

Jajca in zdravje srca

Vprašanje, ali jajca povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni, ostaja predmet razprav. Nekatere raziskave so pokazale možno povezavo, vendar sodobna prehranska priporočila poudarjajo zmernost. Če so jajca del uravnotežene prehrane, ki vključuje veliko zelenjave, polnovrednih živil in zdravih maščob, jih večina ljudi lahko uživa brez večjega tveganja.

Beljakovine v jajcih in širjenje žil

Jajca niso le vir energije, temveč tudi kakovostnih beljakovin. Te vsebujejo aminokisline, ki lahko pomagajo pri sproščanju in širjenju krvnih žil. Ta učinek lahko prispeva k boljšemu pretoku krvi in nižjemu krvnemu tlaku, saj zmanjšuje obremenitev srčno-žilnega sistema.

Kalij je naravni regulator krvnega tlaka

Jajca vsebujejo tudi kalij, mineral, ki igra pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka. Kalij pomaga uravnotežiti učinke natrija v telesu, ki je pogosto odgovoren za povišan krvni tlak. Zadosten vnos kalija je eden ključnih dejavnikov pri preprečevanju hipertenzije, zato so jajca lahko koristen del prehrane.

Nizka vsebnost nasičenih maščob

Kljub splošnemu prepričanju jajca vsebujejo razmeroma malo nasičenih maščob, ki so povezane z zviševanjem ravni »slabega« LDL holesterola. Prav zato jajca v zmernih količinah ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje srca, še posebej, če jih vključimo v uravnotežen jedilnik.

Način priprave je ključen

Pomembno vlogo igra tudi način priprave jajc. Kuhana in poširana jajca veljajo za bolj zdravo izbiro, saj ne vsebujejo dodatnih maščob. Po drugi strani lahko cvrtje na olju ali maslu poveča energijsko vrednost obroka in vpliv na krvni tlak. Zato strokovnjaki priporočajo enostavne in manj mastne načine priprave.

Antioksidanti v jajcih

Jajca vsebujejo tudi antioksidante, kot sta vitamin E in betakaroten, ki pomaga zmanjševati oksidativni stres in vnetja v telesu. Ti procesi so tesno povezani z razvojem visokega krvnega tlaka, zato ima prehrana, bogata z antioksidanti, pomembno zaščitno vlogo.

Jajca in krvni tlak, zmernost je ključ

Redno uživanje jajc samo po sebi ne pomeni tveganja za povišan krvni tlak. Nasprotno, zaradi bogate hranilne sestave lahko jajca prispevajo k boljšemu zdravju srca in ožilja. Ključnega pomena ostajata zmernost in celostni pristop k prehrani. Če so jajca del uravnoteženega jedilnika, lahko predstavljajo zdrav in koristen dodatek vsakodnevni prehrani.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:12
Novice  |  Slovenija
POMURSKA SALAMIJADA

Pomerili so se pomurski salamarji, slavil je Viktor Zemljič

Sodelovalo je 35 ljubiteljskih mesarjev, komisija je ocenila 47 izdelkov.
26. 3. 2026 | 10:12
10:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Mojstrska delavnica: najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja26. 3. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Maja Damevska: Mojega otroka ne definira to, česar še ne zmore

Sin z apraksijo govora in kombinacijo razvojnih primanjkljajev jo je naučil poslušati s srcem in vedenja, da življenje nima enakega tempa za vse.
Danaja Lorenčič26. 3. 2026 | 10:05
10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
09:59
Bulvar  |  Tuji trači
NOV PROJEKT

Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Pri projektu bosta sodelovala z ustvarjalci priljubljene serije.
26. 3. 2026 | 09:59
09:51
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVE OČI

Zdrava hrana za zdrave oči: to jim najbolj koristi

Dolgotrajna uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov povzroča obremenitev in zamegljen vid.
Aleksander Brudar26. 3. 2026 | 09:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
