Kaj sem se naučila z neprekinjenim merjenjem glukoze

Skoraj štirje tedni neprekinjenega merjenja glukoze z napravo HIPPO H1: ugotovitev, da na vrednosti glukoze veliko bolj kot hrana vplivajo spanec, stres, vrsta gibanja, mraz in fascialni manevri.

FOTO: Mojca Koligar

Ko pomislimo na krvni sladkor, večina ljudi najprej pomisli na prehrano. Tudi sama sem pred začetkom meritev podzavestno pričakovala, da bom predvsem analizirala, kateri obroki povzročajo največje poraste glukoze in kako optimizirati tekaško prehrano.

Po skoraj štirih tednih neprekinjenega merjenja z napravo CGM pa sem prišla do precej drugačnega zaključka: na moje vrednosti glukoze so veliko bolj kot sama hrana vplivali spanec, raven stresa in specifična vrsta gibanja.

Kot gorska tekačica, raziskovalka gibanja in nekdo, ki ga globoko zanima delovanje človeškega telesa, sem v tem eksperimentu dobila le še eno potrditev, da naše telo nikoli ne deluje po ločenih predalčkih. Vse je medsebojno povezano. Živčni sistem, hormoni, tkiva in metabolizem ves čas dihajo kot eno.

Dve obdobji, dve zgodbi

Svoje meritve sem podrobno spremljala v dveh zaporednih obdobjih z napravo HIPPO H1. Rezultati so prinesli jasno sliko o tem, kako močno se naša notranja presnovna dinamika spreminja glede na življenjski slog:

Prvo obdobje (10. maj – 22. maj 2026):

Povprečna glukoza: 6,0 mmol/L

Variabilnost (CV): 15,0 %

Čas v ciljnem območju (TIR): 99,3 %

Predvideni HbA1c (eHbA1c): 5,4 % (35,5 mmol/mol)

Drugo obdobje (24. maj – 7. junij 2026):

Povprečna glukoza: 6,7 mmol/L

Variabilnost (CV): 17,9 %

Čas v ciljnem območju (TIR): 98,5 %

Predvideni HbA1c (eHbA1c): 5,8 % (39,9 mmol/mol)

Obe obdobji sta bili presnovno gledano dobri, vrednosti so bile znotraj referenčnih meja za zdravo, aktivno odraslo osebo brez sladkorne bolezni. Toda razlika med obema poročiloma je bila dovolj opazna, da sem začela brskati pod površje. Moja prehrana med obema obdobjema namreč ni bila bistveno drugačna. Kaj se je torej spremenilo?

Kortizol, adrenalin in zgodba, ki jo piše stres

Drugo obdobje je sovpadalo z nekoliko slabšo kakovostjo spanca in večjimi psihičnimi ter organizacijskimi obremenitvami. In prav tukaj se skriva verjetno najpomembnejša ugotovitev celotnega eksperimenta.

Ko smo pod stresom ali neprespani, telo preklopi v prevlado simpatičnega živčnega sistema in začne izločati hormona kortizol in adrenalin. Ta hormona jetrnim celicam neposredno sporočata, naj v krvni obtok sprostijo shranjeno glukozo, saj telo predvideva, da bo potrebovalo hitro, takojšnjo energijo za soočanje z grožnjo. Ta mehanizem je evolucijsko izjemno smiselna prilagoditev za preživetje.

V sodobnem življenju, kjer "nevarnost" pogosteje predstavlja stresno e-poštno sporočilo ali pomanjkanje spanca kot pa napad divje zveri, pa nam ta mehanizem povzroča kronično povišane in nihajoče vrednosti glukoze, čeprav jemo popolnoma "čisto" in uravnoteženo prehrano.

HIPPO H1 mi je to pokazal v realnem času. Imela sem občutek, da na krožniku delam vse prav, podatki na zaslonu pa so kazali odziv telesa na nevidni stres.

Praktično priporočilo: Kadar opaziš, da so tvoje vrednosti energije, razpoloženja ali koncentracije čez dan nestabilne, ne išči krivca takoj v zadnjem obroku. Najprej objektivno preveri kakovost svojega spanca in raven psihičnega stresa v zadnjih 48 urah.

Štiri epruvete krvi in nepričakovan sistemski odziv

V začetku junija sem opravila redni laboratorijski pregled, pri katerem so mi odvzeli štiri epruvete krvi. Že isti dan in v dneh, ki so sledili, sem opazila, da so bile bazalne vrednosti glukoze opazno višje kot običajno.

Tek, ki umiri in trampolin, ki aktivira

Kot gorsko tekačico me je seveda najbolj zanimal vpliv različnih vrst gibanja na krivuljo glukoze. Rezultati so prikazali razliko med aerobnim in anaerobnim presnovnim odzivom:

Vzdržljivostni tek (70–100 minut):

Na samem začetku teka je glukoza pogosto rahlo narasla. Simpatični živčni sistem ob začetku napora sprosti adrenalin in jetra pošljejo glukozo v kri kot primarno gorivo. Vendar se je pri daljšem, enakomernem teku krivulja hitro umirila ali celo rahlo spustila. Mišice so namreč začele porabljati glukozo neposredno iz krvi (preko od inzulina neodvisnih receptorjev GLUT4), brez potrebe po nadaljnjih hormonalnih "alarmih". To v praksi lepo potrjuje, zakaj je prav enakomerna aerobna vzdržljivostna vadba eno najučinkovitejših orodij za dolgoročno izboljšanje inzulinske občutljivosti.

Skakanje na trampolinu (12–20 minut):

Tukaj pa sem opazila povsem drugačno dinamiko. Čeprav je aktivnost trajala le nekaj minut, je CGM vsakič znova zaznal izrazit porast glukoze. Eksplozivna, visokointenzivna aktivnost aktivira simpatični živčni sistem veliko bolj agresivno. Telo meni, da gre za situacijo "boj ali beg", potrebuje takojšen dostop do glukoze v mišicah, zato jetra reagirajo hipno in obilno.

To je eden najbolj zanimivih dokazov, da poraba kalorij in metabolni odziv telesa nista ista stvar. Kratka, eksplozivna vadba ima lahko neprimerljivo močnejši hormonski in glukozni odziv kot dolg, umirjen tek.

Praktično priporočilo: Če se spopadaš s težavami s stabilnostjo glukoze ali čutiš nihanja energije čez dan, v svojo rutino vključi več enakomernega, srednje intenzivnega gibanja (hoja v hrib, lahek tek, lahkotno kolesarjenje) namesto kratkih, kaotičnih eksplozivnih naporov. Obe vrsti vadbe imata svojo strukturno vrednost, a njun presnovni podpis je povsem različen.

Izpostavljenost mrazu - od kratkega šoka do dolgotrajnega sistemskega napora

Med zanimivejše poskuse je vsekakor spadalo testiranje odziva na mraz. Tukaj sem testirala dva različna scenarija, ki sta oba (na prvi pogled morda presenetljivo) povzročila povišanje ravni glukoze, vendar iz povsem različnih fizioloških razlogov.

Kratkotrajen hladen tuš (akutni stresni odziv):

Po kratki izpostavljenosti ledeni vodi je glukoza takoj poskočila navzgor. Razlaga je nevrološka: hladen tuš deluje kot močan hormonski sprožilec, ki povzroči hipno izločanje adrenalina in noradrenalina. Ti stresni hormoni v trenutku prebudijo jetra, da mobilizirajo energijo za preživetje. Kar ljudje subjektivno definiramo kot "osvežilno jutranjo rutino", je za naše celice v resnici kratkotrajen, nadzorovan akutni stres (hormeza).

Večurna izpostavljenost mrazu (dolgotrajna presnovna prilagoditev):

Ko pa sem bila mrazu neprekinjeno izpostavljena več ur, je bila zgodba drugačna, a presnovni učinek ponovno negativen v smislu stabilnosti sladkorja, raven glukoze je ostala vztrajno in opazno povišana ves čas izpostavljenosti. Zakaj?

Ko je telo na hladnem več ur, ne gre več le za začetni adrenalinski šok, temveč za resen sistemski napor vzdrževanja telesne temperature (termogeneza). Da nas telo zaščiti pred podhladitvijo, začne izločati večje količine kortizola in ščitničnih hormonov, hkrati pa preko tresavice ali metabolične aktivnosti rjavega maščevja nenehno kuri energijo. Ker mišice za ustvarjanje toplote nujno potrebujejo gorivo, jetra pod vplivom hormonov ves čas "črpajo" glukozo v krvni obtok, da zagotovijo stalno oskrbo.

Dolgotrajen mraz je za telo resničen fizični napor, ki zahteva visoko raven razpoložljive energije v krvi. CGM mi je jasno pokazal, da mraz, ne glede na to, ali traja nekaj minut ali nekaj ur, premakne telo stran od bazalnega miru v stanje povečane pripravljenosti.

Fascialni manevri - pričakovana potrditev povezave med tkivi in živčevjem

Če sem izrazit hormonski odziv pri visokointenzivni vadbi in mrazu pričakovala, pa so bili rezultati pri izvajanju fascialnih manevrov lepa, oprijemljiva potrditev mojih predpostavk. Kot nekdo, ki raziskuje gibanje in se zaveda, kako globoko je fascija prepletena z avtonomnim živčnim sistemom, sem komaj čakala, da ta odziv vidim črno na belem.

Po teh specifičnih vajah za sproščanje vezivnega tkiva sem večkrat zaporedoma opazila jasen padec glukoze oziroma njeno izjemno hitro stabilizacijo po obroku.

Ta učinek je s fiziološkega vidika popolnoma logičen in potrjuje dva ključna mehanizma:

Takojšnja aktivacija parasimpatika: Fascialne vaje neposredno vplivajo na avtonomni živčni sistem, saj zmanjšujejo prevlado simpatičnega odziva (stresnega stanja) in spodbujajo parasimpatični tonus ("počivaj in prebavljaj"). Fascija je namreč izjemno bogato inervirana s proprioceptivnimi in mehanoreceptivnimi živčnimi končiči, ki v realnem času komunicirajo z možgani in umirjajo hormonalne alarme. Ko se umiri živčevje, se ustavi tudi jetrno sproščanje glukoze.

Boljša perfuzija in tkivna hidracija: S sproščanjem mehanske tenzije v vezivnem tkivu izboljšamo mikrocirkulacijo (perfuzijo) v mišicah. Boljši in lažji pretok krvi pomeni, da lahko mišične celice veliko učinkoviteje in hitreje prevzamejo glukozo iz krvnega obtoka, ne da bi za to potrebovale ogromne količine inzulina.

To je odličen praktičen dokaz neposredne povezave med živčnim sistemom, fascijo in metabolizmom, področje, ki v modernih znanstvenih raziskavah šele dobro dobiva zasluženo pozornost, v praksi pa se kaže kot izjemno učinkovito.

Praktično priporočilo: Fascialni manevri in tehnike sproščanja globokih vezivnih tkiv niso namenjeni le boljši mobilnosti, prožnosti in hitrejši regeneraciji po tekih. Delujejo namreč kot močno orodje za uravnavanje živčnega sistema in s tem za presnovno ravnovesje. Zame osebno so prav zaradi te potrditve postali popolnoma nepogrešljiv del dnevne rutine.

Kaj sem odnesla iz izkušnje?

Če bi morala celotno izkušnjo strniti v en sam ključni stavek, bi rekla: Glukoza ni samo odraz tega, kaj pojemo. Je natančen odraz tega, kako živimo.

Kontinuirano merjenje glukoze mi je dalo neprecenljive podatke, ki jih z nobenim, še tako natančnim prehranskim dnevnikom ne bi mogla odkriti. Pokazalo mi je, da na naš krvni sladkor celostno vplivajo:

Kakovost spanca - ena sama neprespana ali prekinjena noč lahko dvigne jutranjo bazalno glukozo bolj kot kos belega kruha.

Psihični stres - kortizol bo jetrom ukazal, naj sprostijo sladkor, ne glede na to, kako lahkoten in "zdrav" je bil tvoj zadnji obrok.

Vrsta gibanja - dolgotrajen aerobni napor naš metabolizem umirja in uravnoveša, medtem ko kratka eksplozivnost telo začasno vznemiri.

Izpostavljenost mrazu - pa naj gre za kratek hladen šok pod tušem ali večurni termoregulacijski napor, mraz deluje kot jasen stimulans za dvig glukoze.

Fascialni manevri - logična in oprijemljiva potrditev, da delo na živčnem sistemu in vezivnem tkivu neposredno stabilizira presnovo.

Hrana je seveda pomembna in ostaja temelj. Vendar je le en del veliko širše, kompleksnejše zgodbe o našem telesu.

In prav zato se mi zdi neprekinjeno merjenje glukoze tako dragoceno orodje za vsakega športnika in posameznika, ki želi zares spoznati svoje telo. Namen teh naprav ni obsesivno sledenje vsaki številki ali strah pred porasti glukoze, temveč razumevanje širših vzorcev, ki jih s prostim očesom sredi vsakodnevnega tempa življenja sicer ne moremo videti.