HITRA ENERGIJA

Kaj so energijski geli in kako delujejo?

Začetnikom se priporoča postopno uvajanje, najprej z manjšimi odmerki ogljikovih hidratov, nato pa postopno povečanje.
Energijski geli so postali nujna stalnica med rekreativnimi kolesarji. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 5. 2026 | 13:00
3:54
A+A-

V svetu rekreativnega in tekmovalnega športa, kjer odločajo detajli, postaja ustrezna prehranska podpora ključni dejavnik uspeha. Med najbolj priljubljenimi dodatki za vzdržljivostne športnike sodijo energijski geli, praktična rešitev za hiter in nadzorovan vnos energije med dolgotrajnimi napori.

Energijski geli so koncentriran vir hitro dostopnih ogljikovih hidratov, pogosto obogateni z elektroliti in drugimi funkcionalnimi sestavinami. Njihov osnovni namen je vzdrževanje stabilne ravni energije med telesno aktivnostjo, zlasti pri športih, kot so tek, kolesarjenje ali triatlon.

Med intenzivno vadbo telo porablja zaloge glikogena v mišicah. Ko te začnejo upadati, se pojavi utrujenost in padec zmogljivosti. Prav tu nastopijo energijski geli, z rednim vnosom pomagajo upočasniti izčrpavanje glikogena in ohranjajo stabilno preskrbo z energijo.

Kdaj jih uporabiti?

Strokovnjaki priporočajo uporabo energijskih gelov pri aktivnostih, ki trajajo dlje kot 60 minut. Ključna je pravilna časovna strategija:

Pred aktivnostjo: v primeru nepopolno napolnjenih energijskih zalog lahko gel zaužijemo 5 do 15 minut pred začetkom.

Med aktivnostjo: za ohranjanje zmogljivosti je priporočljiv vnos na vsakih 30 do 45 minut, odvisno od intenzivnosti in trajanja napora.

Pomembno je tudi, da gel po potrebi zaužijemo z vodo, razen pri t. i. izotoničnih različicah, ki so prilagojene zaužitju brez dodatne tekočine.

Različne vrste energijskih gelov

Na trgu obstaja več vrst energijskih gelov, ki se razlikujejo po sestavi, namenu in ciljni skupini uporabnikov:

Klasični ogljikohidratni geli: vsebujejo približno 20–25 g ogljikovih hidratov in so primerni za začetnike ali krajše napore.

Visokoenergijski geli: vsebujejo večjo količino ogljikovih hidratov (tudi 40 g ali več) in so namenjeni izkušenim športnikom ter daljšim obremenitvam.

Izotonični geli: imajo prilagojeno sestavo, ki omogoča hitro absorpcijo brez potrebe po dodatnem vnosu vode.

Geli s kofeinom: vsebujejo dodatek kofeina, ki lahko izboljša zbranost in zmanjša občutek utrujenosti.

Geli z aminokislinami (npr. BCAA): podpirajo mišično vzdržljivost in regeneracijo.

Geli z dodatki za presnovo maščob (npr. L-karnitin): namenjeni so optimizaciji energijskih procesov pri daljših naporih.

Posebne formulacije: vključujejo veganske, brezglutenske ali naravne različice brez umetnih dodatkov.

Na kaj biti pozoren pri izbiri?

Za učinkovito uporabo energijskih gelov ni dovolj le izbira pravega izdelka, temveč tudi prilagoditev lastnemu telesu. Eden ključnih vidikov je t. i. trening prebave. Telo se mora postopoma navaditi na vnos ogljikovih hidratov med vadbo, sicer lahko pride do prebavnih težav.

Začetnikom se priporoča postopno uvajanje, najprej z manjšimi odmerki ogljikovih hidratov, nato pa postopno povečanje. Pomembni dejavniki izbire so tudi okus, tekstura ter toleranca posameznika na določene sestavine.

Ključ do optimalne zmogljivosti

Energijski geli niso čudežna rešitev, temveč del širše strategije športne prehrane. V kombinaciji z ustreznim treningom, hidracijo in uravnoteženo prehrano lahko pomembno prispevajo k boljši vzdržljivosti, stabilni energiji in učinkovitejši regeneraciji.

Za vse, ki se podajajo na daljše tekaške ali kolesarske izzive, so lahko prav energijski geli tista podpora, ki odloča med povprečnim in optimalnim nastopom.

