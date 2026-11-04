Kaj vsak dan jesti, če želite zdravo dočakati visoko starost

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Nobeno posamezno živilo ne zagotavlja dolgega življenja ali preprečuje bolezni. Pomembna je celotna prehrana, ki naj temelji na raznovrstnih, čim manj predelanih živilih. FOTO: Shutterstock 
Nobeno posamezno živilo ne zagotavlja dolgega življenja ali preprečuje bolezni. Pomembna je celotna prehrana, ki naj temelji na raznovrstnih, čim manj predelanih živilih. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 4. 11. 2026 | 13:00
7:14
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Pomembno vlogo pri zdravem staranju ima tudi prehrana. Nekatera živila so še posebej bogata s hranili, vlakninami, kakovostnimi maščobami in rastlinskimi zaščitnimi snovmi, ki podpirajo delovanje organizma ter prispevajo k dolgoročnemu zdravju.

Dolgoživost ni odvisna samo od genetike. Pomembni so tudi življenjski slog, telesna dejavnost, kakovost spanja in predvsem vsakodnevne prehranske navade. Raziskave povezujejo prehrano, bogato z raznovrstnimi polnovrednimi živili, z večjo verjetnostjo zdravega staranja in daljšo pričakovano življenjsko dobo.

Med živili, ki jih je smiselno redno vključevati v jedilnik, je osem posebej pomembnih skupin.

1. Polnovredna žita za dobro prebavo in zdravje

Ovseni kosmiči, polnozrnati kruh, rjavi riž in polnozrnate testenine so bogati s prehranskimi vlakninami in drugimi pomembnimi hranili. Raziskave povezujejo uživanje polnovrednih žit z boljšimi kazalniki zdravega staranja in daljšo pričakovano življenjsko dobo. Prehranske vlaknine podpirajo delovanje prebavil, pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja in prispevajo k ugodnejšemu razmerju maščob v krvi. Polnovredna žita lahko preprosto vključimo v vsakodnevno prehrano. Ovsena kaša je primerna za zajtrk, polnozrnati kruh za malico ali kosilo, rjavi riž pa kot priloga glavnemu obroku.

2. Oreški za srce in presnovo

Mandlji, orehi, lešniki in drugi oreški vsebujejo beljakovine, vlaknine, minerale ter nenasičene maščobne kisline. Njihovo redno uživanje raziskave povezujejo z večjo verjetnostjo zdravega staranja in daljšo življenjsko dobo. Oreški so energijsko bogato živilo, vendar vsebujejo tudi številne koristne snovi. Nenasičene maščobe ugodno vplivajo na raven holesterola, vlaknine pa prispevajo k boljši prebavi. Priporočljiva izbira je manjša pest nesoljenih oreškov. Dodamo jih lahko jogurtu, solati ali jih zaužijemo kot samostojen prigrizek.

3. Sadje za vitamine in zaščitne snovi

Jabolka, pomaranče, jagodičevje in drugo sadje so pomemben vir prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Vsebujejo tudi različne rastlinske spojine, ki pomagajo varovati celice pred škodljivimi vplivi oksidativnega stresa. Pomembna je predvsem raznovrstnost. Različne vrste sadja zagotavljajo različna hranila, zato je priporočljivo izbirati med več vrstami in barvami.

Uživamo lahko sveže, zamrznjeno ali primerno konzervirano sadje. Najbolje je izbirati cele sadeže, saj tako zaužijemo tudi vlaknine, ki jih v sadnih sokovih pogosto ni v enaki količini.

4. Zelenjava za vsakodnevno zaščito organizma

Brokoli, korenje, špinača, zelje in druga zelenjava zagotavljajo vlaknine, vitamine, minerale ter številne koristne rastlinske spojine. Redno uživanje zelenjave je povezano z boljšim zdravjem in manjšim tveganjem za številne kronične bolezni. Različne vrste zelenjave vsebujejo različne kombinacije hranil, zato je pomembno, da jedilnik ni omejen le na nekaj priljubljenih vrst.

Priporočilo je, da vsak dan zaužijemo vsaj pet porcij sadja in zelenjave skupaj. Pri tem je smiselno izbirati čim bolj raznoliko zelenjavo in jo vključevati v različne obroke.

5. Fižol, leča in čičerika za rastlinske beljakovine

Stročnice, kot so fižol, čičerika, grah in leča, so odličen vir rastlinskih beljakovin, prehranskih vlaknin in mineralov. Pomembno mesto imajo tudi v prehranskih vzorcih, ki jih raziskave povezujejo z dolgoživostjo. Njihova prednost je, da hkrati zagotavljajo beljakovine in vlaknine, zato dobro nasitijo. Redno uživanje stročnic lahko prispeva k boljši presnovi in zdravju srca ter ožilja.

Lečo lahko dodamo juhi ali enolončnici, čičeriko solati, fižol pa uporabimo za pripravo različnih zelenjavnih jedi. Stročnice so tudi cenovno dostopen način za povečanje deleža rastlinskih živil v prehrani.

6. Oljčno olje za zdravo srce

Oljčno olje vsebuje predvsem nenasičene maščobne kisline. Če z njim nadomestimo živila, bogata z nasičenimi maščobami, lahko pomagamo znižati raven holesterola v krvi. Pomembno mesto ima tudi v sredozemskem načinu prehranjevanja, ki temelji na zelenjavi, sadju, stročnicah, polnovrednih žitih, oreških in ribah. Raziskave takšen prehranski vzorec povezujejo z manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt.

Oljčno olje je primerno za pripravo solat, zelenjavnih jedi in drugih obrokov. Ključno pa je, da z njim nadomeščamo manj ugodne vire maščob, ne pa da ga zgolj dodajamo že energijsko bogati prehrani.

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7. Mleko in mlečni izdelki z manj maščobe za kosti in mišice

Mleko, jogurt in sir zagotavljajo pomembna hranila, med katerimi sta zlasti kalcij in beljakovine. Kalcij je nujen za ohranjanje zdravih kosti, beljakovine pa pomagajo ohranjati mišično maso. To je še posebej pomembno v zrelejših letih, ko se mišična masa in kostna gostota naravno zmanjšujeta. Uživanje mlečnih izdelkov z manj maščobe je bilo v raziskavah povezano z večjo verjetnostjo zdravega staranja, kadar so del uravnotežene prehrane.

Primerna izbira so navadni jogurt, mleko in drugi mlečni izdelki brez dodanega sladkorja. Pomembno je, da prehrana zagotavlja dovolj beljakovin in kalcija, ne glede na izbrani vir.

8. Ribe za možgane, srce in mišice

Ribe so kakovosten vir beljakovin in drugih pomembnih hranil. Mastne morske ribe, kot so losos, sardine in skuša, vsebujejo tudi dolgoverižne maščobne kisline omega 3, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju srca in možganov. Redno uživanje rib je zato priporočljiv del uravnotežene prehrane. Priporočilo je, da na teden zaužijemo vsaj dve porciji rib, od katerih naj bo ena izmed mastnih vrst. Ribe lahko pripravimo na različne načine, pri čemer je priporočljivo dati prednost kuhanju, dušenju ali pečenju z zmerno količino maščobe.

Dolgoživost se začne pri vsakodnevnih navadah

Nobeno posamezno živilo ne zagotavlja dolgega življenja ali preprečuje bolezni. Pomembna je celotna prehrana, ki naj temelji na raznovrstnih, čim manj predelanih živilih. Polnovredna žita, oreški, sadje, zelenjava, stročnice, oljčno olje, mlečni izdelki in ribe so dobra osnova za prehranski vzorec, ki podpira zdravje tudi v poznejših življenjskih obdobjih.

Ob uravnoteženi prehrani ne smemo pozabiti na redno telesno dejavnost, dovolj spanja in vzdrževanje primerne telesne mase. Prav kombinacija teh navad ustvarja najboljše pogoje za zdravo staranje in ohranjanje vitalnosti.

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