Redna telesna dejavnost pomaga preprečevati številne bolezni, krepi srce, ohranja miselne sposobnosti, izboljšuje spanec in podaljšuje življenje. Zdravju koristi že pet minut gibanja.

Da je redna telesna vadba koristna za zdravje in pomaga uravnavati telesno težo, smo slišali že neštetokrat. Kljub temu številni zaradi vsakodnevnih obveznosti, pomanjkanja časa in pretežno sedečega načina življenja še vedno ne poskrbijo za dovolj gibanja.

Dobra novica je, da za začetek ni nikoli prepozno. Začnemo lahko postopoma in poiščemo načine, kako v vsakdanje življenje vključiti več telesne dejavnosti. Za čim večje zdravstvene koristi je priporočljivo doseči obseg telesne dejavnosti, ki ustreza naši starosti in zdravstvenemu stanju. Z rednim gibanjem lahko izboljšamo počutje, preprečimo ali lažje obvladujemo številne bolezni in si povečamo možnosti za daljše življenje.

Kakšne so zdravstvene koristi redne telesne vadbe?

Uravnavanje telesne teže. Poleg ustrezne prehrane ima telesna dejavnost pomembno vlogo pri doseganju in ohranjanju zdrave telesne teže ter preprečevanju debelosti. Če želimo ohraniti telesno težo, mora biti količina energije, ki jo zaužijemo s hrano in pijačo, približno enaka količini energije, ki jo porabimo. Če želimo shujšati, moramo porabiti več energije, kot je zaužijemo.

Manjše tveganje za bolezni srca in ožilja. Telesna vadba krepi srčno mišico, izboljšuje krvni obtok in omogoča učinkovitejšo oskrbo telesnih tkiv s kisikom. S tem pomaga zmanjševati tveganje za koronarno bolezen srca in srčni infarkt. Redna telesna dejavnost lahko zniža tudi povišan krvni tlak, raven škodljivega holesterola in trigliceridov v krvi. Vsi našteti dejavniki povečujejo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja.

Boljše uravnavanje krvnega sladkorja. Telesna vadba lahko zniža raven glukoze v krvi in izboljša občutljivost celic na inzulin. S tem se zmanjšuje tveganje za nastanek presnovnega sindroma in sladkorne bolezni tipa 2. Pri ljudeh, ki se s temi zdravstvenimi težavami že spoprijemajo, lahko redna telesna dejavnost pomembno pripomore k njihovemu obvladovanju.

Lažje obvladovanje kroničnih bolezni. Redna telesna dejavnost lahko pri ljudeh z artritisom ublaži bolečine in izboljša delovanje sklepov. Osebam z invalidnostjo lahko olajša opravljanje vsakodnevnih opravil ter omogoči večjo samostojnost in neodvisnost.

Lažje opuščanje kajenja. Telesna dejavnost lahko zmanjša željo po kajenju in ublaži odtegnitvene simptome. Pomaga lahko tudi omejiti pridobivanje telesne teže, ki pogosto spremlja opuščanje kajenja.

Gibanje izboljšuje duševno zdravje in varuje možgane

Boljše razpoloženje in duševno zdravje. Med telesno vadbo se v telesu sproščajo snovi, ki ugodno vplivajo na razpoloženje in prispevajo k občutku sproščenosti. Redna telesna dejavnost pomaga pri obvladovanju stresa in tesnobe ter lahko zmanjša tveganje za razvoj depresije.

Ohranjanje miselnih sposobnosti v starosti. Telesna vadba spodbuja sproščanje beljakovin in drugih snovi, ki ugodno vplivajo na zgradbo in delovanje možganov. Redno gibanje tako pomaga ohranjati sposobnost razmišljanja, učenja in presoje tudi v poznejših življenjskih obdobjih.

Močne mišice in zdrave kosti so ključ do samostojnosti v starosti

Krepitev kosti in mišic. Redna telesna dejavnost otrokom in mladostnikom pomaga pri razvoju močnih kosti, v poznejših življenjskih obdobjih pa lahko upočasni zmanjševanje kostne gostote, ki spremlja staranje. Z vajami za moč lahko povečujemo ali ohranjamo mišično maso in mišično moč.

Za starejše odrasle je to še posebej pomembno, saj jim ohranjena mišična moč omogoča daljše samostojno življenje. Tudi povsem običajna vsakodnevna opravila, kot sta vstajanje s stola in leganje v posteljo ali vstajanje iz nje brez tuje pomoči, zahtevajo ustrezno mišično moč.

Manjše tveganje za padce. Pri starejših odraslih lahko redno izvajanje vaj za ravnotežje in krepitev mišic zmanjša tveganje za padce. Ti so v starosti pogost vzrok poškodb, zmanjšane gibljivosti in izgube samostojnosti.

Redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka

Redno gibanje je povezano z manjšim tveganjem za nastanek nekaterih vrst raka, med drugim raka debelega črevesa, dojk, maternične sluznice, sečnega mehurja, požiralnika, ledvic, želodca in pljuč.

Telesna dejavnost lahko na zmanjševanje tveganja za nastanek teh bolezni vpliva na več načinov. Med drugim ugodno vpliva na delovanje imunskega sistema in pomaga zmanjševati vnetne procese v telesu. Prispeva tudi k preprečevanju debelosti, ki je eden od dejavnikov tveganja za nastanek številnih vrst raka.

Boljši spanec, več energije in kakovostnejše spolno življenje

Izboljšanje spanja. Redna telesna vadba lahko pripomore k temu, da hitreje zaspimo in dlje spimo brez prebujanja.

Več energije čez dan. Telesna dejavnost izboljšuje delovanje srca in pljuč, zaradi česar se lahko čez dan počutimo manj utrujene in imamo več energije za opravljanje vsakodnevnih obveznosti.

Boljše spolno zdravje. Redna telesna vadba lahko pri moških zmanjša tveganje za pojav erektilne disfunkcije oziroma motenj erekcije. Pri moških, ki se s temi težavami že spoprijemajo, lahko pripomore k izboljšanju spolne funkcije. Pri ženskah lahko telesna dejavnost izboljša spolno vzburjenje.

Več možnosti za daljše življenje. Raziskave kažejo, da lahko redna telesna dejavnost zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt zaradi nekaterih najpogostejših vzrokov umrljivosti, med katere sodijo bolezni srca in ožilja ter nekatere vrste raka.

Kako poskrbeti, da bo gibanje postalo vsakodnevna navada?

Eden največjih izzivov pri spreminjanju življenjskega sloga ni začeti telovaditi, temveč pri tem vztrajati. Obstaja več preprostih načinov, kako v vsakdan vključiti več telesne dejavnosti, ne da bi morali bistveno spremeniti svoj dnevni urnik. V vsakodnevna opravila vključimo več gibanja. Koristijo že majhne spremembe. Namesto dvigala uporabljajmo stopnice, do sodelavčeve pisarne se sprehodimo, namesto da mu pošljemo elektronsko sporočilo, avtomobil operimo sami ali ga parkirajmo nekoliko dlje od cilja. Tako lahko povečamo količino vsakodnevne telesne dejavnosti, ne da bi si morali zanjo posebej vzeti čas.

Gibajmo se v družbi prijateljev in družinskih članov. Vadba v družbi je lahko prijetnejša in nas dodatno spodbuja k vztrajanju. Tudi družabne dejavnosti lahko načrtujemo tako, da vključujejo gibanje. Včlanimo se lahko v planinsko društvo, obiskujemo plesni tečaj, se pridružimo rekreativni odbojkarski ekipi ali kateri drugi organizirani obliki vadbe.

Spremljajmo svoj napredek. Vodenje dnevnika telesne dejavnosti ali uporaba merilnika telesne dejavnosti nam lahko pomagata pri postavljanju ciljev in ohranjanju motivacije. Spremljanje napredka nam omogoča, da lažje ocenimo, koliko smo že dosegli.

Poskrbimo za raznoliko in prijetno vadbo. Med vadbo lahko poslušamo glasbo ali denimo med vadbo na sobnem kolesu gledamo televizijo. Smiselno je tudi izmenjevati različne oblike telesne dejavnosti, saj lahko nenehno ponavljanje iste vadbe sčasoma postane dolgočasno. Hojo lahko kombiniramo s kolesarjenjem, plavanjem, pohodništvom ali vadbo za moč.

Poiščimo možnosti za gibanje tudi v slabem vremenu. Dež, sneg in nizke temperature niso nujno ovira za telesno dejavnost. Sprehodimo se lahko po pokritih prostorih, se vzpenjamo po stopnicah, telovadimo doma ali obiščemo fitnes oziroma športno dvorano.

Zdravju koristi že pet minut gibanja

Vsaka telesna dejavnost je boljša od popolne telesne nedejavnosti. Tudi če zaradi pomanjkanja časa, slabše telesne pripravljenosti ali zdravstvenih omejitev ne zmoremo doseči priporočene količine gibanja, to še ne pomeni, da krajša vadba nima smisla. Že pet minut telesne dejavnosti lahko prinese zdravstvene koristi. Pomembno je, da se gibamo v skladu s svojimi sposobnostmi in da količino telesne dejavnosti postopoma povečujemo.

Za boljše zdravje in daljše življenje ni treba postati športnik. Pomembno je, da čim manj časa presedimo, se čim pogosteje gibamo in poskrbimo, da telesna dejavnost postane trajna življenjska navada.