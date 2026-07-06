  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAVA HITROST HOJE

Kako hitro bi morali hoditi glede na svojo starost? Razkrivamo preprost test, ki napoveduje zdravje in dolgo življenje

Počasnejša hoja razkrije zdravstvene težave veliko prej, kot jih pokažejo laboratorijski izvidi.
Med zelo počasnimi sprehajalci je bilo umrlih več kot dvakrat toliko kot med ljudmi, ki so hodili z običajnim tempom, pri najhitrejših pa je bila smrtnost najnižja. FOTO: Getty Images
Med zelo počasnimi sprehajalci je bilo umrlih več kot dvakrat toliko kot med ljudmi, ki so hodili z običajnim tempom, pri najhitrejših pa je bila smrtnost najnižja. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 7. 2026 | 07:00
5:41
A+A-

Hitrost hoje ni pomembna le za rekreacijo, temveč je eden najboljših kazalnikov splošnega zdravja, telesne pripravljenosti in dolgoživosti. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko počasnejša hoja razkrije zdravstvene težave veliko prej, kot jih pokažejo laboratorijski izvidi.

Hoja velja za eno najbolj dostopnih oblik telesne aktivnosti. Redna hoja izboljšuje delovanje srca in ožilja, spodbuja presnovo, krepi mišice, pozitivno vpliva na duševno zdravje ter zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni. Vse več raziskav pa kaže, da ni pomembno le, koliko hodimo, ampak tudi, kako hitro hodimo.

Po mnenju strokovnjakov za zdravo staranje je hitrost hoje eden najboljših pokazateljev telesne zmogljivosti in biološke starosti. Prav zato jo nekateri označujejo celo za »šesti življenjski znak«, poleg krvnega tlaka, telesne temperature, srčnega utripa, dihanja in nasičenosti krvi s kisikom.

Hitrost hoje razkriva več, kot si mislite

Čeprav so lahko laboratorijski izvidi povsem normalni, se prve spremembe v telesni pripravljenosti pogosto pokažejo prav pri hoji. Manjša mišična moč, slabša vzdržljivost, težave z ravnotežjem ali začetni upad srčno-žilne zmogljivosti se pogosto odražajo v počasnejšem tempu. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno spremljati predvsem spremembe. Če se hitrost hoje brez očitnega razloga začne zmanjševati, je to lahko opozorilni znak, da telo izgublja telesno pripravljenost ali da se razvijajo druge zdravstvene težave.

Kako hitro bi morali prehoditi 1,6 kilometra?

Za primerjavo raziskovalci uporabljajo razdaljo ene milje, kar ustreza približno 1,6 kilometra. Priporočene vrednosti se z leti nekoliko spreminjajo.

20. in 30. leta

Približno 13 do 15 minut za 1,6 kilometra.

40. leta

Približno 14 do 16 minut.

50. leta

Približno 15 do 17 minut.

60. leta

Približno 16 do 18 minut.

Po 70. letu

Približno 20 minut za 1,6 kilometra še vedno pomeni dobro telesno pripravljenost.

Pri večini zdravih odraslih je priporočljiv tempo hoje takšen, da se dihanje nekoliko pospeši, vendar je pogovor še vedno mogoč brez večjih težav.

Zakaj je hitra hoja tako koristna?

Številne raziskave potrjujejo, da imajo ljudje, ki redno hodijo v hitrejšem tempu, občutno manjše tveganje za prezgodnjo smrt in kronične bolezni. Primerjalne analize kažejo, da imajo posamezniki, ki hodijo s hitrostjo okoli 6,5 kilometra na uro, v primerjavi s počasnimi sprehajalci:

  • približno 37 odstotkov manjše tveganje za prezgodnjo smrt,
  • okoli 39 odstotkov manjše tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2,
  • približno 30 odstotkov manjše tveganje za bolezni srca in ožilja.

Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 22000 ljudi, je pokazala še izrazitejše razlike. Med zelo počasnimi sprehajalci je bilo umrlih več kot dvakrat toliko kot med ljudmi, ki so hodili z običajnim tempom, pri najhitrejših pa je bila smrtnost najnižja.

Nenadna upočasnitev hoje je lahko opozorilo

Počasnejša hoja sama po sebi še ne pomeni bolezni, predvsem pri starejših. Vendar pa lahko nepričakovana sprememba hitrosti opozarja na različne zdravstvene težave.

Med možnimi vzroki so:

  • izguba mišične mase,
  • slabša telesna pripravljenost,
  • bolezni srca in ožilja,
  • težave s sklepi,
  • nevrološke bolezni,
  • motnje ravnotežja.

Če posameznik opazi izrazito spremembo hitrosti hoje brez jasnega razloga, je priporočljivo, da se o tem posvetuje z izbranim zdravnikom.

Hitrost hoje razkriva tudi staranje možganov

Zanimive ugotovitve prinašajo tudi raziskave o povezavi med hojo in zdravjem možganov. Dolgoletna raziskava, ki je spremljala skoraj tisoč ljudi od rojstva do srednjih let, je pokazala, da so osebe s počasnejšo hojo pogosteje kazale znake hitrejšega biološkega staranja. Poleg slabše telesne pripravljenosti so imele tudi manjši volumen možganov, slabše ravnotežje in slabše rezultate pri testih telesnih sposobnosti.

Raziskovalci so ugotovili tudi povezavo med hitrostjo hoje in kognitivnimi sposobnostmi. Posamezniki, pri katerih je skozi življenje hitreje upadala miselna zmogljivost, so v srednjih letih praviloma hodili počasneje.

Redna hoja je ena najboljših naložb v zdravje

Dobra novica je, da hitrosti hoje ni težko izboljšati. Redna telesna dejavnost, hoja po razgibanem terenu, krepitev mišic nog in vzdrževanje zdrave telesne teže lahko pomembno prispevajo k boljši telesni pripravljenosti. Strokovnjaki poudarjajo, da z ohranjanjem dobre gibljivosti ne skrbimo le za boljšo kondicijo, temveč predvsem za samostojnost, kakovost življenja in bolj zdravo staranje.

Če lahko večino dni hodite v tempu, ki nekoliko pospeši dihanje, hkrati pa vam omogoča normalen pogovor, ste na dobri poti do boljšega zdravja in daljšega življenja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hojazdravjehitra hojahoja za rekreacijokako hitro moram hoditi
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Tedenski jedilnik: 5 receptov, ki jih lahko pripravite doma, na morju ali v kampu

Tokratni tedenski jedilnik prinaša pet preprostih poletnih receptov, ki jih zlahka pripravite doma, na morju ali v kampu – hitro, sezonsko in okusno.
Odprta kuhinja6. 7. 2026 | 07:30
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBMOČJE BELOPEŠKIH JEZER

Je mamo in sina ubila strela? Na turo sta se odpravila, ko je petnajstletnik z valeto slavnostno končal šolanje

V Kranjski Gori, kjer sta bila prijavljena, so pretreseni, a ju nihče ne pozna.
Tina Horvat6. 7. 2026 | 07:05
07:00
Lifestyle  |  Polet
PRAVA HITROST HOJE

Kako hitro bi morali hoditi glede na svojo starost? Razkrivamo preprost test, ki napoveduje zdravje in dolgo življenje

Počasnejša hoja razkrije zdravstvene težave veliko prej, kot jih pokažejo laboratorijski izvidi.
Miroslav Cvjetičanin6. 7. 2026 | 07:00
06:45
Poletje s SN
VROČINSKI VALOVI

Vode ne požirajte, če opazite goščo ali alge

Pripeka in sušno obdobje kažeta posledice tudi na kopalnih vodah. Vročinski valovi lahko povzročijo cvetenje morja in pogostejši pojav meduz.
6. 7. 2026 | 06:45
06:35
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Iniesta želi naslov svetovnega prvaka in etapo na Touru

Pogačarju in Vingegaardu družbo dela tudi nogometna legenda. Kolesarstvo je zahtevnejše, pravi član šampionske Barcelone.
Miha Hočevar6. 7. 2026 | 06:35
06:25
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Odložite očala in poglejte bistvo (Suzy)

Začnite se zavedati, da duhovnost in delo na sebi nista iskanje rešitev.
6. 7. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki