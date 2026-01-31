  • Delo d.o.o.
NAJNOVEJŠE O HITREM HUJŠANJU

Kako hitro in varno shujšati? Resnica o izgubi teže, ki jo morate poznati

Hitro hujšanje je mamljivo, a lahko hitro postane nevarno.
Močno omejevanje kalorij ne vpliva le na športno zmogljivost. FOTO: Depositphotos
Močno omejevanje kalorij ne vpliva le na športno zmogljivost. FOTO: Depositphotos
Miroslav Cvjetičanin
 31. 1. 2026 | 13:00
3:07
A+A-

Če želite izgubiti nekaj kilogramov, obstaja meja, kjer se zdrava izguba telesne teže spremeni v tveganje za zdravje. Kaj pravi stroka in koliko kilogramov je sploh smiselno in varno izgubiti v kratkem času?

Zakaj je hujšanje pogosto naporen proces

Vzdrževanje zdrave telesne teže je za mnoge dolgotrajen in naporen proces, ki se zdi kot nenehen boj brez jasnega cilja. Hitri rezultati so privlačni, vendar pretirano hiter tempo pogosto vodi v začaran krog – izguba teže, izčrpanost in nato ponoven porast kilogramov.

Koliko teže lahko varno izgubite na teden?

Zdravstvene smernice priporočajo postopno izgubo od 0,5 do 1 kilograma na teden, kar pomeni dnevni kalorični primanjkljaj približno 500 do 1.000 kalorij na dan. Takšen pristop velja za vse odrasle, ne glede na začetno telesno težo.

Za ponazoritev: telesno aktiven moški s telesno maso okoli 85 kilogramov lahko dnevno porabi približno 2.800 kalorij. Prevelik rez v energijskem vnosu hitro preseže varno mejo.

Kaj se zgodi ob pretiranem zniževanju kalorij?

Močno omejevanje kalorij ne vpliva le na športno zmogljivost. Pogosti stranski učinki vključujejo slabo razpoloženje in utrujenost, slabšo koncentracijo, pomanjkanje hranil, povečano tveganje za nastanek žolčnih kamnov.

Poleg tega telo ob pomanjkanju energije začne porabljati mišično maso, ne le maščobnih zalog. Maščobo si lahko predstavljamo kot zalogo z omejitvami, če dnevni »dvig« presežete, telo poseže po mišicah, da ohrani osnovne presnovne funkcije.

Hitro hujšanje ne pomeni trajnih rezultatov

Čeprav je cilj pogosto vitkejši pas, raziskave kažejo, da hitro hujšanje dolgoročno praviloma ne prinese boljših rezultatov. Spremembe, ki jih ni mogoče vzdrževati, povečujejo verjetnost, da se izgubljeni kilogrami hitro vrnejo, pogosto še z obrestmi.

Najnižji varni vnos kalorij za moške

Kot absolutna spodnja meja za moške se navaja okoli 1.500 kalorij na dan, da bi se izognili najhujšim posledicam podhranjenosti. Vendar je tak vnos zelo nizek in primeren le kratkotrajno ter ob skrbnem nadzoru.

Boljši pristop: manjši primanjkljaj in več mišic

Namesto ekstremnih diet je bolj smiselno vzdrževati zmeren kalorični primanjkljaj, povečati vnos beljakovin, usmeriti pozornost v ohranjanje ali gradnjo mišične mase.

Takšen pristop ne izboljša le telesne sestave, temveč tudi počutje, energijo in dolgoročno vzdržnost sprememb.

Ključ do uspeha je (spet) zmernost

Zdravo hujšanje ni sprint, temveč proces. Postopna izguba teže, uravnotežena prehrana in gibanje prinašajo najboljše možnosti, da se boste dobro počutili in da bodo rezultati obstali.

