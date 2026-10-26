Kako hitro se vam po vadbi umiri srce? Številka, ki lahko razkrije več, kot si mislite

Merilniki srčnega utripa med vadbo beležijo vsak utrip, vendar večina ljudi spremlja predvsem najvišjo doseženo vrednost. Pri ocenjevanju telesne pripravljenosti in zdravja srca pa je pomemben še en podatek: za koliko utripov na minuto se srčni utrip zmanjša v prvi minuti po koncu napora.

Ta podatek imenujemo okrevanje srčnega utripa. Hitrost, s katero se srce po obremenitvi umirja, je povezana z delovanjem srčno-žilnega in živčnega sistema. Raziskave so pokazale, da je lahko počasnejše okrevanje povezano tudi z večjim tveganjem za prezgodnjo smrt.

Kaj okrevanje srčnega utripa pove o zdravju

Pomen tega kazalnika je že leta 1999 potrdila pomembna raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji. V njej so spremljali 2428 odraslih, ki so jih napotili na obremenitveno testiranje v kliniki v Clevelandu.

V naslednjih šestih letih je umrlo 19 odstotkov udeležencev, pri katerih se je srčni utrip v prvi minuti po koncu obremenitve zmanjšal za največ 12 utripov na minuto. V skupini, pri kateri se je zmanjšal za več kot 12 utripov, je bil delež umrlih pet odstotkov. Razlika je ostala tudi po tem, ko so raziskovalci upoštevali starost, spol, jemanje zdravil in običajne dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja.

Ugotovitve kažejo, da okrevanje srčnega utripa ni pomembno le za športnike, ki spremljajo svojo telesno pripravljenost, temveč tudi pri ocenjevanju zdravja srca. Vendar gre za povezavo, ugotovljeno v skupini preiskovancev, ne za napoved, ki bi jo bilo mogoče neposredno prenesti na vsakega posameznika.

Kako doma izmeriti okrevanje srčnega utripa

Meritev je preprosta. Po intenzivnejši vadbi, na primer kolesarjenju, teku ali vzpenjanju po stopnicah, si takoj ob koncu napora zabeležite srčni utrip. Nato počakajte 60 sekund in ga izmerite še enkrat. Razlika med obema meritvama je okrevanje srčnega utripa v prvi minuti. Če je srčni utrip ob koncu vadbe 150 utripov na minuto, po eni minuti pa 132, se je zmanjšal za 18 utripov na minuto. Pri tem je pomembno, da meritev opravite čim bolj dosledno. Rezultat je namreč odvisen tudi od intenzivnosti predhodnega napora in načina ohlajanja. Če po vadbi mirujete, je lahko padec srčnega utripa drugačen, kot če se še naprej počasi gibljete.

Okrevanje srčnega utripa dopolnjuje podatek o srčnem utripu v mirovanju. Ta pove, kako hitro srce bije, ko telo ni obremenjeno, okrevanje pa pokaže, kako hitro se srčni utrip po naporu začne zmanjševati.

Kolikšen padec srčnega utripa je normalen glede na starost

Raziskava iz leta 2025, objavljena v strokovni reviji s področja preventivne kardiologije, je zajela 2242 zdravih odraslih, starih od 18 do 85 let. Raziskovalci so njihovo okrevanje srčnega utripa merili po obremenitvi na kolesarskem ergometru. Pokazalo se je, da se okrevanje s starostjo spreminja, vendar ne povsem enakomerno. Zato raziskovalci niso določili ene same mejne vrednosti za vsako starostno skupino, temveč so pripravili referenčne enačbe, ki upoštevajo starost in srčni utrip v mirovanju. Pri odraslih, starejših od 65 let, je bila spodnja referenčna meja okrevanja v prvi minuti pod 18 utripi na minuto. Pri starejših od 75 let je bila pod 12 utripi na minuto.

Za večino odraslih je padec za 18 ali več utripov v prvi minuti spodbuden rezultat. Če se srčni utrip zmanjša za manj kot 12 utripov, pa je smiselno upoštevati širši zdravstveni kontekst, zlasti če se tak rezultat ponavlja. Prav meja 12 utripov na minuto je bila pomembna že v raziskavi iz leta 1999, saj je bil manjši padec povezan z večjo umrljivostjo v obdobju spremljanja.

Vendar teh številk ne smemo razumeti kot univerzalnih pravil. Na rezultat vplivajo starost, telesna pripravljenost, zdravstveno stanje, zdravila in način izvedbe meritve. Vrednosti, izmerjene med nadzorovanim obremenitvenim testiranjem, tudi niso nujno neposredno primerljive z meritvami po običajni vadbi.

Zakaj lahko ista oseba doseže različne rezultate

Na okrevanje srčnega utripa vplivajo tako intenzivnost vadbe kot okoliščine po njej. Meritve po obremenitvi na kolesarskem ergometru se lahko razlikujejo od tistih po intenzivnem teku. Prav tako ni vseeno, ali po naporu popolnoma mirujete ali nadaljujete z lahkotnim gibanjem. Na srčni utrip lahko vplivajo tudi vročina, pomanjkanje spanja in kofein. Zato posamezna meritev, ki odstopa od običajnih vrednosti, še ne pomeni nujno, da je z zdravjem kaj narobe.

Bolj koristno je spremljati lastne rezultate skozi daljše obdobje. Meritve opravite po podobno intenzivni vadbi in v primerljivih okoliščinah. Tako boste lažje opazili, ali se okrevanje izboljšuje, ostaja stabilno ali postaja počasnejše.

Kdaj je počasnejše okrevanje razlog za obisk zdravnika

Okrevanje srčnega utripa je kazalnik telesne pripravljenosti in odziva organizma na napor, ne pa samostojna diagnostična preiskava. Posamezen rezultat pod pričakovano vrednostjo zato še ni razlog za preplah. Več pozornosti je potrebno, če se srčni utrip po več vadbah zapored v prvi minuti zmanjša za manj kot 12 utripov ali če opazite izrazito spremembo glede na svoje običajne rezultate. V takšnem primeru je smiseln posvet z zdravnikom, ki lahko glede na simptome in zdravstveno stanje presodi, ali so potrebne dodatne preiskave.

Še posebej pomembni so novi simptomi med telesnim naporom, kot so bolečina ali pritisk v prsih, nenavadna zadihanost in omotica. Če se pojavijo, vadbo prekinite. Ob hudi ali vztrajni bolečini v prsih, izraziti težki sapi ali omedlevici je potrebna nujna medicinska pomoč.

Srčni utrip ni pomemben samo med vadbo, temveč tudi po njej. Njegovo okrevanje je lahko koristen dodaten pokazatelj telesne pripravljenosti in zdravja srca, vendar ga je treba vedno presojati skupaj z drugimi podatki, počutjem in morebitnimi simptomi.