ŠTEJEMO KALORIJE

Kako izračunati porabljene kalorije med vadbo

S staranjem se zmanjšuje sposobnost izvajanja zelo intenzivnih aktivnosti, zato se lahko zmanjša tudi poraba kalorij.
Štetje kalorij pomaga tudi pri hujšanju. FOTO: Getty Images
Štetje kalorij pomaga tudi pri hujšanju. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 3. 2026 | 13:00
5:21
A+A-

Poraba kalorij med telesno dejavnostjo je odvisna od več dejavnikov, med drugim od starosti, spola, telesne teže in stopnje telesne aktivnosti. Razumevanje teh dejavnikov pomaga oceniti, koliko energije telo porabi med vadbo in kako lahko telesna dejavnost vpliva na porabo kalorij.

Pri tem so lahko v pomoč kalkulatorji porabe kalorij, ki na podlagi vrste aktivnosti, trajanja vadbe in telesne teže ocenijo približno količino porabljene energije.

Izračun porabe kalorij glede na aktivnost

Telo kalorije porablja ves dan, tudi v mirovanju. Telesna dejavnost pa lahko pospeši presnovo, zato se skupna poraba energije poveča.

Koliko kalorij se porabi med vadbo, je odvisno predvsem od:

  • vrste aktivnosti
  • trajanja vadbe
  • telesne teže
  • intenzivnosti napora

Spletni kalkulatorji za porabo kalorij omogočajo približno oceno, koliko energije telo porabi med različnimi vrstami vadbe.

Kaj pomeni MET pri izračunu kalorij

Pri večini kalkulatorjev je v izračun vključen tudi kazalnik MET (metabolični ekvivalent aktivnosti). Ta predstavlja oceno količine energije, ki jo telo porabi pri določeni dejavnosti.

MET omogoča primerjavo med različnimi aktivnostmi, saj je standardizirana vrednost, ki kaže, koliko energije telo porablja v primerjavi z mirovanjem.

Primeri:

  • aerobna vadba z nizko intenzivnostjo: približno 5 MET
  • aerobna vadba z visoko intenzivnostjo: približno 7 MET
  • počasna hoja: približno 3 MET

Višja vrednost MET pomeni večjo porabo energije na minuto.

Formula za izračun porabljenih kalorij

Če kalkulatorja ni na voljo, je mogoče porabo kalorij oceniti tudi z matematično formulo.

Formula:

Porabljene kalorije = trajanje aktivnosti (minute) × (MET × 3,5 × telesna teža v kg) ÷ 200

Ta formula omogoča okvirno oceno, koliko kalorij telo porabi med določeno telesno dejavnostjo.

Druge metode za oceno porabe energije

Porabo kalorij je mogoče oceniti tudi z drugimi orodji, na primer:

  • nosljive naprave za spremljanje aktivnosti
  • podatki s fitnes naprav
  • izračun skupne dnevne porabe energije

Skupna dnevna poraba energije vključuje:

  • bazalno presnovo (BMR) – energija, ki jo telo porabi v mirovanju
  • termogeni učinek hrane (TEF) – energija za prebavo
  • telesno aktivnost

S kombinacijo teh podatkov je mogoče oceniti skupno porabo energije v enem dnevu.

Kako natančni so kalkulatorji porabe kalorij

Pomembno je vedeti, da kalkulatorji porabe kalorij zagotavljajo le približno oceno. Popolnoma natančne meritve je mogoče dobiti le v laboratoriju s posebnimi napravami, ki merijo maksimalno porabo kisika (VO₂ max), maksimalni srčni utrip, dejansko porabo energije med naporom.

Redna uporaba merilnika srčnega utripa lahko pomaga spremljati dolgoročne trende pri vadbi. Oceno porabe kalorij je zato smiselno uporabljati kot izhodišče za spremljanje napredka pri treningu.

Dejavniki, ki vplivajo na porabo kalorij

Kalkulatorji običajno ne upoštevajo vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na dejansko porabo energije med vadbo.

Najpomembnejši so:

Starost

S staranjem se zmanjšuje sposobnost izvajanja zelo intenzivnih aktivnosti, zato se lahko zmanjša tudi poraba kalorij.

Sestava telesa

Osebe z več mišične mase porabijo več kalorij tudi v mirovanju kot osebe z večjim deležem telesne maščobe.

Temperatura okolja

Vadba v toplejšem okolju lahko poveča porabo energije, saj se telo hitreje segreje. Vendar je treba biti pri tem previden, da ne pride do pregrevanja ali toplotne izčrpanosti.

Stopnja telesne pripravljenosti

Bolj trenirano telo postane sčasoma energetsko učinkovitejše, zato lahko pri enaki aktivnosti porabi manj kalorij.

Prehrana

Metabolizem je neposredno povezan s prehrano. Če telo ne dobi dovolj energije iz hrane, se lahko presnova upočasni.

Spanje

Pomanjkanje spanja lahko zmanjša porabo kalorij, saj vpliva na presnovo in splošno raven energije.

Vnos kisika

Kisik telesu omogoča proizvodnjo energije. Intenzivnejše dihanje med vadbo pogosto pomeni večji napor in večjo porabo kalorij.

Zakaj je spremljanje porabe kalorij koristno

Pri začetku spremljanja porabe kalorij ni treba pretiravati z natančnostjo. Pomembnejše je razumeti osnovno načelo:

  • redna telesna dejavnost poveča porabo energije
  • različne aktivnosti porabijo različno količino kalorij
  • intenzivnost in trajanje vadbe pomembno vplivata na skupno porabo energije

Če vadbi dodamo nove aktivnosti, lahko s preprostim izračunom ocenimo, ali bodo pomagale doseči cilje glede zdravja, telesne pripravljenosti ali izgube telesne teže.

